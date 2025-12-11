Адел призна, че може да изпие 25 бутилки вино без да се напие

Световната музикална звезда Адел направи шокиращо признание по време на едно от последните си участия в Лас Вегас. Тя разкри пред публиката, че може да изпие до 25 бутилки бяло вино за една вечер и въпреки това да остане напълно трезва, пише БГНЕС.

„Не пия толкова, колкото бих искала, но след две седмици се оттеглям – ще стана ежедневен пияч. Проблемът е, че изобщо не мога да понасям твърд алкохол. Мога да изпия 25 бутилки бяло вино за една нощ и ще съм наред. Ще водя нормален разговор с вас“, сподели изпълнителката на Rolling in the Deep.

Тя добави, че ефектът от алкохола при различните напитки е коренно различен за нея:

„Три твърди питиета обаче съм напълно пияна. Качвам се на друга планета.“

Наскоро 36-годишната певица обяви, че смята да се оттегли за дълъг период от светлината на прожекторите след края на резиденцията си във Вегас.

„Имам 10 шоута, но след това няма да ви видя за изключително дълго време“, каза тя пред феновете си в Мюнхен.

Адел обясни, че се страхува, че прекаляването с алкохол може да се превърне в проблем, ако не си намери нови занимания:

„По-добре да намеря нещо друго за правене, защото ако не планирам нищо, просто ще се пропия.“

Певицата разказа и за негативната си реакция към някои напитки:

„Текилата ме прави агресивна. Готова съм да се хвърлям с юмруци, когато пия текила. Става много злобна. Имам тревожност от махмурлук около пет дни след това. Държа се настрана от текила. Просто не мога да я понасям, което е странно, защото съм британка“, допълни Адел.