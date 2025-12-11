Новини
Любопитно »
Адел призна, че може да изпие 25 бутилки вино без да се напие

Адел призна, че може да изпие 25 бутилки вино без да се напие

11 Декември, 2025 12:43 1 289 23

  • адел-
  • алкохол-
  • вино-
  • трезва

Певицата сподели откровено за навиците си с алкохола, плановете си да се оттегли от сцената и тревожността, която изпитва след консумация на твърд алкохол

Адел призна, че може да изпие 25 бутилки вино без да се напие - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световната музикална звезда Адел направи шокиращо признание по време на едно от последните си участия в Лас Вегас. Тя разкри пред публиката, че може да изпие до 25 бутилки бяло вино за една вечер и въпреки това да остане напълно трезва, пише БГНЕС.

„Не пия толкова, колкото бих искала, но след две седмици се оттеглям – ще стана ежедневен пияч. Проблемът е, че изобщо не мога да понасям твърд алкохол. Мога да изпия 25 бутилки бяло вино за една нощ и ще съм наред. Ще водя нормален разговор с вас“, сподели изпълнителката на Rolling in the Deep.

Тя добави, че ефектът от алкохола при различните напитки е коренно различен за нея:
„Три твърди питиета обаче съм напълно пияна. Качвам се на друга планета.“

Наскоро 36-годишната певица обяви, че смята да се оттегли за дълъг период от светлината на прожекторите след края на резиденцията си във Вегас.

„Имам 10 шоута, но след това няма да ви видя за изключително дълго време“, каза тя пред феновете си в Мюнхен.

Адел обясни, че се страхува, че прекаляването с алкохол може да се превърне в проблем, ако не си намери нови занимания:
„По-добре да намеря нещо друго за правене, защото ако не планирам нищо, просто ще се пропия.“

Певицата разказа и за негативната си реакция към някои напитки:

„Текилата ме прави агресивна. Готова съм да се хвърлям с юмруци, когато пия текила. Става много злобна. Имам тревожност от махмурлук около пет дни след това. Държа се настрана от текила. Просто не мога да я понасям, което е странно, защото съм британка“, допълни Адел.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аналитик

    7 0 Отговор
    Да се обзаложим,а?

    12:46 11.12.2025

  • 2 Няма

    11 1 Отговор
    напояване това животно!

    12:47 11.12.2025

  • 3 Май Наим Г Зина

    14 0 Отговор
    Лъже повече от Баце

    12:47 11.12.2025

  • 4 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Колко ли палава става след 25 ботилчици винце?🤣

    Коментиран от #7

    12:49 11.12.2025

  • 5 ЕстетЪ

    11 0 Отговор
    Нормално е да поеме 25 бутилки...я гледай каква бъчва е станала

    12:51 11.12.2025

  • 6 Бацил

    4 0 Отговор
    Браво!

    12:52 11.12.2025

  • 7 Амиии, вероятно

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи":

    Колкото аз,когато изпия една бутилка домашна ракия👍🤣

    12:53 11.12.2025

  • 8 Стършели

    11 0 Отговор
    25 по 0;7 л прави 17,5 литра! Тая явно има камилски търбух.

    12:55 11.12.2025

  • 9 побърканяк

    9 0 Отговор
    25 бутилки по 0,700 мл. са 17,5 литра тая да няма бидон в корема..

    12:55 11.12.2025

  • 10 Дони

    3 0 Отговор
    И аз така говоря след първата бутилка.

    12:59 11.12.2025

  • 11 бушприт

    2 0 Отговор
    „С три твърди питиета обаче, И съм напълно пияна.

    13:04 11.12.2025

  • 12 Дамаджан войвода

    5 0 Отговор
    Явно въпросната “дама” е изръсила мнението си за това как й влияе алкохола след изпиването на 30 бутилки с вино… впрочем това че руснаците пият най много изобщо не е верно…англичани, американци…изобщо не се дават!

    13:05 11.12.2025

  • 13 Цъцъ

    3 1 Отговор
    Това искам да го видя😳😅 Тя цяла бъчва, щом може да поеме 25 л, а и си изглежда на такава де😉

    13:06 11.12.2025

  • 14 Дялю Хайдука

    4 0 Отговор
    6 ах тоа мях

    13:09 11.12.2025

  • 15 ПиПи

    3 0 Отговор
    Текилата е популярна, мексиканска, алкохолна напитка,а не е английска.

    13:10 11.12.2025

  • 16 Дзън-дзън

    3 0 Отговор
    Както е казал мъдрият китайски философ Угъ Дзъ още през 4 век пр. н.е. - "Бялото вино е бяла пътека към бялото течение!".
    Приятно плуване по течението, Адел!

    13:16 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Рон Джереми

    0 0 Отговор
    А бакър с мътеница дали ще я "насити"?

    13:35 11.12.2025

  • 19 БГ днес

    1 0 Отговор
    Такъв здрав, як мужик може и 27 да изпие.

    13:37 11.12.2025

  • 20 просто факти

    1 1 Отговор
    Тя би поела и 25 църни с големи кожени бутилки, неслучайно живее с печка.

    13:50 11.12.2025

  • 21 Дика

    3 1 Отговор
    Тая и 25 тави с кюфтета мое да изяде.

    13:52 11.12.2025

  • 22 Дядо от село

    2 0 Отговор
    Ашколсун на Адел.

    13:52 11.12.2025

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Отпреде и отзаде ли ги зема 25 бутилки вино та не я фаща?

    14:07 11.12.2025