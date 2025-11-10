Новини
Кога само една чаша вино може да ни убие

10 Ноември, 2025 13:15 1 981 12

Комбинирането на алкохол с антидепресанти, антибиотици, транквиланти, антипсихотици и дори парацетамол може да е смъртоносно

Кога само една чаша вино може да ни убие - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Има хора, за които дори чаша вино може да се окаже смъртоносна, твърдят психиатри и специалисти по зависимости. Алкохолът е напълно забранен, докато се приемат определени лекарства. Комбинирането на алкохол с антидепресанти, антибиотици, транквиланти, антипсихотици и дори парацетамол може да е смъртоносно. Правилото е просто: ако приемате каквито и да е хапчета, дори „безвредни“ като лекарства за кръвно налягане или главоболие, алкохолът е напълно забранен.

Дори малки дози са чиста отрова за хора с хронични чернодробни заболявания, включително хепатит и цироза. Засегнатият орган просто не може да се справи с двойното натоварване, което може да доведе до фулминантен хепатит и остра чернодробна недостатъчност, често фатална. Както отбелязват специалисти по зависимости, дори малки дози алкохол са забранени по време на бременност.

Според експертите, алкохолните напитки представляват сериозна опасност и за хора с панкреатични, ендокринни и сърдечно-съдови заболявания. Алкохолът причинява тежки съдови спазми, скокове на кръвното налягане и нарушава сърдечния ритъм, което увеличава риска от инфаркт или инсулт дори при млади хора. Освен това, той блокира производството на глюкоза в черния дроб. Това може да доведе до тежка хипогликемия, която е изключително опасна, особено за хора с диабет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    никога освен във фикции.беге
    🦃🐔🐦🐤

    13:18 10.11.2025

  • 2 Сила

    13 1 Отговор
    БТВ и НОВА също могат да ви убият , само от едни гледане на новините или на произволно избран сутрешен блок !!! Също и БНТ ...еле па сутрешния Жоро Влюбенов или Панорамата с Бойко Самовлюбенов ....!!!

    13:21 10.11.2025

  • 3 писарке

    7 2 Отговор
    ти ли съчини таз нввярна цъканица или я копна отнякъде без да посочиш умния професор посочвайки:

    Правилото е просто: ако приемате каквито и да е хапчета, дори „безвредни“ като лекарства за кръвно налягане или главоболие, алкохолът е напълно забранен.

    Коментиран от #7

    13:23 10.11.2025

  • 4 РИТОРИЧНО

    6 0 Отговор
    ХАН КРУМ
    НАЙ ДОБРИЯ УЧАСТЪКОВ ЛЕКАР👍

    13:23 10.11.2025

  • 5 Пич

    2 3 Отговор
    Категорично , и единствено - само при липса на професионализъм може да ви убие каквато и да е чаша алкохол !!!

    13:30 10.11.2025

  • 6 Паисий е жив

    0 1 Отговор
    Аз знам - Кате е сложена в лявата лента на магистралата, а много ни се пие.

    13:43 10.11.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "писарке":

    моля, моля авторката няма капацитет да напише цяла статия без правописни грешки
    никога до сега не е написала нейна статия всичко е копирано прави го за пари че е бедна

    13:44 10.11.2025

  • 8 само питам

    7 0 Отговор
    вени що не идеш да надуеш масура на милен ами се мъчиш с тия смешни статий да ти се смеят познатите ?

    журналистиката не е за тебе вижда се

    13:45 10.11.2025

  • 9 Марк

    6 0 Отговор
    Невярна и лъжлива статия!

    "Според експертите, алкохолните напитки представляват сериозна опасност и за хора с панкреатични, ендокринни и сърдечно-съдови заболявания"

    И кои са тия тъпи, куци и недъгави псевдо "експерти"?
    Всеки, дори и децата знаят, че една малка чаша червено вино е полезна за сърцето.

    И още много неща са измислени и не са верни! Пфу!

    14:07 10.11.2025

  • 10 жик так

    0 1 Отговор
    Че то 90% от Българите трябва да станат трезвеници .

    14:19 10.11.2025

  • 11 Механик

    2 0 Отговор
    Вероятно горните твърдения са дадени от групата английски учЕни.
    На въпросните бедарници ще кажа следното:
    "Нации дето се напиват от бира, моля да не дават акъл на нации, дето изтрезняват с бира! Още по-малко на нации, които пият водка и разреждат с бира, а замезват спагети с хляб!"
    п.п.
    А най-голямата глупост е, че лекарствата за кръвно са безобидни. Това дори английските учЕни не могат да измъдрят.

    14:20 10.11.2025

  • 12 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    14:31 10.11.2025