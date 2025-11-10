Кога само една чаша вино може да ни убие

Има хора, за които дори чаша вино може да се окаже смъртоносна, твърдят психиатри и специалисти по зависимости. Алкохолът е напълно забранен, докато се приемат определени лекарства. Комбинирането на алкохол с антидепресанти, антибиотици, транквиланти, антипсихотици и дори парацетамол може да е смъртоносно. Правилото е просто: ако приемате каквито и да е хапчета, дори „безвредни“ като лекарства за кръвно налягане или главоболие, алкохолът е напълно забранен.

Дори малки дози са чиста отрова за хора с хронични чернодробни заболявания, включително хепатит и цироза. Засегнатият орган просто не може да се справи с двойното натоварване, което може да доведе до фулминантен хепатит и остра чернодробна недостатъчност, често фатална. Както отбелязват специалисти по зависимости, дори малки дози алкохол са забранени по време на бременност.

Според експертите, алкохолните напитки представляват сериозна опасност и за хора с панкреатични, ендокринни и сърдечно-съдови заболявания. Алкохолът причинява тежки съдови спазми, скокове на кръвното налягане и нарушава сърдечния ритъм, което увеличава риска от инфаркт или инсулт дори при млади хора. Освен това, той блокира производството на глюкоза в черния дроб. Това може да доведе до тежка хипогликемия, която е изключително опасна, особено за хора с диабет.