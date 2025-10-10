34-годишна жена пожела дома на приятеля си и реши да го убие с антифриз във виното

Жена е арестувана в Съединените щати за отравяне на приятеля си с антифриз, съобщава ABC 7.

Престъплението е извършено в началото на август в Кънектикът. 34-годишната Кристен Хоган се озова в центъра на скандал, след като изля токсичната течност в чашата на приятеля си. Разследващите смятат, че тя е добавила антифриза към червеното вино, което приятелят ѝ е изпил преди лягане. Няколко часа по-късно мъжът се събудил със симптоми на отравяне. Той имал проблеми с говора и бил нестабилен. Хоган се обадил на майка си.

„Той е откаран в болницата със симптоми, първоначално смятани за инсулт, но по-късно е диагностициран с отравяне с етиленгликол“, се казва в досието по делото. Етиленгликол се открива в антифриза, който заподозреният най-вероятно е използвал.

Жертвата е прекарала няколко дни в интензивно отделение, където се е нуждаела от диализа, а лабораторните изследвания са потвърдили наличието на токсичното вещество във виното. Предполагаемият мотив за престъплението може да е желанието на жената да получи пълно попечителство над детето си и да наследи дома на двойката, на стойност приблизително 1 милион долара.

Полицията е открила, че заподозряната е използвала телефона си, за да проучи информация за смъртоносни химикали. Хоган в момента е в ареста и делото срещу нея продължава.