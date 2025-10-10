Новини
Любопитно »
34-годишна жена пожела дома на приятеля си и реши да го убие с антифриз във виното

10 Октомври, 2025 21:21 722 5

Заподозряната е използвала телефона си, за да проучи информация за смъртоносни химикали

34-годишна жена пожела дома на приятеля си и реши да го убие с антифриз във виното - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жена е арестувана в Съединените щати за отравяне на приятеля си с антифриз, съобщава ABC 7.

Престъплението е извършено в началото на август в Кънектикът. 34-годишната Кристен Хоган се озова в центъра на скандал, след като изля токсичната течност в чашата на приятеля си. Разследващите смятат, че тя е добавила антифриза към червеното вино, което приятелят ѝ е изпил преди лягане. Няколко часа по-късно мъжът се събудил със симптоми на отравяне. Той имал проблеми с говора и бил нестабилен. Хоган се обадил на майка си.

„Той е откаран в болницата със симптоми, първоначално смятани за инсулт, но по-късно е диагностициран с отравяне с етиленгликол“, се казва в досието по делото. Етиленгликол се открива в антифриза, който заподозреният най-вероятно е използвал.

Жертвата е прекарала няколко дни в интензивно отделение, където се е нуждаела от диализа, а лабораторните изследвания са потвърдили наличието на токсичното вещество във виното. Предполагаемият мотив за престъплението може да е желанието на жената да получи пълно попечителство над детето си и да наследи дома на двойката, на стойност приблизително 1 милион долара.

Полицията е открила, че заподозряната е използвала телефона си, за да проучи информация за смъртоносни химикали. Хоган в момента е в ареста и делото срещу нея продължава.


Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    6 1 Отговор
    Да обичаш някоя после? Или ще ти забие нож в гърба, или ще се наведе на нея да и го забият под гърба!

    21:25 10.10.2025

  • 2 Рускиня

    3 1 Отговор
    Грижовна майка, как ще се грижи за детето след като е убила бащата на детето ? Добре, че мъжът е спасен, но се съмнявам, че ще има мозъчен проблем поради пренесена отрова в кръвта.

    21:29 10.10.2025

  • 3 Изобщо не ме

    8 0 Отговор
    Учудва. Напълно нормално за съвременните жени.

    21:29 10.10.2025

  • 4 е озова в центъра на скандал

    3 0 Отговор
    писарке това не е медиен или корупционен скандал
    това е престъпление
    бъркаш

    21:34 10.10.2025

  • 5 Мъж

    0 0 Отговор
    Тая ако ми е жена на мен я заключвам с една сурия камерунци в Некоя къща да я плющят денонощно

    21:43 10.10.2025