Етажът, на който живеем, може да определи и колко дълго ще живеем

Нови изследвания показват, че изборът на етаж в жилищна сграда има значение не само за удобството и стойността на имота, но и за физическото състояние и дълголетието на обитателите, съобщава Newsweek.

По-нисък етаж - по-голям риск за здравето

Проучване на Университета в Берн, обхванало 142 590 смъртни случая в Швейцария, разкрива ясна зависимост между височината на жилището и риска от заболявания. Според данните, хората, живеещи на партер, са с около 40% по-склонни да развият хронични белодробни заболявания в сравнение с жителите на осмия етаж и нагоре. Освен това, рискът от сърдечно-съдови проблеми е с 35% по-висок при обитателите на по-ниските етажи.

Като цяло, животът под осмия етаж се свързва с 22% по-висока вероятност от преждевременна смърт, показва анализът. Учените посочват като основни фактори въздушното замърсяване и шумовото натоварване, които са най-интензивни близо до нивото на улицата. Трафикът, отоплителните инсталации и промишлените емисии водят до натрупване на фини прахови частици, а постоянният шум от автомобили и градска среда влияе негативно върху съня и кръвното налягане.

Подобни изводи се потвърждават и от проучвания, публикувани в Environmental Health Perspectives и The Lancet Planetary Health, които подчертават, че излагането на шум и замърсители в градските райони е пряко свързана с повишен риск от инфаркт, инсулт и тревожност.

Рискът при по-високите етажи

Високите етажи обаче не са напълно лишени от рискове. Испански изследователи от Университета в Мадрид установяват, че хората, живеещи в апартаменти на по-голяма височина, по-често страдат от сезонни алергии – включително сенна хрема и алергичен ринит. Причината е в циркулацията на полените: през деня те се издигат нагоре с топлия въздух, а при вечерното охлаждане навлизат именно в по-високите жилища през отворените прозорци.

Сходни наблюдения представя и проучване на European Respiratory Journal, според което качеството на въздуха в горните етажи може да варира според вентилацията, влажността и околната среда, като при лоша циркулация на въздуха рискът от алергии се увеличава.

Как да изберем подходящия етаж за нас?

На фона на тези данни експертите препоръчват адаптиран избор на жилище според индивидуалните потребности. За хора с хронични респираторни или сърдечни проблеми, по-високите етажи могат да предложат по-чист въздух и по-малко шумово натоварване. За страдащите от алергии обаче по-ниските етажи може да са по-благоприятни, особено при подходяща изолация и добра филтрация на въздуха.

Пазарните анализи в сектора на недвижимите имоти потвърждават, че най-търсени остават жилищата на първите три етажа – те предлагат баланс между достъпност, безопасност и по-ниски експозиции на замърсяване.

В крайна сметка, експертите са единодушни, че идеалният етаж не съществува универсално – той зависи от начина на живот, здравословното състояние и околната среда. Но едно е сигурно: етажът, на който живеем, оказва по-голямо влияние върху здравето ни, отколкото сме свикнали да мислим.