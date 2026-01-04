Новини
Учени посочиха реалистичните начини, по които да живеем по-здравословно през новата година

4 Януари, 2026 11:13 881 8

Ако искаме да спазим решението си да влезем в по-добра форма през новата година, трябва да подходим реалистично и с бавни крачки, съветват учените

Учени посочиха реалистичните начини, по които да живеем по-здравословно през новата година - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новата година традиционно е периодът, в който милиони хора по света си поставят за цел да подобрят здравето и благосъстоянието си. Амбицията за промяна обаче често се сблъсква с противоречиви съвети – от новинарски емисии и реклами до социални мрежи, инфлуенсъри и дори политически послания. Според Асошиейтед прес това не бива да обезкуражава хората, тъй като науката вече разполага с достатъчно доказателства кои навици действително работят в дългосрочен план.

В обобщение на актуални изследвания и експертни мнения, събрани от агенцията, водещият съвет остава ясен: целите трябва да са конкретни, постижими и устойчиви. Малките промени, прилагани последователно, имат значително по-голям ефект от резките и краткотрайни режими.

По отношение на храненето специалистите подчертават, че повечето хора не се нуждаят от скъпи добавки или продукти, обещаващи „чудодейни“ резултати. Ако менюто е балансирано, организмът обикновено получава достатъчно протеини. За сметка на това редица проучвания показват, че приемът на фибри остава под препоръчителните нива. Повече плодове, зеленчуци, бобови култури и пълнозърнести храни са сред най-често препоръчваните и научно обосновани промени.

Физическата активност също не изисква непременно абонамент за фитнес или специализирана екипировка. В последните години се наблюдава завръщане на калистениката – упражнения със собствено тегло, които могат да се изпълняват у дома. Изследвания сочат, че този тип тренировки подобряват както мускулната сила, така и аеробната издръжливост, като същевременно изграждат увереност и навик за движение.

Експертите предупреждават и срещу изкушението на „панацеята“ – хапче, продукт или практика, които обещават бързи резултати. Науката вече ясно показва, че устойчивото физическо и психично здраве се постига чрез изпитани с времето действия. Сред тях водещо място заема ходенето – проста, достъпна и често подценявана форма на движение, за която има солидни доказателства, че подобрява както физическото, така и менталното здраве. Лекари все по-често я препоръчват като част от профилактиката на редица хронични заболявания.

Наред с това специалистите съветват хората да следят ключови здравни показатели като кръвното налягане, което често остава незабелязано до появата на сериозни усложнения. Достатъчният и качествен сън също е определян като фундаментален фактор за добро здраве – не само за възрастните, но и за децата. Дори начинът на хранене има значение: по-бавното и осъзнато хранене е свързано с по-добър контрол върху теглото и храносмилането.

Грижата за мозъка и психичното здраве е друга ключова тема в началото на годината. Експертите препоръчват ясно очертани граници при използването на технологии и социални мрежи, както и активно поддържане на социални връзки. Реалното общуване и проявите на внимание към близките имат измерим положителен ефект върху психичното здраве.

Натрупаните научни данни показват, че тези промени не водят само до краткосрочно подобрение. В дългосрочен план те намаляват риска от деменция, сърдечносъдови заболявания и други хронични състояния. Посланието за новата година е ясно: устойчивите навици, а не крайностите, са най-сигурният път към по-добро здраве и по-високо качество на живот.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 През

    2 5 Отговор
    Новата година планирам да изяздя повече жени и от миналата, а вие чакайте да ми стане лошо.

    11:16 04.01.2026

  • 2 за да живеят по-здравословно

    2 6 Отговор
    моми и каки с наднормено тегло от заседяване с цъкане с лапнишарани по сайтовете
    е препоръчително да посещават зрели и щедри господа с опит занимаващи с
    креватна гимнастика

    11:20 04.01.2026

  • 3 123

    3 0 Отговор
    Сатанистите ще ви тровят от веригите магазини. Ако не си отгледаш нещо сам в градината не е сигурно че е здравословно.

    11:24 04.01.2026

  • 4 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Висшето и алкохола ,а от как дойде и "демокрацията " белото .ме прощават ,учените си наврете теориите там където слънце не ви огрява о живейте вечно ,

    11:29 04.01.2026

  • 5 Пенсионерите

    6 0 Отговор
    С пенсия 300 евро се живее много здравословно.На коприва и лапад.

    11:35 04.01.2026

  • 6 Миисирките чакат

    2 1 Отговор
    да дойде нова година, за да започнат да мислят за здравословно ядене, след като се угоили в студа като праасета. Или го имаш в главата или го нямаш. Цял живот на изчакване, докато не е станало прекалено "пер кило" късно!

    11:37 04.01.2026

  • 7 бай ДАНЬО

    2 0 Отговор
    ДА ИМАТ много здраве от мен....НЕ препивам, НЕ пуша, треним редовно и до сега не бях сеж разболявал
    ИЗВЕДНЪЖ, видоко кръвно, забавен пулс, холистерол...
    Изглежда съм прекалил със здравослловния начин на живот

    12:19 04.01.2026

  • 8 Лечебен глад

    1 0 Отговор
    В клуба на клошарите

    12:48 04.01.2026