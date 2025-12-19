Антон Радичев: Най-сетне съм добре, непоклатим съм

Актьорът Антон Радичев се похвали с прекрасна новина за здравето му.

"Най-сетне съм добре, не искам да кажа, че съм в перфектно здраве, но съм непоклатим като изследвания и самочувствие. Все пак годината за мен беше лошо откъм здраве, но пък имаше и хубави моменти." Това каза артистът, който дълго време лекуваше какво ли не, дори бе стигнал до болничното легло, пише България Днес.

"Сега ще изкарам празниците вкъщи с любимите хора - дъщерята, наследниците ни, жена ми. Това е важното, другото е само здраве, това си пожелавам", сподели радостен актьорът от Народния театър.