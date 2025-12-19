Антон Радичев: Най-сетне съм добре, непоклатим съм

Актьорът Антон Радичев се похвали с прекрасна новина за здравето му.
"Най-сетне съм добре, не искам да кажа, че съм в перфектно здраве, но съм непоклатим като изследвания и самочувствие. Все пак годината за мен беше лошо откъм здраве, но пък имаше и хубави моменти." Това каза артистът, който дълго време лекуваше какво ли не, дори бе стигнал до болничното легло, пише България Днес.
"Сега ще изкарам празниците вкъщи с любимите хора - дъщерята, наследниците ни, жена ми. Това е важното, другото е само здраве, това си пожелавам", сподели радостен актьорът от Народния театър.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #2
16:00 19.12.2025
2 Любопитен
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Жив ли си бе, къде беше изчезнал?
Коментиран от #3, #6
16:01 19.12.2025
3 ХЪХЪ
До коментар #2 от "Любопитен":Добре е, яде кроасани и снаксове.
16:02 19.12.2025
4 Опорка
16:02 19.12.2025
5 Бялджип
16:06 19.12.2025
6 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Любопитен":Паднах в реактора но съм добре.Само светя в тъмното.
Коментиран от #8
16:07 19.12.2025
7 баба Тонка,
16:09 19.12.2025
8 Мюмюн
До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Това ногу помага кат видим къде не свети в центъроту точката и шлюуууп. Бутнааме дуваро.
16:11 19.12.2025