Антон Радичев: Най-сетне съм добре, непоклатим съм

19 Декември, 2025 15:59 503 8

Актьорът се похвали с крепко здраве

Антон Радичев: Най-сетне съм добре, непоклатим съм - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актьорът Антон Радичев се похвали с прекрасна новина за здравето му.

"Най-сетне съм добре, не искам да кажа, че съм в перфектно здраве, но съм непоклатим като изследвания и самочувствие. Все пак годината за мен беше лошо откъм здраве, но пък имаше и хубави моменти." Това каза артистът, който дълго време лекуваше какво ли не, дори бе стигнал до болничното легло, пише България Днес.

"Сега ще изкарам празниците вкъщи с любимите хора - дъщерята, наследниците ни, жена ми. Това е важното, другото е само здраве, това си пожелавам", сподели радостен актьорът от Народния театър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    Дано се оправи човека!Здравето е най голямото богатство.

    Коментиран от #2

    16:00 19.12.2025

  • 2 Любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Жив ли си бе, къде беше изчезнал?

    Коментиран от #3, #6

    16:01 19.12.2025

  • 3 ХЪХЪ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Добре е, яде кроасани и снаксове.

    16:02 19.12.2025

  • 4 Опорка

    5 0 Отговор
    Голям актьор, жив и здрав да е

    16:02 19.12.2025

  • 5 Бялджип

    0 0 Отговор
    Гълтал синкванон-пробиотик шампион! Вижда се, дори годините върнал назад. Сега е същия,като в "Опасен чар"...

    16:06 19.12.2025

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Паднах в реактора но съм добре.Само светя в тъмното.

    Коментиран от #8

    16:07 19.12.2025

  • 7 баба Тонка,

    3 0 Отговор
    истинска легенда, всякя вечер е в пряк ефир с пробиотик синкванон/или сцената с бирата в оригинал/, един единствен филм направи звезди всички които участваха в него "Оркестър без име", крепко здраве и дълголетие.

    16:09 19.12.2025

  • 8 Мюмюн

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Това ногу помага кат видим къде не свети в центъроту точката и шлюуууп. Бутнааме дуваро.

    16:11 19.12.2025