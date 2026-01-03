Христо Мутафчиев: Живея втори живот!

Звездата на българския театър и кино Христо Мутафчиев предизвика притеснението на феновете си с послание, което сподели в профила си в социалните мрежи. Актьорът предизвика вълна от реакции с последния си пост за 2025 г., в който признава за сериозни проблеми.

Той не скри, че 2025 г. е била една от най-трудните в живота му – година, в която "всичко се обърка", а най-болезненият удар е бил върху здравето му.

Христо Мутафчиев признава, че се чувства сякаш живее "втори живот" – с ново отношение към света и със съзнателното решение да се освободи от излишните тревоги.

"Благодаря ви, че прекарвате последните часове на годината с нас, мислите и думите ни. За мен 2025 беше годината, в която всичко се обърка. Всъщност, обърка се най-важното - здравето. И аз, почти като героя ни (че и като актьора) живея втори живот - и в него си обещавам хич да не ми пука. Ама хич!

Затова, с пълно сърце ви желая здраве и безгрижие. Здраве и Огън, бий, по Казандзакис. Здраве и Ветрове и вълни по Превер. Здраве и нека всички велики формули да са само прах по вас - по Методиев - а ядрото да е в любимите ви хора. Здраве и смелост.

Ако понякога ви липсва, отбийте се при думите. Те лекуват и спасяват животи. И понеже този текст е за моя баща и онова малко момиченце съм аз, дори вашият баща да го няма, поговорете с него, нали разбрахте, че може? Помолете му се. Сега аз го моля за чудо. Дано се сбъдне, дано се сбъднат и вашите. С много обич и пълни чаши, Теа. Христо, прочети и това, нищо, че е за теб: Обичам теб и Стоян!", пише в публикацията си Христо Мутафчиев.