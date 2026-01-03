Христо Мутафчиев: Живея втори живот!

Звездата на българския театър и кино Христо Мутафчиев предизвика притеснението на феновете си с послание, което сподели в профила си в социалните мрежи. Актьорът предизвика вълна от реакции с последния си пост за 2025 г., в който признава за сериозни проблеми.
Той не скри, че 2025 г. е била една от най-трудните в живота му – година, в която "всичко се обърка", а най-болезненият удар е бил върху здравето му.
Христо Мутафчиев признава, че се чувства сякаш живее "втори живот" – с ново отношение към света и със съзнателното решение да се освободи от излишните тревоги.
"Благодаря ви, че прекарвате последните часове на годината с нас, мислите и думите ни. За мен 2025 беше годината, в която всичко се обърка. Всъщност, обърка се най-важното - здравето. И аз, почти като героя ни (че и като актьора) живея втори живот - и в него си обещавам хич да не ми пука. Ама хич!
Затова, с пълно сърце ви желая здраве и безгрижие. Здраве и Огън, бий, по Казандзакис. Здраве и Ветрове и вълни по Превер. Здраве и нека всички велики формули да са само прах по вас - по Методиев - а ядрото да е в любимите ви хора. Здраве и смелост.
Ако понякога ви липсва, отбийте се при думите. Те лекуват и спасяват животи. И понеже този текст е за моя баща и онова малко момиченце съм аз, дори вашият баща да го няма, поговорете с него, нали разбрахте, че може? Помолете му се. Сега аз го моля за чудо. Дано се сбъдне, дано се сбъднат и вашите. С много обич и пълни чаши, Теа. Христо, прочети и това, нищо, че е за теб: Обичам теб и Стоян!", пише в публикацията си Христо Мутафчиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зайче
Коментиран от #3
16:53 03.01.2026
2 ООрана държава
17:00 03.01.2026
3 55555
До коментар #1 от "Зайче":А ти бе-черве,.н,маймунски Гъ,.з,за много читав ли се имаш?!!!
17:01 03.01.2026
4 Тома
Коментиран от #6, #7
17:09 03.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 „ неверни”
До коментар #4 от "Тома":Да от района на сточ.гара
17:16 03.01.2026
7 Стана известен
До коментар #4 от "Тома":...с ролята си на ,,циганче" де дялаше ножки зад един плет в...Дунав мост", а после израстна до Бос на мафията в ...,,Под прикритие"...
17:27 03.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Здрасти
17:30 03.01.2026