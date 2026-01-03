Новини
Любопитно »
Христо Мутафчиев: Живея втори живот!

Христо Мутафчиев: Живея втори живот!

3 Януари, 2026 16:47 1 080 9

  • христо мутафчиев-
  • признание-
  • здраве-
  • равносметка-
  • актьор

Актьорът си направи емоционална равносметка за изминалата 2025 г.

Христо Мутафчиев: Живея втори живот! - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата на българския театър и кино Христо Мутафчиев предизвика притеснението на феновете си с послание, което сподели в профила си в социалните мрежи. Актьорът предизвика вълна от реакции с последния си пост за 2025 г., в който признава за сериозни проблеми.

Той не скри, че 2025 г. е била една от най-трудните в живота му – година, в която "всичко се обърка", а най-болезненият удар е бил върху здравето му.

Христо Мутафчиев признава, че се чувства сякаш живее "втори живот" – с ново отношение към света и със съзнателното решение да се освободи от излишните тревоги.

"Благодаря ви, че прекарвате последните часове на годината с нас, мислите и думите ни. За мен 2025 беше годината, в която всичко се обърка. Всъщност, обърка се най-важното - здравето. И аз, почти като героя ни (че и като актьора) живея втори живот - и в него си обещавам хич да не ми пука. Ама хич!

Затова, с пълно сърце ви желая здраве и безгрижие. Здраве и Огън, бий, по Казандзакис. Здраве и Ветрове и вълни по Превер. Здраве и нека всички велики формули да са само прах по вас - по Методиев - а ядрото да е в любимите ви хора. Здраве и смелост.

Ако понякога ви липсва, отбийте се при думите. Те лекуват и спасяват животи. И понеже този текст е за моя баща и онова малко момиченце съм аз, дори вашият баща да го няма, поговорете с него, нали разбрахте, че може? Помолете му се. Сега аз го моля за чудо. Дано се сбъдне, дано се сбъднат и вашите. С много обич и пълни чаши, Теа. Христо, прочети и това, нищо, че е за теб: Обичам теб и Стоян!", пише в публикацията си Христо Мутафчиев.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зайче

    3 2 Отговор
    Жалко за нас, либералче.

    Коментиран от #3

    16:53 03.01.2026

  • 2 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Като гербераст

    17:00 03.01.2026

  • 3 55555

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Зайче":

    А ти бе-черве,.н,маймунски Гъ,.з,за много читав ли се имаш?!!!

    17:01 03.01.2026

  • 4 Тома

    4 0 Отговор
    Този не беше ли стара пианица

    Коментиран от #6, #7

    17:09 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 „ неверни”

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Да от района на сточ.гара

    17:16 03.01.2026

  • 7 Стана известен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    ...с ролята си на ,,циганче" де дялаше ножки зад един плет в...Дунав мост", а после израстна до Бос на мафията в ...,,Под прикритие"...

    17:27 03.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Здрасти

    0 0 Отговор
    Зза ккой път бе ччовек?

    17:30 03.01.2026