След 44 години непрекъснато излъчване спират MTV

14 Октомври, 2025 07:47 1 953 15

Първо те ще бъдат изключени във Великобритания и Ирландия, след което и във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Идва краят на една епоха за онези, които са прекарали незабравими моменти от детството си в очакване да видят най-новото музикално видео, нетърпеливи да гледат класациите и да се потопят във всичко от поп културата и модата, което MTV предлагаше. Развлекателният гигант Paramount Global съобщи тъжната новина, че след 44 години непрекъснато излъчване една културна институция ще бъде окончателно закрита до 31 декември 2025 г., пише Euronews.

Ще бъдат спрени пет канала: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Първо те ще бъдат изключени във Великобритания и Ирландия, след което и във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия.

MTV се превърна в културен феномен още с първото си излъчване в САЩ на 1 август 1981 г., когато екранът показа песента Video Killed the Radio Star на The Buggles – иронично пророчество за бъдещето на медиите. Европейската версия стартира през 1987 г., превръщайки се в неизменна част от юношеството на милиони зрители на Стария континент.

MTV бе и първият музикален "прозорец" за българските зрители в годините, в които кабелната телевизия навлезе у нас. Мнозина признават, че именно американският музикален канал е "отворил очите" им и е формирал музикалния им вкус. Все още няма информация дали скоро и в България ще бъде спряно излъчването на музикалните канали от "семейството" на MTV.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не ни събаря

    17 5 Отговор
    В България си имаме чалга, сааа!

    07:50 14.10.2025

  • 2 Мемфис

    20 3 Отговор
    До 1.
    Чалгата е за простаците! Много жалко, че лошите новини винаги касаят хубавите неща!

    08:01 14.10.2025

  • 4 101010

    19 0 Отговор
    На 31 декември спират и за България. Българските оператори, взимат от същите източници на сигнал.

    Коментиран от #6

    08:02 14.10.2025

  • 5 Че някой

    4 6 Отговор
    Гледа ли друга телевизия? Без FTV и MTV няма смисъл от TV изобщо.

    08:10 14.10.2025

  • 6 Сигурно

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "101010":

    спират но цената остава същата а може даже операторите и да вдигнат цените !

    08:10 14.10.2025

  • 8 Ми те откакто

    18 3 Отговор
    спряха Бийвъс и Бъдхед и напълниха тези канали с черно, никой не ги гледа...

    08:21 14.10.2025

  • 9 отвори си очите

    2 0 Отговор
    Масоник ТВ

    08:25 14.10.2025

  • 10 Явно, толкова

    3 0 Отговор
    Много им е отворила очите на някои, че ще я спрат! На тях хора с отворени очи не им трябват!

    08:34 14.10.2025

  • 11 шам фъстък

    7 0 Отговор
    Лошо! Израстнал съм с диско-хитовете,излъчвани в "Емтиви"-то.

    08:37 14.10.2025

  • 12 Карлос Друсар друсаното Карли

    3 0 Отговор
    Айде шута на Ники Минаж и останалите безполови отpeпки, имащи се за фактор.

    08:42 14.10.2025

  • 13 Герп боклуци

    5 1 Отговор
    Само планета и тянков тв гледам

    08:51 14.10.2025

  • 14 Планета пайнир

    2 0 Отговор
    Си имъми

    08:53 14.10.2025

  • 15 Не може да плащат авторски права

    0 0 Отговор
    Изпълнителите по Нтв трябва да имат приходи от творчеството си

    09:02 14.10.2025