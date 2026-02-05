Fiat подготвя конкурент на BМW X4 и Mercedes GLC Coupe

Fiat се готви да навлезе в сегмента на купе-кросоувърите с представянето на модел, който бе заснет по време на тестове при ниски температури в Европа. Забелязан с окончателната си каросерия под тежка камуфлажна покривка наскоро, новият купе-SUV се отличава значително от настоящия южноамерикански модел, като заменя старата основа на Cronos с най-модерната платформа Stellantis Smart Car. Тази промяна не само привежда кросоувъра в съответствие с новия Grande Panda, но и го позиционира като пряк европейски конкурент на кросоувъри с акцент върху дизайна, като Renault Arkana, BMW X4 и Mercedes GLC Coupe.

Шпионските снимки потвърждават, че производственият модел ще запази наклонената линия на покрива и отличителния заден спойлер „ducktail” на концептуалния модел, в комбинация с характерното „пикселно” LED осветление, което откриваме и в Grande Panda. Въпреки спортния си силует, междуосието е удължено до около 2,64 метра – значително по-дълго от стандартния Panda за да се гарантира, че пътниците на задните седалки не са пожертвани в името на наклона на покрива. Изпълнителният директор на Fiat Оливие Франсоа намекна, че макар този модел да е „вдъхновен от Panda”, той може да приеме ново име, за да се отличи като средно голям автомобил, като се появиха слухове за Giga-Panda или дори за възраждане на името Tipo.

Във вътрешността, Fiat балансира ретро чара с модерна ергономичност. Последните прототипи разкриват дизайн на таблото „Bambox“, подобен на Grande Panda, с 10,25-инчов сензорен екран и овална тема на дисплея на водача. Важно е, че Fiat е устоял на тенденцията в индустрията да се скриват всички функции в меню, като запазват ред от тактилни физически бутони за климатичен контрол, разположени под специален „отвор“ за безжично зареждане. Очаква се материалите в интериора да бъдат комбинация от здрави, устойчиви текстилни материали, „вдъхновени от Lingotto“, които отдават почит на историческата централа на марката в Торино.

Под капака европейската версия на Fastback ще предлага гъвкави опции, за да отговаря на различни регионални регулации. Първият модел вероятно ще бъде 1,2-литров трицилиндров мек хибрид с мощност 100 к.с.. За почитателите на електромобилите е сигурно, че ще има изцяло електрическа версия, вероятно с батерия от 44 kWh или по-голяма, за да достигне пробег от над 300 км. С официалното представяне, което се очаква в следващите седмици, и пускането на пазара, насрочено за края на 2026 година, Fiat явно залага на това, че този модел може успешно да се превърне в семеен автомобил.