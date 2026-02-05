Новини
5 Февруари, 2026

Британската актриса Елизабет Кели почина на 104 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Елизабет Кели почина на 104-годишна възраст, съобщи вестник „The Sun“. Според вестника, Кели е починала на 25 декември 2025 г.

По време на повече от 40-годишната си филмова кариера, Кели е участвала в множество популярни британски телевизионни сериали, включително „EastEnders“ и „Coronation Street“.

Актрисата се пенсионира през 2007 г., като последната ѝ роля бе във филма „Royal Hospital“.

Елизабет Кели е вдовица, има живи дъщеря и син, както и многобройни внуци и правнуци.

Погребението ѝ ще се състои на 17 февруари 2026 г. в St Peter’s Church в Скарбъроу.


