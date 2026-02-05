Ирина Флорин навършва 65 години: кариера със собствен ритъм и стил

Ирина Флорин навършва 65 години днес. Тя е сред разпознаваемите имена в българската поп музика от началото на 90-те години, когато се налага със собствен стил, съчетаващ електронно звучене, минимализъм и силно визуално присъствие.
Родена в София, Флорин има художествено образование, което по-късно оказва влияние върху естетиката на албумите и сценичния ѝ образ. Първите ѝ музикални изяви са в края на 80-те, но широката популярност идва през следващото десетилетие с поредица от албуми и песни, отличаващи се от масовия поп с по-алтернативно звучене.
Кариерата ѝ се развива на етапи, с паузи между отделните проекти, което ѝ позволява да запази разпознаваем почерк и дистанция от краткотрайните тенденции. През годините работи с различни композитори и продуценти и остава активна с концертни участия и нова музика.
Сред най-популярните нейни песни са:
- „Цвят лилав“
- „Докога“
- „Три пъти“
- „Копринена жена“
- „В трето лице“
- „Пепел от рози“
Последната песен на Ирина Флорин е от миналата година и излезе точно на рождения ѝ ден:
1 Умна и красива
Успешни проекти и лично щастие !!!
08:13 05.02.2026
2 бушприт
08:15 05.02.2026
3 раз
08:18 05.02.2026
4 борсалино
08:20 05.02.2026
6 кой му дреме
08:23 05.02.2026
7 Стас
08:32 05.02.2026
8 урко
08:45 05.02.2026
9 Факт
08:56 05.02.2026
10 Орел
Така и Кичка Бодурова вече е от Америка.
09:01 05.02.2026
11 Пембе
09:03 05.02.2026
12 един
09:05 05.02.2026
13 Нудиста
09:12 05.02.2026
14 не додрапа до
09:44 05.02.2026
15 ЗРИТЕЛ
11:00 05.02.2026