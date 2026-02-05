Новини
Любопитно »
Ирина Флорин навършва 65 години: кариера със собствен ритъм и стил

Ирина Флорин навършва 65 години: кариера със собствен ритъм и стил

5 Февруари, 2026 08:07 2 010 15

  • ирина флорин-
  • рожден ден

Кариерата ѝ се развива на етапи, с паузи между отделните проекти

Ирина Флорин навършва 65 години: кариера със собствен ритъм и стил - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ирина Флорин навършва 65 години днес. Тя е сред разпознаваемите имена в българската поп музика от началото на 90-те години, когато се налага със собствен стил, съчетаващ електронно звучене, минимализъм и силно визуално присъствие.

Родена в София, Флорин има художествено образование, което по-късно оказва влияние върху естетиката на албумите и сценичния ѝ образ. Първите ѝ музикални изяви са в края на 80-те, но широката популярност идва през следващото десетилетие с поредица от албуми и песни, отличаващи се от масовия поп с по-алтернативно звучене.

Кариерата ѝ се развива на етапи, с паузи между отделните проекти, което ѝ позволява да запази разпознаваем почерк и дистанция от краткотрайните тенденции. През годините работи с различни композитори и продуценти и остава активна с концертни участия и нова музика.

Сред най-популярните нейни песни са:

  • „Цвят лилав“
  • „Докога“
  • „Три пъти“
  • „Копринена жена“
  • „В трето лице“
  • „Пепел от рози“

Последната песен на Ирина Флорин е от миналата година и излезе точно на рождения ѝ ден:


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умна и красива

    16 4 Отговор
    Да е жива !!!

    Успешни проекти и лично щастие !!!

    08:13 05.02.2026

  • 2 бушприт

    19 3 Отговор
    Ирина Флорина,а не Флорин.Да й е честит рожденният й ден,и да е здрава и щастлива!

    08:15 05.02.2026

  • 3 раз

    12 3 Отговор
    На кариерата се чукат камъни.

    08:18 05.02.2026

  • 4 борсалино

    20 10 Отговор
    Айде и Баба Ирина одъртя и взе пенсия.Сега да ходи да си пече увисналите мръвки по Малдивите и да си спомня младостта.

    08:20 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой му дреме

    13 3 Отговор
    роза от колхоза

    08:23 05.02.2026

  • 7 Стас

    13 0 Отговор
    Песента е хубава,но клипът е олеле-мале! Защо е рисуван,а певицата я няма нито за секунда? Това е глупаво!

    08:32 05.02.2026

  • 8 урко

    14 2 Отговор
    мдааа, одърте баба Ирина и е време да и смените снимката, като и правите реклама. Тая е от преди 30 години

    08:45 05.02.2026

  • 9 Факт

    3 0 Отговор
    Не подбираме песните на хора, които харесваме.

    08:56 05.02.2026

  • 10 Орел

    9 0 Отговор
    Изобщо не е родена в София. Като пишете, поне направете елементарна проверка. Все още има живи съученици. Ирина е хубав човек.
    Така и Кичка Бодурова вече е от Америка.

    09:01 05.02.2026

  • 11 Пембе

    9 1 Отговор
    Явно е на минимална пенция, щом още ходи по участия.

    09:03 05.02.2026

  • 12 един

    1 2 Отговор
    Песента ми хареса,браво!

    09:05 05.02.2026

  • 13 Нудиста

    7 2 Отговор
    Няма отърване, пак ще ни плаши лятото

    09:12 05.02.2026

  • 14 не додрапа до

    4 1 Отговор
    евро визиите . то там кой ли не ходи . пълна излагация . какво европейско има в историите с тоя певачески конкурс на 10 години . защо все го излъчват . пример за армиите или полисманите . коя е тая професия рекламираща и живееща в простотията . биг брадър . татуси . скандали и пърдене . на 65 г е доста поживяла . а не се явява по телевизия или поне светско събитие . то някакви не бг имена . чая , джуджи , бради . имаше един роро . резил . нетрадиционни и срамни неща . бг черквата се умножи . най голямата в ес . зелиски ще проси .

    09:44 05.02.2026

  • 15 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор
    Ооох, наборката,...1-2 песнички си пее

    11:00 05.02.2026