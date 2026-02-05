Ирина Флорин навършва 65 години: кариера със собствен ритъм и стил

Ирина Флорин навършва 65 години днес. Тя е сред разпознаваемите имена в българската поп музика от началото на 90-те години, когато се налага със собствен стил, съчетаващ електронно звучене, минимализъм и силно визуално присъствие.

Родена в София, Флорин има художествено образование, което по-късно оказва влияние върху естетиката на албумите и сценичния ѝ образ. Първите ѝ музикални изяви са в края на 80-те, но широката популярност идва през следващото десетилетие с поредица от албуми и песни, отличаващи се от масовия поп с по-алтернативно звучене.

Кариерата ѝ се развива на етапи, с паузи между отделните проекти, което ѝ позволява да запази разпознаваем почерк и дистанция от краткотрайните тенденции. През годините работи с различни композитори и продуценти и остава активна с концертни участия и нова музика.

Сред най-популярните нейни песни са:

„Цвят лилав“

„Докога“

„Три пъти“

„Копринена жена“

„В трето лице“

„Пепел от рози“

Последната песен на Ирина Флорин е от миналата година и излезе точно на рождения ѝ ден: