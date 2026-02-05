Григор Димитров ще вземе участие на Мастърса в Индиън Уелс

Българската тенис гордост Григор Димитров отново ще премери сили с най-добрите в света на престижния турнир от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс, Калифорния. Събитието, което ще се проведе между 4 и 15 март, обещава истински спортни емоции на твърдите кортове в САЩ.

Хасковлията, който вече е на 34 години, има солиден опит на това състезание – до момента е записал 16 победи и 12 загуби. Миналата година Димитров достигна до осминафиналите, където бе спрян от испанската сензация Карлос Алкарас. Най-силното му представяне в Индиън Уелс датира от 2021 г., когато българинът впечатли феновете с достигането си до полуфиналната фаза.

Тазгодишното издание на турнира ще събере истински звезден състав. Освен Димитров, на корта ще излязат имена като Новак Джокович, Карлос Алкарас, Феликс Оже-Алиасим, Матео Беретини, Александър Бублик, Алехандро Давидович Фокина, Тейлър Фриц, Хуберт Хуркач, Иржи Лехечка и Себастиан Корда.

Преди да се впусне в надпреварата в Индиън Уелс, Григор Димитров ще участва и на турнира от сериите ATP 500 в Далас, който стартира на 9 февруари. Там българинът ще има възможност да трупа ценни точки.