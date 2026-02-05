Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рецепта на деня: Хрупкави топчета от броколи с кашкавал
Рецепта на деня: Хрупкави топчета от броколи с кашкавал

5 Февруари, 2026 10:05 887 1

Кашкавалът вътре е мек и апетитно разтеглив

Рецепта на деня: Хрупкави топчета от броколи с кашкавал - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • броколи - 400 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • кашкавал или чедър - 150 г;
  • галета - 60 г;
  • лук - 1 малка глава;
  • чесън - 1 - 2 скилидки;
  • магданоз - 1 - 2 с.л. ситно нарязан;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус;
  • индийско орехче - 1 щипка.

За панировката:

  • брашно - 3 - 4 с.л.;
  • яйца - 2 бр.;
  • галета - 80 г;
  • пармезан - 40 г, фино настърган.

Допълнително:

олио - за пържене.

Начин на приготвяне:

Броколите се измиват добре и се накъсват на малки розички. Пускат се в подсолена вряща вода и се бланшират за около 3-4 минути - достатъчно, за да омекнат леко, но да запазят свежия си зелен цвят.

Броколите се отцеждат много добре и се оставят да изстинат напълно, защото влагата е най-честата причина топчетата да се разпадат.

Охладените броколи се нарязват на ситно или се намачкват грубо с вилица - не бива да стават на пюре.

В голяма купа се добавят броколите, ситно нарязаният лук, пресованият чесън, яйцата, настърганият кашкавал, галетата, магданозът и подправките. Сместа се разбърква добре, докато стане гъста и лепкава. Ако при стискане с ръка не запазва форма, се добавя още малко галета.

Купата се прибира в хладилник за около 10 минути, за да стегне сместа и да се оформя по-лесно.

От охладената смес се оформят топчета с големина на орех.

За панировката се подготвят три купички - едната с брашно, втората с разбитите яйца, а третата с галетата, смесена с настъргания пармезан. Добавянето на пармезан в панировката е класически трик в италианската кухня - той прави коричката по-хрупкава и по-ароматна, без да поема излишна мазнина.

Всяко топче първо се овалва леко в брашно, след това се потапя изцяло в яйце и накрая се овалва обилно в сместа с галетата. За още по-плътна и хрупкава коричка може да се повтори преминаването през яйце и галета.

В дълбок тиган или касерола се загрява достатъчно количество олио на умерен огън (степен 7 от 9 на котлона).

Топчетата се пържат на порции, без да се претрупва съдът, като се обръщат внимателно, докато станат равномерно златисти от всички страни.

Готовите топчета от броколи се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина, и се поднасят топли, когато кашкавалът вътре е мек и апетитно разтеглив, пише gotvach.bg.


