Илхан Кючюк: Бъдещето на Европа минава през Балканите

5 Февруари, 2026 10:49 623 11

  • балкани-
  • европа-
  • илхан кючюк

Разширяването не е въпрос единствено на география или срокове, каза той

Илхан Кючюк: Бъдещето на Европа минава през Балканите - 1
Снимка: ilhankyuchyuk.eu
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Интеграцията на Балканите в Европейския съюз не е просто политическа тема, а дългосрочна кауза, зад която стои визия, ангажимент и доверие.“ Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк, домакин на форума „Western Balkans Forum 2026: A New Chapter for Europe“, който се проведе в Брюксел.

Кючюк подчерта, че дискусиите и участието на представители на европейските институции, дипломати и експерти ясно показват, че разширяването на ЕС в посока Балканите остава стратегически приоритет за Съюза.

„Още по-убеден съм, че бъдещето на Европа минава през Балканите. Разширяването не е въпрос единствено на география или срокове, а на споделени ценности, демократични стандарти и общо европейско бъдеще“, заяви той.

Евродепутатът припомни дългогодишната си ангажираност с темата за европейската перспектива на региона, включително форума EU MEETS THE BALKANS - форум, който в продължение на няколко години събира в София европейски комисари, външни министри, дипломати и водещи експерти. Инициативата продължава и днес като платформа за диалог, доверие и конкретни политики в подкрепа на разширяването.

В събитието взеха участие ключови имена от либералните политически семейства, еврокомисарят по демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, евродепутати и експерти.

Илхан Кючюк изрази благодарност към всички ключови партньори и участници във форума в Брюксел и подчерта, че интеграцията на Балканите в Европейския съюз остава сред основните политически приоритети.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    14 0 Отговор
    Този Кючек защо не е арестуван още ...ще има як кютек скоро !!!

    10:52 05.02.2026

  • 2 Ибрям Ибрям

    5 1 Отговор
    Е, чак пък толко....

    Коментиран от #4

    10:52 05.02.2026

  • 3 провинциалист

    8 0 Отговор
    "Разширяването не е въпрос единствено на география или срокове, а на споделени ценности" - абсолютно! Споделените ценности на афро-азиатските миграционни вълни разшириха задния двор на Европа.

    10:54 05.02.2026

  • 4 ДЮРАН ДЮРАН

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ибрям Ибрям":

    ДОГАН БЕШЕ КАЗАЛ ЧЕ ПЪТЯТ НА БГ МИНАВА ПРЕЗ БОСФОРА.НИЩО НОВО И ОРИГИНАЛНО

    10:55 05.02.2026

  • 5 Стенли

    6 0 Отговор
    Бъдещето на Европа и частност на България е все повече ислямизация а специално за България все повече ци гнизаця ето това е бъдещето и няма смисъл да го усукваме

    11:02 05.02.2026

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор
    Според Кючюк реши ли Европа да тръгне към Бъдещено си,WAZE ще я прекара през Балканите,а от там - закономерно към Анадола и по-нататък...Ами излиза че по-добре ще е Европа да тръгне към Миналото си- по-перспективно някакси е!

    11:09 05.02.2026

  • 7 Айран Айран

    8 0 Отговор
    Не бъдещето, а мигрантите минават през Балканите.

    Коментиран от #11

    11:14 05.02.2026

  • 8 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Този е корумпиран лъжец, който съсипа нашите усилия да оправим отношенията с Македония. Гнусен агент на МИТ.

    11:18 05.02.2026

  • 9 Усвояваме еуро

    6 0 Отговор
    Тоя тюфлек защо още не е в затвора

    12:01 05.02.2026

  • 10 И тоя

    1 0 Отговор
    Го има на записите от сървърите от петрохснската хижа познайте на каква възраст са били децата с него

    13:07 05.02.2026

  • 11 Те са бъдещето

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айран Айран":

    В пенсионерска Европа тоест Европа няма бъдеще

    13:08 05.02.2026

