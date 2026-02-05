Илхан Кючюк: Бъдещето на Европа минава през Балканите

„Интеграцията на Балканите в Европейския съюз не е просто политическа тема, а дългосрочна кауза, зад която стои визия, ангажимент и доверие.“ Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк, домакин на форума „Western Balkans Forum 2026: A New Chapter for Europe“, който се проведе в Брюксел.
Кючюк подчерта, че дискусиите и участието на представители на европейските институции, дипломати и експерти ясно показват, че разширяването на ЕС в посока Балканите остава стратегически приоритет за Съюза.
„Още по-убеден съм, че бъдещето на Европа минава през Балканите. Разширяването не е въпрос единствено на география или срокове, а на споделени ценности, демократични стандарти и общо европейско бъдеще“, заяви той.
Евродепутатът припомни дългогодишната си ангажираност с темата за европейската перспектива на региона, включително форума EU MEETS THE BALKANS - форум, който в продължение на няколко години събира в София европейски комисари, външни министри, дипломати и водещи експерти. Инициативата продължава и днес като платформа за диалог, доверие и конкретни политики в подкрепа на разширяването.
В събитието взеха участие ключови имена от либералните политически семейства, еврокомисарят по демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, евродепутати и експерти.
Илхан Кючюк изрази благодарност към всички ключови партньори и участници във форума в Брюксел и подчерта, че интеграцията на Балканите в Европейския съюз остава сред основните политически приоритети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:52 05.02.2026
2 Ибрям Ибрям
Коментиран от #4
10:52 05.02.2026
3 провинциалист
10:54 05.02.2026
4 ДЮРАН ДЮРАН
До коментар #2 от "Ибрям Ибрям":ДОГАН БЕШЕ КАЗАЛ ЧЕ ПЪТЯТ НА БГ МИНАВА ПРЕЗ БОСФОРА.НИЩО НОВО И ОРИГИНАЛНО
10:55 05.02.2026
5 Стенли
11:02 05.02.2026
6 оня с коня
11:09 05.02.2026
7 Айран Айран
Коментиран от #11
11:14 05.02.2026
8 Павел Пенев
11:18 05.02.2026
9 Усвояваме еуро
12:01 05.02.2026
10 И тоя
13:07 05.02.2026
11 Те са бъдещето
До коментар #7 от "Айран Айран":В пенсионерска Европа тоест Европа няма бъдеще
13:08 05.02.2026