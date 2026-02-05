Илхан Кючюк: Бъдещето на Европа минава през Балканите

„Интеграцията на Балканите в Европейския съюз не е просто политическа тема, а дългосрочна кауза, зад която стои визия, ангажимент и доверие.“ Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк, домакин на форума „Western Balkans Forum 2026: A New Chapter for Europe“, който се проведе в Брюксел.

Кючюк подчерта, че дискусиите и участието на представители на европейските институции, дипломати и експерти ясно показват, че разширяването на ЕС в посока Балканите остава стратегически приоритет за Съюза.

„Още по-убеден съм, че бъдещето на Европа минава през Балканите. Разширяването не е въпрос единствено на география или срокове, а на споделени ценности, демократични стандарти и общо европейско бъдеще“, заяви той.

Евродепутатът припомни дългогодишната си ангажираност с темата за европейската перспектива на региона, включително форума EU MEETS THE BALKANS - форум, който в продължение на няколко години събира в София европейски комисари, външни министри, дипломати и водещи експерти. Инициативата продължава и днес като платформа за диалог, доверие и конкретни политики в подкрепа на разширяването.

В събитието взеха участие ключови имена от либералните политически семейства, еврокомисарят по демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, евродепутати и експерти.

Илхан Кючюк изрази благодарност към всички ключови партньори и участници във форума в Брюксел и подчерта, че интеграцията на Балканите в Европейския съюз остава сред основните политически приоритети.