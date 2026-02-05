Джефри Епстийн искал да изведе обвързаната Ирина Шейк на вечеря за Свети Валентин, говорил с гаджето ѝ

Скандалният милиардер финансист Джефри Епстийн се е опитал да уреди среща с руския супермодел Ирина Шейк на Свети Валентин, сочат документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

В писмо от асистентката на Джефри Епстийн, Лесли Гроф, до приятеля на супермодела, Рамзи Елхоли, от 13 февруари 2012 г. служителката обявява намерението на финансиста да се срещне с Ирина Шейк.

„Джефри е в града тази седмица и би искал да се срещне с Ирина Шейк. Ще бъде ли Ирина свободна утре, 14-ти, в 17:30 ч.?“, цитира изданието писмото.

Файловете показват, че среща с руския супермодел е била посочена в графика на Епстийн, но без конкретен час. Около час по-късно Лесли Гроф изпраща на финансиста актуализирана версия на графика и пише, че очаква отговор от приятеля на модела.

Според журналисти, Епстийн се е свързал и с Рамзи Елхоли относно срещата с Ирина Шейк. Милиардерът потвърдил намерението си да се срещне с модела и по-късно попитал как Елхоли се е запознал с нея. Не е известно дали срещата между Епстийн и Шейк се е състояла.

На 30 януари Министерството на правосъдието на САЩ обяви публикуването на повече от 3 милиона страници от делото на Епщайн. Материалите включват и десетки голи снимки на жени.

Епстийн беше обвинен в уреждане на посещения в дома си в Ню Йорк и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета между 2002 и 2005 г. Разследващите установиха, че най-малката от тях е на 14 години. През август 2019 г. финансистът бе намерен безжизнен в затворническата си килия.