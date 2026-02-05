Новини
Джефри Епстийн искал да изведе обвързаната Ирина Шейк на вечеря за Свети Валентин, говорил с гаджето ѝ

5 Февруари, 2026 10:44

Не е известно дали срещата между Епстийн и Шейк се е състояла

Джефри Епстийн искал да изведе обвързаната Ирина Шейк на вечеря за Свети Валентин, говорил с гаджето ѝ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалният милиардер финансист Джефри Епстийн се е опитал да уреди среща с руския супермодел Ирина Шейк на Свети Валентин, сочат документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

В писмо от асистентката на Джефри Епстийн, Лесли Гроф, до приятеля на супермодела, Рамзи Елхоли, от 13 февруари 2012 г. служителката обявява намерението на финансиста да се срещне с Ирина Шейк.

„Джефри е в града тази седмица и би искал да се срещне с Ирина Шейк. Ще бъде ли Ирина свободна утре, 14-ти, в 17:30 ч.?“, цитира изданието писмото.

Файловете показват, че среща с руския супермодел е била посочена в графика на Епстийн, но без конкретен час. Около час по-късно Лесли Гроф изпраща на финансиста актуализирана версия на графика и пише, че очаква отговор от приятеля на модела.

Според журналисти, Епстийн се е свързал и с Рамзи Елхоли относно срещата с Ирина Шейк. Милиардерът потвърдил намерението си да се срещне с модела и по-късно попитал как Елхоли се е запознал с нея. Не е известно дали срещата между Епстийн и Шейк се е състояла.

На 30 януари Министерството на правосъдието на САЩ обяви публикуването на повече от 3 милиона страници от делото на Епщайн. Материалите включват и десетки голи снимки на жени.

Епстийн беше обвинен в уреждане на посещения в дома си в Ню Йорк и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета между 2002 и 2005 г. Разследващите установиха, че най-малката от тях е на 14 години. През август 2019 г. финансистът бе намерен безжизнен в затворническата си килия.


  • 1 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Онождал компаньонки. Голем праз. Това в България всеки го прави. Публична тайна е че политиците се сношават и с компаньони или така наречените жиголо.

    Коментиран от #4, #17

    10:47 05.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    10 5 Отговор
    Тази Шмейк много грозна.

    Коментиран от #11

    10:48 05.02.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Зависи от цената...

    10:48 05.02.2026

  • 4 Освалдо Риос

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Може просто да са си говорили. Не може да знаеш, какви са били нуждите на човека, пък и няма как вече да го питаш.

    Коментиран от #18

    10:50 05.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 2 Отговор
    Епстийн беше Маман в най-големия таен публичен дом в Света❗
    И когато всичко лъсна - побързаха да му запушат устата‼️

    Коментиран от #8

    11:00 05.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    5 11 Отговор
    А онова с точетата и ботокса от калния бункер му доставят момченца да ги целува, и там ще гръмне скандал, споменат е над 1000 пъти геостротега!

    Коментиран от #7

    11:03 05.02.2026

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Така е, кабаева ще му бие шута тогава, той и без това не излиза от мазето 4та година, Зеленски го завря в миша дупка‼️

    Коментиран от #13

    11:05 05.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То и ботокса им запушва устата, бая народ падна от прозорци, а още колко копейки ще дадат фира, ще гледаме с кеф как летят и ги зобат с новичок

    11:08 05.02.2026

  • 9 Симо

    12 0 Отговор
    Епстийн искал да е..е Шейк! И това е "грандиозна" новина?? Естествено когато искаш да ползваш някаква стока" се обаждаш на собственика и. Този който се разпорежда с нея в този момент, защото този вид стоки си сменят притежателя в зависимост от износването. Сигурно е предложил и подобаваща цена! Сега това е сензация!! Защо??? Нещо което е съществувало от както свят светува и ще съществува докато свят светува, нищо че ПРЕСТОРЕНИТЕ защитници на човешките права, сега ще ме нападнат безпощадно. Света ще продължи да се върти.

    11:19 05.02.2026

  • 10 Симо

    4 5 Отговор
    Те уззките девачки за друго не стават, ако трябва да сме честни!

    Коментиран от #15

    11:21 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бааууу

    8 1 Отговор
    Татарките като цяло са много грозни, много уроддливи има, заради генетичния микс там. Тая не е грозна, но не е и хубавица, за каквато е нарочена определено. Мелеззз.

    11:28 05.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🖕НИКоКРАДЕЦО 🖕 пак ли те пуснаха да ОС€Р€Ш сайта🖕

    11:46 05.02.2026

  • 14 9689

    3 0 Отговор
    Четиво за малоумни.Сериозна медия не си го позволява.

    12:13 05.02.2026

  • 15 Симо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Симо":

    Фалшив Симо!!!! Защо го правиш???

    14:10 05.02.2026

  • 16 Така е

    4 0 Отговор
    Платил си е човека ! Много пара е дал !

    14:14 05.02.2026

  • 17 Повечето са така

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Политиците се говори,че ги оправят хубави момчета с големи чл....е !?

    14:15 05.02.2026

  • 18 дано ама надали

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    Чичо ви Джеф е бил много разговорлив.

    15:41 06.02.2026