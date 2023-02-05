Кой има имен ден днес, 5 февруари 2026 г. Честито!

Почитаме паметта на светица Агатия (Добра) днес.
На 5 февруари имен ден празнуват всички, които носят името Агата, Агатия, Добрин, Добринка и производните им.
При римския император Декий (249–251) имало жестоко гонение против християните. Във всички области на империята било заповядано да ги предават на мъчения и смърт.
По това време в гр. Палермо, Сицилия, живеела млада девойка, на име Агатия (Добра). Тя била християнка и се славела със своята красота, добродетел и знатен род.
Родителите ѝ оставили голямо богатство, но тя малко ценяла земните блага, обичала Бога повече от всичко на света и затова, когато до Сицилия стигнала вест за гонението против християните, тя почнала да се готви за мъченичество.
Действително, управителят на страната Квинтиан не закъснял да прати войници за Агатия. Девойката, като чула за тяхното пристигане, влязла в стаята си, помолила се Богу и след това спокойно и смело отишла с войниците в град Катания.
Запазила вярата си след жестоките мъчения, на които била подложена.
Убили са я в гр. Катания. Години след смъртта и на гроба и била построена църква.
Жителите на града я смятат за своя закрилница.
Православната църква почита паметта и на Св. Полиевкт, патриарх Константинополски. Свт. Теодосий, архиепископ Черниговски. Архимандрит Йоан Крестянкин.
Днес статията е добра! Само такива статии пиши , авторе!
Нека и всички ние да се стремим да ставаме по-добри, по-смирени и да живеем Богоугодно!
По молитвите на днес честваните светци и светици: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
До коментар #8 от "Мъдрият":Яяя тоя път сте доволен от статията за поредните измислени светци.
До коментар #8 от "Мъдрият":Единствената религия е Анархията и Атейзма . Другото е пълна глупост . Стига се моли това не помага . Стани атейст и ще видиш колси бил заблуден от религия и църква .
До коментар #8 от "Мъдрият":Извинете новите вярвате в тези измислици за Биг и молитви , разни светци и други подобни приказки . Очаквам каво ще пишете за рождения ден на Исус . През април нали знаеш ,че е роден тогава . После е преместен през декември от някой с черни дрехи .
До коментар #2 от "завод":Декиус, а не Деций.
До коментар #7 от "ПЛУТОН":Датигонстресеслон
