Кой има имен ден днес, 5 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 5 февруари 2026 г. Честито!

5 Февруари, 2023 05:00, обновена 4 Февруари, 2026 14:16 40 192 25

  • имен ден-
  • празник-
  • агата-
  • агатия-
  • добрин

Почитаме паметта на светица Агатия (Добра)

Кой има имен ден днес, 5 февруари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Почитаме паметта на светица Агатия (Добра) днес.

На 5 февруари имен ден празнуват всички, които носят името Агата, Агатия, Добрин, Добринка и производните им.

При римския император Декий (249–251) имало жестоко гонение против християните. Във всички области на империята било заповядано да ги предават на мъчения и смърт.

По това време в гр. Палермо, Сицилия, живеела млада девойка, на име Агатия (Добра). Тя била християнка и се славела със своята красота, добродетел и знатен род.

Родителите ѝ оставили голямо богатство, но тя малко ценяла земните блага, обичала Бога повече от всичко на света и затова, когато до Сицилия стигнала вест за гонението против християните, тя почнала да се готви за мъченичество.

Действително, управителят на страната Квинтиан не закъснял да прати войници за Агатия. Девойката, като чула за тяхното пристигане, влязла в стаята си, помолила се Богу и след това спокойно и смело отишла с войниците в град Катания.

Запазила вярата си след жестоките мъчения, на които била подложена.

Убили са я в гр. Катания. Години след смъртта и на гроба и била построена църква.

Жителите на града я смятат за своя закрилница.

Православната църква почита паметта и на Св. Полиевкт, патриарх Константинополски. Свт. Теодосий, архиепископ Черниговски. Архимандрит Йоан Крестянкин.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 72 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 завод

    21 8 Отговор
    Деций,а не Декий.

    Коментиран от #21

    07:24 05.02.2023

  • 3 ЮПИТЕР

    12 14 Отговор
    БЪДЕТЕ ХОРА

    Коментиран от #7

    08:51 05.02.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ромска империя

    6 10 Отговор
    Императорът е пратил войници срещу мафията в Сицилия, а не срещу хрисиянски девойки.

    07:56 05.02.2024

  • 7 ПЛУТОН

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "ЮПИТЕР":

    Здраствуй ДЕДУШКА! Дай Самогон!

    Коментиран от #25

    08:11 05.02.2024

  • 8 Мъдрият

    29 11 Отговор
    Честит празник на всички православни християни! И честит имен ден на имениците!

    Днес статията е добра! Само такива статии пиши , авторе!

    Нека и всички ние да се стремим да ставаме по-добри, по-смирени и да живеем Богоугодно!

    По молитвите на днес честваните светци и светици: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #11, #12, #13, #15, #20

    09:08 05.02.2024

  • 9 българин 777

    8 15 Отговор
    едно истенско българско име Агатия браво

    Коментиран от #10

    10:50 05.02.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост666

    6 15 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Яяя тоя път сте доволен от статията за поредните измислени светци.

    06:37 05.02.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Салмонела

    3 18 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Единствената религия е Анархията и Атейзма . Другото е пълна глупост . Стига се моли това не помага . Стани атейст и ще видиш колси бил заблуден от религия и църква .

    06:40 05.02.2025

  • 14 Хейт

    5 16 Отговор
    Поредния измислен религиозно църковен празник .

    06:41 05.02.2025

  • 15 Мъдрец - Молар

    5 19 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Извинете новите вярвате в тези измислици за Биг и молитви , разни светци и други подобни приказки . Очаквам каво ще пишете за рождения ден на Исус . През април нали знаеш ,че е роден тогава . После е преместен през декември от някой с черни дрехи .

    06:46 05.02.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Император Децибелий

    3 11 Отговор
    Агата Кристи и популярния криминален роман "Десет малки афроамериканчета".

    07:39 05.02.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Папата не знае латински

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "завод":

    Декиус, а не Деций.

    13:00 05.02.2025

  • 22 пука ми на шмайзера

    2 8 Отговор
    окачалки

    15:21 05.02.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатана

    0 3 Отговор
    Странни рядко вече срещани имена .

    06:25 05.02.2026

  • 25 Хирон

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПЛУТОН":

    Датигонстресеслон

    06:38 05.02.2026