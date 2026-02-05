Бойко Кръстанов стана баща за първи път

Актьорът Бойко Кръстанов е станал баща за първи път.
Новината беше разкрита от половинката му – Лидия Василева, която публикува в Инстаграм стори мил кадър на бебешки крачета, обути с различни чорапчета – на едното пише "I love mom", а на другото – "I love dad".
Приятели и почитатели побързаха да честитят радостната новина на младото семейство. Засега полът на бебето остава тайна.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 да попитам
07:51 05.02.2026
3 Да му е честита рожбата
08:15 05.02.2026
4 Хейт
08:20 05.02.2026
5 хаберих
Коментиран от #9, #11
08:39 05.02.2026
6 Директора👨✈️
08:45 05.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Име
08:57 05.02.2026
9 Цецо
До коментар #5 от "хаберих":На твоите жартиери на български ли го пише? Чудим се тук в офиса.
09:08 05.02.2026
10 Бобеца
09:17 05.02.2026
11 От Варна
До коментар #5 от "хаберих":Защото така ги правят производителите! В България отдавна не се произвеждат чорапи…. А колкото до тайната, стават смешни с това! Обществото не се вълнува , какъв ли е полът на едно новородено! Важно е за близките! Да им е живо и здраво!
10:04 05.02.2026
12 !!!!!
14:12 05.02.2026