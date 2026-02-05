Новини
Любопитно »
Бойко Кръстанов стана баща за първи път

5 Февруари, 2026 07:41 2 003 12

  • бойко кръстанов-
  • лидия василева-
  • баща-
  • бебе

Новината беше разкрита  от половинката му, Лидия Василева

Бойко Кръстанов стана баща за първи път - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Бойко Кръстанов е станал баща за първи път.

Новината беше разкрита от половинката му – Лидия Василева, която публикува в Инстаграм стори мил кадър на бебешки крачета, обути с различни чорапчета – на едното пише "I love mom", а на другото – "I love dad".


Приятели и почитатели побързаха да честитят радостната новина на младото семейство. Засега полът на бебето остава тайна.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да попитам

    6 17 Отговор
    Тоя повече прилича на майка, дали се епилира?

    07:51 05.02.2026

  • 3 Да му е честита рожбата

    21 0 Отговор
    Да са здрави и щастливи !!!

    08:15 05.02.2026

  • 4 Хейт

    7 1 Отговор
    УРААААААА.

    08:20 05.02.2026

  • 5 хаберих

    21 6 Отговор
    Защо на чорапчетата не пише на български:"Обичам те,мамо!" и "Обичам те ,тате!"???!!! Все на инглиш ли ще пишем всичко?! Нали уж сме в България?!

    Коментиран от #9, #11

    08:39 05.02.2026

  • 6 Директора👨‍✈️

    9 0 Отговор
    Браво. Нека се радва. Всеки заслужава това щастие.

    08:45 05.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Име

    9 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    08:57 05.02.2026

  • 9 Цецо

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаберих":

    На твоите жартиери на български ли го пише? Чудим се тук в офиса.

    09:08 05.02.2026

  • 10 Бобеца

    5 0 Отговор
    Браво Бойчик, пуцай куме 😁🎂

    09:17 05.02.2026

  • 11 От Варна

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаберих":

    Защото така ги правят производителите! В България отдавна не се произвеждат чорапи…. А колкото до тайната, стават смешни с това! Обществото не се вълнува , какъв ли е полът на едно новородено! Важно е за близките! Да им е живо и здраво!

    10:04 05.02.2026

  • 12 !!!!!

    1 0 Отговор
    ЧЕСТИТО!!!

    14:12 05.02.2026