Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на наградите MTV VMA (ВИДЕО)

Лейди Гага беше голямата победителка на церемонията по връчването на наградите MTV Video Music Awards (VMA), проведена в Madison Square Garden в Ню Йорк. Поп иконата водеше с цели 12 номинации в основните категории, включително „Видеоклип на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добър албум“, като успя да спечели четири от тях, съобщава Page Six.

Шоуто започна с присъждането на наградата за „Изпълнител на годината“, непосредствено преди самото ѝ изпълнение на сцената. Сред най-забележителните моменти бе и триумфът на Бруно Марс, който заедно с Гага спечели приза за „Най-добро сътрудничество“ за хита им Die With a Smile. Марс също беше сред водещите по номинации, събирайки общо 11.

Ариана Гранде също имаше своята блестяща вечер, спечелвайки три награди — сред които най-престижната за „Видеоклип на годината“ и „Най-добър поп клип“ за Brighter Days Ahead, както и наградата за Best Long Form Video, което подчерта статуса на проекта.

Моментът на голямата ѝ победа беше пълен със сантимент — прозвучаха благодарности към феновете, екипа ѝ, баща ѝ, режисьора Кристиън Бреслоуър и хората, които ѝ помагат, включително нейния терапевт и „гей общността“, към която изрази много обич.

Brighter Days Ahead не е обикновен видеоклип, а 26-минутен късометражен филм, дело на Гранде и Кристиън Бреслоуър — нейният дебют като режисьор. Филмът, вдъхновен от "Блясъкът на чистия ум", проследява персонажа ѝ „Peaches“ в пътуване към изгубени спомени и е визуално и емоционално силно произведение.

Рапърът Бъста Раймс и певецът Рики Мартин бяха обявени за победители още преди началото на церемонията. Те станаха първите носители на новите категории „MTV VMA Rock the Bells Visionary Award“ и „MTV Latin Icon Award“, отличаващи артисти, които разширяват границите на музикалните жанрове и културното влияние.

Марая Кери беше почетена с най-високото отличие за вечерта – престижната награда „Вангард“. За легендарната певица това е първата статуетка от видеонаградите на MTV в 35-годишната ѝ кариера.

Сред другите големи имена с впечатляващ брой номинации бяха Кендрик Ламар с 10, Сабрина Карпентър и Розе от BLACKPINK с по осем, Ариана Гранде и The Weeknd със седем, както и Били Айлиш с шест. Чарли XCX получи пет номинации, докато Bad Bunny, Doechii, Ед Шийрън, Jelly Roll, Майли Сайръс и Тейт Макрей влязоха в надпреварата с по четири.

Тазгодишното издание на MTV VMA показа ясно доминацията на жените в музикалната индустрия и продължаващото влияние на колаборациите върху глобалните класации. Събитието затвърди Лейди Гага като една от най-ярките фигури в съвременната поп култура.