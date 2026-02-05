Новини
Нана Гладуиш се забавлява в Колумбия преди операцията от рак на кожата

5 Февруари, 2026 08:38 1 275 15

Това стана ясно от видео на бившата водеща на "Съдебен спор", което тя сподели в социалните мрежи

Нана Гладуиш се забавлява в Колумбия преди операцията от рак на кожата - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Синът на Нана – Джейсън, я е обявил за Кралица през ваканцията им в Колумбия и с баща му дори са успели да уредят улични рапъри да я възпеят в специално парче, посветено на нея. Това стана ясно от видео на бившата водеща на "Съдебен спор", което тя сподели в социалните мрежи.

В записа Нана споделя, че през годините момчето е измисляло различни обръщения за нея. Започнало с Мамасита заради популярна песен. След това се прехвърлило към Брат. Тя обаче била категорично несъгласна да я наричат по този начин, защото не му е брат, а майка. Тогава наследникът започнал да я нарича Майка-Брат. След като семейството заживява в САЩ, на синът му прави впечатление, че представителите на всякакъв вид обслужващ персонал наричат майка му "Мис Нана".

"Ти за мен си Мис България!", отсича Джейсън. "И започна да се подиграва, казвайки ми "Мис България". А вчера бях титулувала до Куин (Кралица). Това вече изби рибата! От вчера аз съм официално Куин", обяснява Нана от Колумбия.



Тя явно много се е забавлявала с новия си прякор, особено когато е бил възпят от улични колумбийски рапъри. Срещу банкнота, пусната в шапка, те са създали парче като за музикална телевизия. В него обявяват Нана за кралица, след това я сравняват с Шакира, възпяват и Маями, където българката живее със семейството си, накрая ѝ казват на испански нещо, което може да се преведе като "Ти си Мадона!".

След ваканцията бившата водеща ще бъде оперирана от рак на кожата. Тя казва, че това е едно от по-леките предизвикателства, с които се е сблъсквала през годините, след като два пъти досега е била диагностицирана с рак на гърдата, припомня HotArena.net.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анита цветанова

    1 4 Отговор
    Най сладката супа е супа от курешки глави 🤭🤣

    08:41 05.02.2026

  • 2 Факт

    8 1 Отговор
    Дано оздравее!

    08:50 05.02.2026

  • 3 файчо

    6 1 Отговор
    Да се забавляа жената,щом може и има възможности!Да е жива и здрава!

    08:52 05.02.2026

  • 4 Крокотам

    4 1 Отговор
    Отишла е при някой индиански шаман, при нивото на здравеопазване в бг е нормално. В жунглата има какви ли не билки и натурални илачи. Говори се, че при такива диагнози помага сок от охлюви и жаби. Прилага се външно.

    08:53 05.02.2026

  • 5 Ганчо

    7 4 Отговор
    Дано да оздравее да се оправи и да продължи напред. Пожелавам и честен ционист да го споходи този късмет и да не оздравее и кучета да му разнасят кокалите.

    08:54 05.02.2026

  • 6 Какво да кажа

    5 3 Отговор
    ...освен...ев@л съм я...

    Коментиран от #7

    08:55 05.02.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Какво да кажа":

    Този израз съм го чувал от един човек по някакъв повод! А вероятно други просто си разговаряли на алеята.

    09:03 05.02.2026

  • 8 ТОЛКОВА НАГЛО ПОВЕДЕНИЕ ДА ЗАНИМАВА ЦЯЛА

    9 2 Отговор
    България с личните си разходки
    сестра й така си отиде а беше й вярна и в услугя.

    09:32 05.02.2026

  • 9 Не ми пука

    6 2 Отговор
    Колко болни има? Цялата нация е болна, занимават ни с никому неизвестна особа!

    Коментиран от #10

    09:38 05.02.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не ми пука":

    Подслушва хората през микрофона на телефона!

    09:46 05.02.2026

  • 11 Отвратителна

    9 2 Отговор
    зла и нагла. Гнус.

    Коментиран от #15

    09:47 05.02.2026

  • 12 гладачница

    8 1 Отговор
    Символ на арогантно и нагло поведение!

    09:50 05.02.2026

  • 13 А поляла ли си е цветята

    5 0 Отговор
    Е тази "новина" много важна, бе! На фона на садистите на животни даже е прекрасна!Давайте в същия дух!😂

    10:01 05.02.2026

  • 14 нанана

    4 0 Отговор
    От сърце й пожелавам да оздравее, както и да престане да ни информира за себе си.

    11:39 05.02.2026

  • 15 ГРУБИЯНКА

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Отвратителна":

    И. НАХАЛНА

    16:54 05.02.2026