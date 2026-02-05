Нана Гладуиш се забавлява в Колумбия преди операцията от рак на кожата

Синът на Нана – Джейсън, я е обявил за Кралица през ваканцията им в Колумбия и с баща му дори са успели да уредят улични рапъри да я възпеят в специално парче, посветено на нея. Това стана ясно от видео на бившата водеща на "Съдебен спор", което тя сподели в социалните мрежи.



В записа Нана споделя, че през годините момчето е измисляло различни обръщения за нея. Започнало с Мамасита заради популярна песен. След това се прехвърлило към Брат. Тя обаче била категорично несъгласна да я наричат по този начин, защото не му е брат, а майка. Тогава наследникът започнал да я нарича Майка-Брат. След като семейството заживява в САЩ, на синът му прави впечатление, че представителите на всякакъв вид обслужващ персонал наричат майка му "Мис Нана".

"Ти за мен си Мис България!", отсича Джейсън. "И започна да се подиграва, казвайки ми "Мис България". А вчера бях титулувала до Куин (Кралица). Това вече изби рибата! От вчера аз съм официално Куин", обяснява Нана от Колумбия.





Тя явно много се е забавлявала с новия си прякор, особено когато е бил възпят от улични колумбийски рапъри. Срещу банкнота, пусната в шапка, те са създали парче като за музикална телевизия. В него обявяват Нана за кралица, след това я сравняват с Шакира, възпяват и Маями, където българката живее със семейството си, накрая ѝ казват на испански нещо, което може да се преведе като "Ти си Мадона!".



След ваканцията бившата водеща ще бъде оперирана от рак на кожата. Тя казва, че това е едно от по-леките предизвикателства, с които се е сблъсквала през годините, след като два пъти досега е била диагностицирана с рак на гърдата, припомня HotArena.net.