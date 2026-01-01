Новини
Каналите на MTV официално бяха закрити (ВИДЕО)

1 Януари, 2026 12:11

Единственото, което се излъчва по каналите в момента е логото на телевизията

Каналите на MTV официално бяха закрити (ВИДЕО) - 1
Кадър: MTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската медийна група Paramount Media Networks прекрати излъчването на линейните музикални канали под марката MTV, с което сложи край на дългогодишно присъствие на музикалната телевизия в ефира. Компанията потвърди, че във вторник сутринта в 6:00 ч. е спряно разпространението на каналите MTV Music, MTV 80s, MTV 90s и Club MTV.

Паралелно с това е закрит и каналът MTV Live, който досега се излъчваше ексклузивно чрез кабелни оператори.

Последната излъчена песен по MTV Music беше хитът от 1979 г. Video Killed the Radio Star на The Buggles - символичен край за телевизията, която започна излъчването си през 1981 г. в САЩ именно с тази песен.

Решението за прекратяване на музикалните канали беше обявено още през октомври, като от Paramount посочиха като основна причина дългосрочния спад в гледаемостта на линейната музикална телевизия. По данни на компанията, интересът на аудиторията все по-силно се измества към стрийминг платформи и дигитални услуги, които предлагат персонализирано съдържание и достъп при поискване.

За разлика от музикалните канали, MTV HD продължава да излъчва, но програмната му схема е почти изцяло насочена към риалити формати. Сред основните заглавия в момента са Teen Mom, Geordie Shore и Dating Naked UK, което отразява дългогодишната промяна в редакционния фокус на марката.

Спирането на музикалните канали бележи символичния край на телевизионна епоха, в която MTV имаше ключова роля в налагането на поп и рок изпълнители, оформянето на музикалните тенденции и влиянието върху глобалната попкултура. В продължение на над четири десетилетия каналът беше платформа за премиери на видеоклипове и за създаването на световни музикални звезди, преди дигиталната трансформация да промени изцяло начина, по който публиката консумира музика и развлекателно съдържание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    16 5 Отговор
    Банките още не са пуснали банкирането дали не ни окрадоха парите ?

    Коментиран от #3, #7

    12:14 01.01.2026

  • 2 Дреме ми

    5 14 Отговор
    Слушам чалга

    12:15 01.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Целта е да приберат 30 млрд от под дюшеците и да кажат че са фалирали без Валутният борд.

    12:16 01.01.2026

  • 4 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА

    12 2 Отговор
    ЯСИЧКИ ТВ КАНАЛИ СПИРАЙТЕ...
    САМО КАНАЛИТЕ С ФИЛМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ
    НЕ ПИПАЙТЕ
    ЧЕ ТОГАЗ ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ЗНАЧИ
    РЕВОЛЮЦИЯТА СЕКСОАЛНА...

    Коментиран от #6

    12:18 01.01.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    13 0 Отговор
    Заглавията на риалитата в редакционния фокус на марката са впечатляващи.

    12:19 01.01.2026

  • 6 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА":

    ЯЯЯЯЯ, ВУНДЕРБААААА.

    12:21 01.01.2026

  • 7 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    АМИ НА ЕКРАНА ЗА БАНКУРАНЕ
    ЩЕ ДАВАТ САМО ЛОГОТО НА €.....
    ТОВА Е КАТО БРОШУРИТЕ НА ГАСТРОНОМИТЕ
    ОЧИ ПЪЛНИ РЪЦЕ ПРАЗНИ...

    12:22 01.01.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    13 0 Отговор
    Свиквайте, гоите няма да имат достъп до музика. Само до чалга и "риалита".

    12:24 01.01.2026

  • 9 кравария

    11 0 Отговор
    изтича в канала!

    12:35 01.01.2026

  • 10 шири

    7 0 Отговор
    Да кажем Сбогом на емтивито! Диско-музиката си отива. Това е лошо,много лошо!

    12:53 01.01.2026