Каналите на MTV официално бяха закрити (ВИДЕО)

Американската медийна група Paramount Media Networks прекрати излъчването на линейните музикални канали под марката MTV, с което сложи край на дългогодишно присъствие на музикалната телевизия в ефира. Компанията потвърди, че във вторник сутринта в 6:00 ч. е спряно разпространението на каналите MTV Music, MTV 80s, MTV 90s и Club MTV.

Паралелно с това е закрит и каналът MTV Live, който досега се излъчваше ексклузивно чрез кабелни оператори.

Последната излъчена песен по MTV Music беше хитът от 1979 г. Video Killed the Radio Star на The Buggles - символичен край за телевизията, която започна излъчването си през 1981 г. в САЩ именно с тази песен.

MTV Music's last song was Video Killed The Radio Star pic.twitter.com/48WNnbgesb — Jono Read (@jonoread) December 31, 2025

Решението за прекратяване на музикалните канали беше обявено още през октомври, като от Paramount посочиха като основна причина дългосрочния спад в гледаемостта на линейната музикална телевизия. По данни на компанията, интересът на аудиторията все по-силно се измества към стрийминг платформи и дигитални услуги, които предлагат персонализирано съдържание и достъп при поискване.

За разлика от музикалните канали, MTV HD продължава да излъчва, но програмната му схема е почти изцяло насочена към риалити формати. Сред основните заглавия в момента са Teen Mom, Geordie Shore и Dating Naked UK, което отразява дългогодишната промяна в редакционния фокус на марката.

Спирането на музикалните канали бележи символичния край на телевизионна епоха, в която MTV имаше ключова роля в налагането на поп и рок изпълнители, оформянето на музикалните тенденции и влиянието върху глобалната попкултура. В продължение на над четири десетилетия каналът беше платформа за премиери на видеоклипове и за създаването на световни музикални звезди, преди дигиталната трансформация да промени изцяло начина, по който публиката консумира музика и развлекателно съдържание.