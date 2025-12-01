Новини
Преди близо месец музикалният телевизионен гигант съобщи, че спира излъчването си

Започва поетапното спиране на каналите на MTV по света - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Музикалната телевизионна мрежа MTV, някога определяна като двигател на глобалната поп култура, се подготвя да прекрати излъчването на повечето от международните си канали — решение, което според наблюдатели бележи края на една епоха. Информацията беше потвърдена от източници в Paramount Skydance пред АФП.

Основана през 1981 г. с иконичното изречение “Ladies and gentlemen, rock and roll” и стартирана с видеото Video Killed the Radio Star, MTV промени начина, по който светът консумира музика. Днес обаче каналът, изправен пред доминацията на TikTok, YouTube и стрийминг платформите, планира да спре излъчването на MTV Music, MTV Hits и специализираните музикални канали от 80-те и 90-те години във Великобритания и голяма част от Европа. Според няколко медии излъчването ще бъде прекратено до края на годината във Франция, Германия, Полша, Австралия и Бразилия.

Основният канал MTV HD ще остане достъпен във Великобритания, но с фокус върху развлекателно съдържание, а не върху музикални видеоклипове — тенденция, която мрежата следва от години. В САЩ част от музикалните канали ще продължат да функционират.

Много от бившите водещи и творчески екипи на MTV възприемат решението като символичен финал. „Всичко, което направи MTV революционна — липсва“, коментира пред АФП проф. Кърсти Феърклоф от Manchester Metropolitan University. Според нея възходът на социалните мрежи и видео платформите е преобразил фундаментално навиците на музикалната аудитория, която вече търси мигновен достъп, персонализация и интерактивност — нещо, което линеарната телевизия трудно предоставя.

Джеймс Хайман, дългогодишен режисьор и продуцент в MTV Europe, припомня, че каналът процъфтява през 90-те в период, когато интернет тепърва се заражда. Заедно със Симон Ейнджъл той стои зад култовото предаване Party Zone, дало пространство на нововъзникващите електронни жанрове. И двамата напускат, когато MTV се ориентира към риалити форматите в началото на 2000-те — смяна на курса, която, по думите им, подкопава музикалната идентичност на канала.

Според данни на BARB аудиторията на MTV Music във Великобритания е спаднала до едва 1,3 млн. домакинства през юли 2025 г., в сравнение с над 10 млн. през 2001 г. „В MTV буквата М означаваше музика. Тя изчезна“, казва Хайман, който продължава да пази VHS архиви от работата си.

Решението на Paramount провокира призиви за публичен достъп до огромния архив на MTV — съдържание, което включва ключови моменти от историята на поп културата: премиерата на Thriller на Майкъл Джексън, легендарното изпълнение на Мадона Like a Virgin на MTV VMA 1984, пробива на Nirvana, TLC, Daft Punk и десетки други артисти, за които MTV беше стартова площадка.

„MTV не просто отразяваше младата култура — тя я създаваше“, подчертава Хайман. Според наблюдатели краят на музикалните канали на MTV подчертава не просто трансформацията на телевизията, а промяната в цялостния начин, по който светът възприема музика, визуални символи и младешка идентичност.


  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Когато спрат Планета, ще настъпи и краят на света.

    15:01 01.12.2025

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Епоха, сбогом!

    15:05 01.12.2025

  • 3 глоги

    1 0 Отговор
    младеЖка идентичност.

    15:09 01.12.2025

  • 4 Стас

    6 0 Отговор
    Музиката с която съм израстнал си отива.Диско и рок-казвам им Чао!

    15:10 01.12.2025

  • 5 Идеален пример:

    7 0 Отговор
    Риалити форматите са пълна глупост и отблъскват аудиторията.Поредния пример за прости меринджеи.

    15:10 01.12.2025

  • 6 Кой

    2 0 Отговор
    Галена, Азис и другите им производни кога? Кога ще се забрани чалгата/Планета ТВ?

    15:11 01.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Спрях да гледам МТВ точно когато почнаха с реалити глупостите си - музиката изчезна и стана безсмислено

    15:16 01.12.2025