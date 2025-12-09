Новини
Paramount предложи над 108 млрд. долара в брой за покупката на Warner Bros. Discovery

Paramount предложи над 108 млрд. долара в брой за покупката на Warner Bros. Discovery

9 Декември, 2025 10:31

Новата оферта значително задминава тази на Netflix

Paramount предложи над 108 млрд. долара в брой за покупката на Warner Bros. Discovery - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Борбата за придобиването на Warner Bros. Discovery (WBD) се изостри, след като Paramount Skydance Corp. отправи ново предложение, оценяващо компанията на 108,4 млрд. долара. Офертата, внесена в понеделник, предлага изцяло парично плащане от 30 долара за акция – значително над офертата на Netflix, която включва смесена структура от пари и акции.

В свое изявление Paramount заяви, че предложението им е „категорично по-добро“ от това на Netflix, чиято оценка от 27,75 долара на акция включва 23,25 долара в брой и 4,50 долара под формата на акции. Компанията подчерта, че нейната оферта предоставя на акционерите на WBD допълнителни 18 млрд. долара в брой спрямо конкурента и не излага сделката на „сложни и продължителни регулаторни процедури“.

Paramount уточнява, че предлага да придобие целия Warner Bros. Discovery, включително и подразделението Global Networks – част, която Netflix не включва в офертата си. Компанията твърди, че през последните три месеца е подала шест отделни предложения, но по думите ѝ WBD „не е проявила съществен ангажимент“ към преговори.

Напрежението на пазара ескалира, след като миналата седмица Netflix обяви, че е постигнала принципно споразумение за придобиването на WBD за 72 млрд. долара – новина, която породи критики от страна на представители на филмовата индустрия, синдикати и организации на киноразпространителите. Опасенията са, че подобно сливане би могло да засили доминацията на Netflix и да промени съществено динамиката в производството и разпространението на аудиовизуално съдържание.

Предстоящите дни се очаква да бъдат решаващи, тъй като Warner Bros. Discovery трябва да избере между две коренно различни визии за бъдещето си – едната със стратегически акцент върху традиционното филмово и телевизионно студио чрез Paramount Skydance, а другата – върху интеграция в най-голямата стрийминг платформа в света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    3 0 Отговор
    Нали над 10 000 лева не можеш да се разплащаш в брой?

    10:37 09.12.2025

  • 2 Тоалетната хартия

    2 0 Отговор
    Колко камиона са тез пари и кой ще ги брои. Тез американци били много изостанали. Банки нямат ли!???

    10:40 09.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 боян расате

    0 1 Отговор
    Всичко е за правата на Хари Потър.

    10:47 09.12.2025

  • 5 Читател

    1 0 Отговор
    Има една стотинка , с любопитни твърдения : " За ЛЪЖАТА И ИЛЮЗИЯТА (или кой владее забавленията) .

    10:49 09.12.2025

  • 6 Превалутиране

    0 0 Отговор
    Що пък в брой, а не с дебитна карта или в крипто? От ФЕД ще има да печатат цял месец.

    10:56 09.12.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Гледам снимката и ми се плаче над човешката глупост.
    Купуваш си 60-70 инча смарт ТВ, с ИИ, с достъп до интернет и какви ли не още 5Г, Фул ЕйчДи, 8К и пр.
    но после си плащаш, за да гледаш телевизия на малкото екранче на телефона, който струва колкото телевизора.

    Коментиран от #8

    11:02 09.12.2025

  • 8 УХД

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    А някои дори си купуват и втори телевизор, вместо да се гъчкат на дивана и да се карат за дистанционното. Даже на кино ходят.

    11:10 09.12.2025

  • 9 Дали

    0 0 Отговор
    Чак пък в брой

    11:16 09.12.2025

  • 10 БОЙКУ

    0 0 Отговор
    ПРДЛАГАМ 300 МЛРД В КЮЛЧЕТА С МИРИС НА ЗАЕШКО ПИШ

    11:50 09.12.2025