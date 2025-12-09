Paramount предложи над 108 млрд. долара в брой за покупката на Warner Bros. Discovery

Борбата за придобиването на Warner Bros. Discovery (WBD) се изостри, след като Paramount Skydance Corp. отправи ново предложение, оценяващо компанията на 108,4 млрд. долара. Офертата, внесена в понеделник, предлага изцяло парично плащане от 30 долара за акция – значително над офертата на Netflix, която включва смесена структура от пари и акции.

В свое изявление Paramount заяви, че предложението им е „категорично по-добро“ от това на Netflix, чиято оценка от 27,75 долара на акция включва 23,25 долара в брой и 4,50 долара под формата на акции. Компанията подчерта, че нейната оферта предоставя на акционерите на WBD допълнителни 18 млрд. долара в брой спрямо конкурента и не излага сделката на „сложни и продължителни регулаторни процедури“.

Paramount уточнява, че предлага да придобие целия Warner Bros. Discovery, включително и подразделението Global Networks – част, която Netflix не включва в офертата си. Компанията твърди, че през последните три месеца е подала шест отделни предложения, но по думите ѝ WBD „не е проявила съществен ангажимент“ към преговори.

Напрежението на пазара ескалира, след като миналата седмица Netflix обяви, че е постигнала принципно споразумение за придобиването на WBD за 72 млрд. долара – новина, която породи критики от страна на представители на филмовата индустрия, синдикати и организации на киноразпространителите. Опасенията са, че подобно сливане би могло да засили доминацията на Netflix и да промени съществено динамиката в производството и разпространението на аудиовизуално съдържание.

Предстоящите дни се очаква да бъдат решаващи, тъй като Warner Bros. Discovery трябва да избере между две коренно различни визии за бъдещето си – едната със стратегически акцент върху традиционното филмово и телевизионно студио чрез Paramount Skydance, а другата – върху интеграция в най-голямата стрийминг платформа в света.