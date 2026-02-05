Дженифър Грей се завръща в продължението на "Мръсни танци"

Близо 40 години след като оригиналният „Мръсни танци“ излезе по кината, Дженифър Грей потвърди, че ще се завърне в ролята на Франсис Хаусман в предстоящо продължение на класиката от 1987 г.



„Движим се с пълна пара напред, за да могат както старите фенове, така и новата публика да открият магията, музиката и емоцията, които представляват „Мръсни танци“ в нов филм, предназначен за големия екран“, каза в изявление шефът на Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогелсън.



Популярността на „Мръсни танци“ продължава десетилетия след излизането му, а през 2020 г. Грей каза пред PEOPLE, че „тайната на филма е, че е много искрен и прост“.



„Ставаше дума за невинността и начина, по който се губи невинността и как хората експлодират в различна версия на себе си“, каза тя за класиката за съзряването.





Предстоящата част ще бъде дело на Нина Джейкъбсън и Брад Симпсън, които продуцираха „Игрите на глада“ и „Луди богати азиатци“.„Мръсни танци“ е онзи рядък филм, който е толкова емоционален, вълнуващ и бунтарски днес, колкото беше в годината, в която излезе“, каза Джейкъбсън.„Да можем да работим с Дженифър Грей и Lionsgate по продължението е истинска радост за Брад и мен. Чувстваме се толкова щастливи, че бяхме поканени отново в Kellerman’s за още един танц.“Въпреки че подробностите за сюжета са неизвестни, когато продължението беше обявено за първи път през август 2020 г., главният изпълнителен директор на Lionsgate Джон Фелтхаймер каза пред Deadline, чеПълният актьорски състав за продължението на „Мръсни танци“ не е обявен, но Грей ще се завърне, за да повтори ролята си на Франсис „Бейби“ Хаусман от оригинала.„Ролята на Бейби заема много дълбоко и смислено място в сърцето ми, както и в сърцата на толкова много фенове през годините“, каза актрисата.„Отдавна се чудех къде бихме могли да открием Бейби години по-късно и какъв би могъл да бъде животът ѝ“, продължи тя. „Но отне време да събера хората, на които чувствах, че може да им бъде поверено да надградят наследството на оригиналния филм... и съм развълнувана да кажа, че изглежда чакането скоро ще приключи!“Когато я попитаха за създаването на продължение без него, Грей каза пред PEOPLE: „Всичко, което мога да кажа, е, че няма заместване на някой, който е починал.“„Никога не се опитваш да повториш нещо, което е толкова магично“, каза тя. „Просто се стремиш към нещо различно.“Когато проектът беше обявен през 2020 г., Джонатан Ливайн беше назначен за режисьор, но сега той ще бъде изпълнителен продуцент, според The ​​Hollywood Reporter.Местата на снимките не са разкрити, но оригиналът е заснет в Mountain Lake Lodge във Вирджиния и Lake Lure в Северна Каролина, пише The ​​New York Times.