Дани Петканов и Глория в "Пирогов" след бурно парти (СНИМКИ)

Риалити звездата Дани Петканов и новата му половинка - Глория Петкова, се озоваха в спешното отделение след, както изглежда, твърде бурен рожден ден.

Дани, известен със своето чувство за хумор, реши да документира случилото се и качи снимка от чакалнята в Instagram. На кадъра Глория търпеливо чака пред травматологията, а Петканов не пропусна да пусне остроумен коментар, който моментално взриви социалните мрежи:

„Седенето тук е като да чакаш да бъде завършена катедралата Нотр Дам – знаеш, че ще стане, но не и в този живот.“

Постът му събра лавина от реакции – феновете се смяха до сълзи и пожелаха на двойката бързо възстановяване. Според намеците на Дани, поводът за спешното посещение бил именно рожден ден на Глория, който се превърнал в приключение с елемент на драма.

Какво точно се е случило, звездата не уточнява, но очевидно бурният купон е приключил с медицински финал. Коментарите под снимката не спират: „Класика – само вие можете така да празнувате!“, „Глория, стига шампанско!“ и „Дани, пази си гаджето, не докторите!“