Дани Петканов и Глория в "Пирогов" след бурно парти (СНИМКИ)

Риалити звездата Дани Петканов и новата му половинка - Глория Петкова, се озоваха в спешното отделение след, както изглежда, твърде бурен рожден ден.
Дани, известен със своето чувство за хумор, реши да документира случилото се и качи снимка от чакалнята в Instagram. На кадъра Глория търпеливо чака пред травматологията, а Петканов не пропусна да пусне остроумен коментар, който моментално взриви социалните мрежи:
„Седенето тук е като да чакаш да бъде завършена катедралата Нотр Дам – знаеш, че ще стане, но не и в този живот.“
Постът му събра лавина от реакции – феновете се смяха до сълзи и пожелаха на двойката бързо възстановяване. Според намеците на Дани, поводът за спешното посещение бил именно рожден ден на Глория, който се превърнал в приключение с елемент на драма.
Какво точно се е случило, звездата не уточнява, но очевидно бурният купон е приключил с медицински финал. Коментарите под снимката не спират: „Класика – само вие можете така да празнувате!“, „Глория, стига шампанско!“ и „Дани, пази си гаджето, не докторите!“
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:49 15.10.2025
2 бай Бай
Кой знае какви неща са ще извадят докторите от тях.
С чувство за хумор.
08:50 15.10.2025
3 Чудя се
08:50 15.10.2025
6 Факт
Коментиран от #9
08:53 15.10.2025
7 Анита от почивка
08:59 15.10.2025
8 456
09:00 15.10.2025
9 Требе
До коментар #6 от "Факт":Да е некой старчок!
09:03 15.10.2025
10 Дейвид
09:05 15.10.2025
11 Карлос Друсар
09:10 15.10.2025
12 Анита от Почивка
09:10 15.10.2025
13 кифленски
за пълнежи
09:11 15.10.2025
14 Много кадърен
09:14 15.10.2025
15 Ухаааа
09:35 15.10.2025
16 Абе
09:41 15.10.2025
17 Опааа
09:51 15.10.2025
18 таксиджия 🚖
10:09 15.10.2025