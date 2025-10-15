Новини
Любопитно »
Дани Петканов и Глория в "Пирогов" след бурно парти (СНИМКИ)

Дани Петканов и Глория в "Пирогов" след бурно парти (СНИМКИ)

15 Октомври, 2025 08:47 2 720 18

  • дани петканов-
  • глория-
  • пирогов-
  • парти-
  • рожден ден

Петканов не пропусна да пусне остроумен коментар

Дани Петканов и Глория в "Пирогов" след бурно парти (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Риалити звездата Дани Петканов и новата му половинка - Глория Петкова, се озоваха в спешното отделение след, както изглежда, твърде бурен рожден ден.


Дани, известен със своето чувство за хумор, реши да документира случилото се и качи снимка от чакалнята в Instagram. На кадъра Глория търпеливо чака пред травматологията, а Петканов не пропусна да пусне остроумен коментар, който моментално взриви социалните мрежи:

„Седенето тук е като да чакаш да бъде завършена катедралата Нотр Дам – знаеш, че ще стане, но не и в този живот.“

Постът му събра лавина от реакции – феновете се смяха до сълзи и пожелаха на двойката бързо възстановяване. Според намеците на Дани, поводът за спешното посещение бил именно рожден ден на Глория, който се превърнал в приключение с елемент на драма.

Какво точно се е случило, звездата не уточнява, но очевидно бурният купон е приключил с медицински финал. Коментарите под снимката не спират: „Класика – само вие можете така да празнувате!“, „Глория, стига шампанско!“ и „Дани, пази си гаджето, не докторите!“


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Местя го за чалга геройте !

    08:49 15.10.2025

  • 2 бай Бай

    14 0 Отговор
    Палави деца.
    Кой знае какви неща са ще извадят докторите от тях.
    С чувство за хумор.

    08:50 15.10.2025

  • 3 Чудя се

    20 0 Отговор
    Дреме ли му на някой за тези?

    08:50 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    1 2 Отговор
    Копоят на Георги Илиев е най-информиран!

    Коментиран от #9

    08:53 15.10.2025

  • 7 Анита от почивка

    5 1 Отговор
    Долче вита сладък живот, камерунеца си хвърли млякото в кафето ми рано тази сутрин. Прекрасен ден мили време е за почивка. 🤣🤭🥳🤭🥳🤣

    08:59 15.10.2025

  • 8 456

    4 0 Отговор
    Фотошопа колко е работил..Мали какви ръчища

    09:00 15.10.2025

  • 9 Требе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Да е некой старчок!

    09:03 15.10.2025

  • 10 Дейвид

    9 0 Отговор
    От престараване с демонстрации на показност...народа си го е казал: "Играчка-плачка". Иначе мацката е сладурана, само дето се е оставила в ръцете на некадърен татуист. Тези пандизчийски татуировки по пръстите....

    09:05 15.10.2025

  • 11 Карлос Друсар

    6 0 Отговор
    Само на мен ли ми прилича на порно звезда тази мaймуна, която боцка мaкака на Милен Цветков?

    09:10 15.10.2025

  • 12 Анита от Почивка

    3 1 Отговор
    Време е да видим какво предлагат тур операторите, време е за почивка! Долче вита сладък живот 🤣🤣🤣🥳🤭

    09:10 15.10.2025

  • 13 кифленски

    3 0 Отговор
    мурафети
    за пълнежи

    09:11 15.10.2025

  • 14 Много кадърен

    2 0 Отговор
    Анита от почивка с групата измамнички вече много добре ще се замисля и много ще внимава на кой посяга измет подла 🤭🤭🤭🥳🤣

    09:14 15.10.2025

  • 15 Ухаааа

    1 0 Отговор
    Браво г-жо Маринова. Адска новина за младежта.

    09:35 15.10.2025

  • 16 Абе

    4 0 Отговор
    Тиа са в пирогов с разпорени сфинктери.

    09:41 15.10.2025

  • 17 Опааа

    2 0 Отговор
    🤦‍♂️ Супер простотия!

    09:51 15.10.2025

  • 18 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Тази Глория е по-красива от Богданска.

    10:09 15.10.2025