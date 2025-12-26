Съоснователят и барабанист на Metallica Ларс Улрих навършва 62 години ВИДЕО

Днес, 26 декември 2025 г., съоснователят и барабанист на Metallica Ларс Улрих навършва 62 години!
Той е роден през 1963 г. в Гентофте, Дания, и е движещата сила зад една от най-успешните метъл групи в историята.
Ето основни факти за него:
- Основаване на Metallica: През 1981 г. Улрих публикува обява във вестник The Recycler, чрез която се запознава с Джеймс Хетфийлд и двамата поставят началото на групата.
- Стил на свирене: Известен е със своите иновативни траш метъл ритми през 80-те години на миналия век и способността си да композира комплексни структури на песните заедно с Хетфийлд.
- Роля в групата: Освен барабанист, той е основен бизнес мениджър и говорител на Metallica. Той е и първият датски музикант, приет в Залата на славата на рокендрола (2009 г.).
- Противоречия: През 2000 г. той стана лице на делото срещу Napster, борейки се срещу незаконното споделяне на музика в интернет, което му донесе както критики, така и признание за защита на авторските права.
- Произход: Син е на професионалния тенисист Торбен Улрих и в младостта си самият Ларс се е подготвял за кариера в тениса, преди да се премести в САЩ и да се отдаде на музиката.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
08:41 26.12.2025
2 сладкопоен чучулиг
Металика продължават над 40 години вече да радват с албуми и концерти.
Само те и Менуар!
08:55 26.12.2025
3 Въобще не е движеща сила
Коментиран от #5, #8
09:00 26.12.2025
4 свиреп ОХЛЮВ
Дори много надхвърлиха границите на понятието МЕТЪЛ група !
Коментиран от #7
09:01 26.12.2025
5 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #3 от "Въобще не е движеща сила":В първите и най-успешни албуми на МетаЛЛика , песните са писани ГЛАВНО и ПРЕДИМНО от Ларс и Джеймс. Тук- таме има включвания на Мъстейн / 83-84 / и на великия КЛИФ !
Коментиран от #6
09:05 26.12.2025
6 Така си мислиш ти.
До коментар #5 от "свиреп ОХЛЮВ":Понеже не знаеш английски, или не си гледал интервютата. Металика и SM е пуснат поради настойчивостта на Майкъл Кейман поне веднъж и той да се порадва на своето творчество. Точно поради това че той е пишел и песните и музиката, не са допускали Джейсън да твори песни. Защото Джеймс и Ларс не са вярвали че Джейсън е способен да създаде нещо по-добро от Майкъл. Даже в някой интервюта Джеймс и Ларс неволно се изпускат с "Това го направихме така защото нашите "съветници" така ни "заповядаха"! Господарят на куклите е точно Музикалната фирма която ползва скрития в сянка Майкъл който пише текстовете и музиката на четирите кукли.
Коментиран от #11, #13
09:16 26.12.2025
7 Билборд
До коментар #4 от "свиреп ОХЛЮВ":В музикалната индустрия вече са на нивото на Елвис Пресли, Бийтълс и Майкъл Джексън, въпреки че нямат нищо общо на пръв поглед.
Коментиран от #9
09:21 26.12.2025
8 Майк Алън Патън
До коментар #3 от "Въобще не е движеща сила":Откъде измисли това , че първите албуми на МеталикА са създадени от Кеймън ???
Той участва само в МеталикА и симфоничния оркестър и то през 1999 год. Там в аранжимента активно участва Майкъл Кеймън , който и дирижира оркестъра на Сан Франциско в "S М" !
Това е !
Коментиран от #12
09:21 26.12.2025
9 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #7 от "Билборд":.....поне на тяхно ниво. Без да им отстъпват по НИЩО !
09:22 26.12.2025
10 Заека
09:24 26.12.2025
11 доктор ОХ боли
До коментар #6 от "Така си мислиш ти.":Щом ТИ го казваш , значи е така ! Не бива да се съмнямаме в думите ти. Трябва да ти се вярва.Нали ?
Важното е ти дали си вярваш ! А ?
Коментиран от #15
09:25 26.12.2025
12 Въобще не е движеща сила
До коментар #8 от "Майк Алън Патън":Прочети добре коментара и помисли. Точно в ноща преди да почине Клиф Бъртън, той и Джеймс са взели решението след края на турнето Ларс да бъде сменен с друг барабанист. Това че и до днес е в Металика се дължи на смъртта на Клиф.
09:26 26.12.2025
13 мухата ЦЕЦЕ
До коментар #6 от "Така си мислиш ти.":Блаженни са вярващите - както се казва в библията. Затова ли си така блажен и ти ?
09:27 26.12.2025
14 тогава
Парите са в нета.
Иначе Ларс е гениален музикант. Няма 2 мнения.
09:27 26.12.2025
15 А бе приятел
До коментар #11 от "доктор ОХ боли":Напиши в тубата, "истина за историята на металика" и сам ще разбереш и прецениш.
09:28 26.12.2025