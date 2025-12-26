Новини
Съоснователят и барабанист на Metallica Ларс Улрих навършва 62 години ВИДЕО

26 Декември, 2025 08:23, обновена 26 Декември, 2025 09:02

  • ларс улрих-
  • барабанист-
  • рожден ден

Той е роден през 1963 г. в Гентофте, Дания, и е движещата сила зад една от най-успешните метъл групи в историята

Съоснователят и барабанист на Metallica Ларс Улрих навършва 62 години ВИДЕО - 1
Снимка: metalcastle.net
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 26 декември 2025 г., съоснователят и барабанист на Metallica Ларс Улрих навършва 62 години!

Той е роден през 1963 г. в Гентофте, Дания, и е движещата сила зад една от най-успешните метъл групи в историята.

Ето основни факти за него:

  • Основаване на Metallica: През 1981 г. Улрих публикува обява във вестник The Recycler, чрез която се запознава с Джеймс Хетфийлд и двамата поставят началото на групата.
  • Стил на свирене: Известен е със своите иновативни траш метъл ритми през 80-те години на миналия век и способността си да композира комплексни структури на песните заедно с Хетфийлд.
  • Роля в групата: Освен барабанист, той е основен бизнес мениджър и говорител на Metallica. Той е и първият датски музикант, приет в Залата на славата на рокендрола (2009 г.).
  • Противоречия: През 2000 г. той стана лице на делото срещу Napster, борейки се срещу незаконното споделяне на музика в интернет, което му донесе както критики, така и признание за защита на авторските права.
  • Произход: Син е на професионалния тенисист Торбен Улрих и в младостта си самият Ларс се е подготвял за кариера в тениса, преди да се премести в САЩ и да се отдаде на музиката.


САЩ
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    Гентофте е квартал на община Гентофте в северните предградия на столицата Копенхаген в Дания.

    08:41 26.12.2025

  • 2 сладкопоен чучулиг

    3 0 Отговор
    Жив, здрав и корав още толкова!
    Металика продължават над 40 години вече да радват с албуми и концерти.
    Само те и Менуар!

    08:55 26.12.2025

  • 3 Въобще не е движеща сила

    2 2 Отговор
    Първите албуми са създадени от Майкъл Кеймън. Той винаги е държан в сянка за да има мистерия около образа на групата. Само луд може да вярва че четири момчета на 24 години, роби на алкохола, едва успявайки да свържат 3 смислени изречения в интервюта, са написали текстовете на първите 5 албума. След смъртта на Майкъл Кеймън, затова и не са създали нищо запомнящо се. Също като нашите Щурци. На тях им пречеше комунизма, но ако вникнете в нещата ще видите че всъщност, че Димитър Керелезов и Волен Николаев(лека му пръст), точно тогава по някаква причина, спряха да им пишат текстове за песни. А именно с техните текстове през 80-те групата изпитна в небесата.

    Коментиран от #5, #8

    09:00 26.12.2025

  • 4 свиреп ОХЛЮВ

    1 3 Отговор
    МЕТАЛИКА не са една от НАЙ-УСПЕШНИТЕ метъл групи , а НАЙ- УСПЕШНАТА !
    Дори много надхвърлиха границите на понятието МЕТЪЛ група !

    Коментиран от #7

    09:01 26.12.2025

  • 5 свиреп ОХЛЮВ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Въобще не е движеща сила":

    В първите и най-успешни албуми на МетаЛЛика , песните са писани ГЛАВНО и ПРЕДИМНО от Ларс и Джеймс. Тук- таме има включвания на Мъстейн / 83-84 / и на великия КЛИФ !

    Коментиран от #6

    09:05 26.12.2025

  • 6 Така си мислиш ти.

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "свиреп ОХЛЮВ":

    Понеже не знаеш английски, или не си гледал интервютата. Металика и SM е пуснат поради настойчивостта на Майкъл Кейман поне веднъж и той да се порадва на своето творчество. Точно поради това че той е пишел и песните и музиката, не са допускали Джейсън да твори песни. Защото Джеймс и Ларс не са вярвали че Джейсън е способен да създаде нещо по-добро от Майкъл. Даже в някой интервюта Джеймс и Ларс неволно се изпускат с "Това го направихме така защото нашите "съветници" така ни "заповядаха"! Господарят на куклите е точно Музикалната фирма която ползва скрития в сянка Майкъл който пише текстовете и музиката на четирите кукли.

    Коментиран от #11, #13

    09:16 26.12.2025

  • 7 Билборд

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "свиреп ОХЛЮВ":

    В музикалната индустрия вече са на нивото на Елвис Пресли, Бийтълс и Майкъл Джексън, въпреки че нямат нищо общо на пръв поглед.

    Коментиран от #9

    09:21 26.12.2025

  • 8 Майк Алън Патън

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въобще не е движеща сила":

    Откъде измисли това , че първите албуми на МеталикА са създадени от Кеймън ???
    Той участва само в МеталикА и симфоничния оркестър и то през 1999 год. Там в аранжимента активно участва Майкъл Кеймън , който и дирижира оркестъра на Сан Франциско в "S М" !
    Това е !

    Коментиран от #12

    09:21 26.12.2025

  • 9 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Билборд":

    .....поне на тяхно ниво. Без да им отстъпват по НИЩО !

    09:22 26.12.2025

  • 10 Заека

    0 0 Отговор
    Имах щастието да ги видя на живо в Пловдив.Бях на 7-8 метра от тях.Канарите също съм ги виждал на живо...

    09:24 26.12.2025

  • 11 доктор ОХ боли

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така си мислиш ти.":

    Щом ТИ го казваш , значи е така ! Не бива да се съмнямаме в думите ти. Трябва да ти се вярва.Нали ?
    Важното е ти дали си вярваш ! А ?

    Коментиран от #15

    09:25 26.12.2025

  • 12 Въобще не е движеща сила

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Майк Алън Патън":

    Прочети добре коментара и помисли. Точно в ноща преди да почине Клиф Бъртън, той и Джеймс са взели решението след края на турнето Ларс да бъде сменен с друг барабанист. Това че и до днес е в Металика се дължи на смъртта на Клиф.

    09:26 26.12.2025

  • 13 мухата ЦЕЦЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така си мислиш ти.":

    Блаженни са вярващите - както се казва в библията. Затова ли си така блажен и ти ?

    09:27 26.12.2025

  • 14 тогава

    0 0 Отговор
    2000г Металика се прецакаха.
    Парите са в нета.
    Иначе Ларс е гениален музикант. Няма 2 мнения.

    09:27 26.12.2025

  • 15 А бе приятел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "доктор ОХ боли":

    Напиши в тубата, "истина за историята на металика" и сам ще разбереш и прецениш.

    09:28 26.12.2025