Глория и Симона Загорова проговориха за клюките по техен адрес

Фолк иконата Глория гостува в предаването „Преди обед“ по bTV в изключително лично участие, в което до нея бяха не само дъщеря ѝ Симона Загорова, но и внучката ѝ Гали, както и майка ѝ Стефка, пише show.blitz.bg.

Четири поколения жени, събрани в студиото, създадоха уникална атмосфера на откровение, подкрепа и емоция.

В открит разговор певицата призна, че ѝ е трудно да живее спокойно, когато всяка стъпка от живота ѝ става обществено достояние: „Всичко се знае, кой чул – кой недочул. Отварям сайтове и гледам къде съм била, без дори да знам. Това не ми влияе добре, но са рискове на професията“, призна тя.

Симона Загорова, която също гради музикална кариера, подкрепи майка си с думите: „Грешно е да четеш всичко. Не може да се харесаш на всички – хората те съдят, преди да те видят на живо. Това мнение е тежко, не можеш да се ръководиш от него.“

Тя отговори и на критиките, че е „връзкарка“: „Пея, защото имам талант – от майка ми, от баща ми. Името им ми даде силен старт, но след това трябва да се бориш, за да докажеш, че заслужаваш. Това е по-трудното.“

Най-голямото ѝ удовлетворение, казва Симона, идва не от одобрението в интернет, а от думите на публиката след участие: „Хората ми казват: 'Приличаш на майка си, взела си най-хубавите качества от нея. Двете сте възпитани, точни, правите купон' – това е важно за мен, не клюките.“

Тя допълни, че е израснала с музиката на Глория и репертоарът ѝ е почти изцяло повлиян от нея.

„От майка съм взела примера – и в музиката, и в това да стоиш с гръб изправен пред хорските приказки“, завърши емоционално Симона.