Новини
Любопитно »
Глория и Симона Загорова проговориха за клюките по техен адрес

Глория и Симона Загорова проговориха за клюките по техен адрес

27 Декември, 2025 09:23 1 292 16

  • глория-
  • симона загорова-
  • клюки-
  • преди обед

В открит разговор певицата призна, че ѝ е трудно да живее спокойно, когато всяка стъпка от живота ѝ става обществено достояние

Глория и Симона Загорова проговориха за клюките по техен адрес - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолк иконата Глория гостува в предаването „Преди обед“ по bTV в изключително лично участие, в което до нея бяха не само дъщеря ѝ Симона Загорова, но и внучката ѝ Гали, както и майка ѝ Стефка, пише show.blitz.bg.

Четири поколения жени, събрани в студиото, създадоха уникална атмосфера на откровение, подкрепа и емоция.

В открит разговор певицата призна, че ѝ е трудно да живее спокойно, когато всяка стъпка от живота ѝ става обществено достояние: „Всичко се знае, кой чул – кой недочул. Отварям сайтове и гледам къде съм била, без дори да знам. Това не ми влияе добре, но са рискове на професията“, призна тя.

Симона Загорова, която също гради музикална кариера, подкрепи майка си с думите: „Грешно е да четеш всичко. Не може да се харесаш на всички – хората те съдят, преди да те видят на живо. Това мнение е тежко, не можеш да се ръководиш от него.“

Тя отговори и на критиките, че е „връзкарка“: „Пея, защото имам талант – от майка ми, от баща ми. Името им ми даде силен старт, но след това трябва да се бориш, за да докажеш, че заслужаваш. Това е по-трудното.“

Най-голямото ѝ удовлетворение, казва Симона, идва не от одобрението в интернет, а от думите на публиката след участие: „Хората ми казват: 'Приличаш на майка си, взела си най-хубавите качества от нея. Двете сте възпитани, точни, правите купон' – това е важно за мен, не клюките.“

Тя допълни, че е израснала с музиката на Глория и репертоарът ѝ е почти изцяло повлиян от нея.

„От майка съм взела примера – и в музиката, и в това да стоиш с гръб изправен пред хорските приказки“, завърши емоционално Симона.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво става тука

    16 0 Отговор
    Преди малко Анелия с щерката сега тия.
    Я прегледайте малко другите сайтове и откраднете нещо

    09:25 27.12.2025

  • 2 Тц тц тц тц

    14 0 Отговор
    Да си певачка е диагноза. Тежка диагноза с труден финал. Толкова по въпроса.

    09:27 27.12.2025

  • 3 Голст

    11 1 Отговор
    Щерката има по-хубави крака от майка си, но Анелия е много по-хубава от щерка си. Представи си да си ги поръчаш и 2те за 1 вечер.

    Коментиран от #6

    09:28 27.12.2025

  • 4 на село

    3 0 Отговор
    гледам къде съм била, без дори да знам. И АЗ СЪМ БИЛ В АВСТРАЛИЯ,БЕЗ ДОРИ ДА ЗНАМЪ!

    09:29 27.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе братчет

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Голст":

    К’ва Анелия се гони, к’ви крака… к’ви пет лева?

    Коментиран от #9

    09:32 27.12.2025

  • 7 Галя от две могили

    6 1 Отговор
    много важно го дава.
    Гледам, че и бая насериозно се е взела.
    Както изглежда, явно се готви да иляди.
    Само да не забравя, че дървенот пардесю няма джобове.

    09:33 27.12.2025

  • 8 завод

    6 1 Отговор
    Клюка ли има,че не са избръснати там,на розовите им места?

    09:34 27.12.2025

  • 9 Още ли не си разбрал

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе братчет":

    Много хора ги гледат тия финки като еротични снимки и видеа.

    09:35 27.12.2025

  • 10 Пич

    13 0 Отговор
    Глория е като китайски секс робот - пластмаса , силикони , хуалурони , и сглобки на разни хирурзи! Ако и намерите стара снимка ще видите колко е била грозна всъщност!

    09:35 27.12.2025

  • 11 Те добре, че са абдалите

    6 0 Отговор
    да я слушат и да й пълнят джоба, че иначе щеше да види къде aкат гладните.

    09:39 27.12.2025

  • 12 Да,да

    3 0 Отговор
    Не е късно да стане шивачка. Никой няма да се интересува от нея.

    09:39 27.12.2025

  • 13 Факт

    4 0 Отговор
    Връзкарите се знаят сами кои са!

    09:49 27.12.2025

  • 14 Големи халосии

    4 0 Отговор
    и фасони…

    10:08 27.12.2025

  • 15 Ха-ха

    2 0 Отговор
    От както Стоичков пропя попфолка започна да ми харесва.

    10:14 27.12.2025

  • 16 Гонзовица

    4 0 Отговор
    От дунав мос до фолк икона да не си отварям устата че

    10:21 27.12.2025