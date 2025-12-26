Левон Хампарцумян празнува рожден днес

Днес рожден ден отбелязва Левон Хампарцумян – една от най-разпознаваемите и влиятелни фигури в българския икономически и обществен живот. Име, което от години се свързва с модерното банкиране, с ясната позиция по ключови обществени теми и с умението сложните процеси да бъдат обяснявани на разбираем език.
Банкер с визия и публичен интелектуалец
Левон Хампарцумян е сред хората, които оформиха облика на съвременния български финансов сектор. С дългогодишен управленски опит и стратегическо мислене, той се утвърди като професионалист, за когото стабилността и развитието на банковата система са неразделна част от по-широкия икономически и обществен контекст.
Глас с позиция в обществения дебат
Отвъд корпоративния свят, Хампарцумян е активен участник в публичния разговор. Чрез медийни участия, лекции и анализи той коментира икономиката, образованието, ролята на институциите и културата на предприемачеството. Неговият стил е директен, аргументиран и често провокативен – качества, които го правят търсен събеседник и четен коментатор.
Една от отличителните черти на Левон Хампарцумян е последователната защита на личната отговорност, знанията и дългосрочното планиране. Той често подчертава значението на финансовата грамотност и образованието като ключ към по-зряло и устойчиво общество.
Стига сте го представяли за "банкер" и "финансист"!
То е все едно бай Киро касапина от кварталната месарница да ни го представят за пръв хирург на републиката!
Аз пък съм с 3 члена!!!!!
Твърди!
В обора химика е банкер, сладкаря е адвокат, адвоката е строител, лелята от градината на детето е танцьорка на пилон, готвача е заварчик.
Всичко е мармалад и голям майтап!
Всеки се прави на всеки!😂🤣😂🤣😂Комедия смях и сълзи!
щом теб те интересува
а нас не
Той и Тодор Живков накрая констатира,че социализЪма бил едно недоносче и нищо не се получава от него.Но това не му попречи да ни управлява 35 години.
с честен труд
Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.
Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.
Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.
След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.
Аз съм започнал трудовия си стаж преди 30 години като репортер във в.“Банкеръ“. Оттогава досега наблюдавам банковия сектор. И опитните банкови мениджъри като напуснат от някъде, веднага ги „лапват“ някъде другаде. Можете да им видите досиетата. Минали са през няколко банки.
Хампарцумян никой не го търси, въпреки чутовното му досие на „главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк-България“. Т.е. това е един бездарен политик, изкарал известно време на сладка банкова длъжност и после – изгонен от нея.
До коментар #23 от "хаха":В момента се представя като „бизнесмен-практик“, но никой не знае какъв е бизнесът му. Този субект НЕ Е ГРАМОТЕН И КВАЛИФИЦИРАН да коментира икономически въпроси.
Знам, че в профила ми има бивши и настоящи банкери. Знам, че са консервативни и не правят публични изказвания – това е част от тази дейност, не им се сърдя. Но ще съм им благодарен ако поне за мен – в лично съобщение, направят оценка на това ми изказване…
