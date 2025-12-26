Новини
Любопитно »
Левон Хампарцумян празнува рожден днес

Левон Хампарцумян празнува рожден днес

26 Декември, 2025 10:43 764 24

  • левон хампарцумян-
  • рожден ден-
  • банкер

Вижте любопитни подробности от биографията на финансиста

Левон Хампарцумян празнува рожден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден отбелязва Левон Хампарцумян – една от най-разпознаваемите и влиятелни фигури в българския икономически и обществен живот. Име, което от години се свързва с модерното банкиране, с ясната позиция по ключови обществени теми и с умението сложните процеси да бъдат обяснявани на разбираем език.

Банкер с визия и публичен интелектуалец

Левон Хампарцумян е сред хората, които оформиха облика на съвременния български финансов сектор. С дългогодишен управленски опит и стратегическо мислене, той се утвърди като професионалист, за когото стабилността и развитието на банковата система са неразделна част от по-широкия икономически и обществен контекст.

Глас с позиция в обществения дебат

Отвъд корпоративния свят, Хампарцумян е активен участник в публичния разговор. Чрез медийни участия, лекции и анализи той коментира икономиката, образованието, ролята на институциите и културата на предприемачеството. Неговият стил е директен, аргументиран и често провокативен – качества, които го правят търсен събеседник и четен коментатор.

Една от отличителните черти на Левон Хампарцумян е последователната защита на личната отговорност, знанията и дългосрочното планиране. Той често подчертава значението на финансовата грамотност и образованието като ключ към по-зряло и устойчиво общество.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Симитли

    10 3 Отговор
    Да е жив и здрав!
    И по-малко да кисне в телевизиите!

    10:47 26.12.2025

  • 2 крадец

    15 0 Отговор
    от по големият калибър

    Коментиран от #19

    10:47 26.12.2025

  • 3 Глав. реактор

    11 0 Отговор
    рожден какво ден, а иначе, каквото можа - открадна, с здраве да си го изхарчи

    10:50 26.12.2025

  • 4 ШЕФА

    21 0 Отговор
    Само като му види човек физиономията на тоя престъпник и може да повърне.

    10:50 26.12.2025

  • 5 Варна

    19 0 Отговор
    Много,много,много гнусен и долен човек.

    10:51 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Продажник

    17 0 Отговор
    Жалка картинка за един долен човек

    10:52 26.12.2025

  • 8 Точен

    6 0 Отговор
    Долу!

    10:52 26.12.2025

  • 9 Буда

    14 1 Отговор
    Господ на такива като този да НЕ им дава здраве.Този престъпник отговаряше за СЛЕД ПРИВАТИЗАЦИОННИЯТ КОНТРОЛ по времето на цига.... Костов.Трябваше преди 30г.да е в затвора.

    10:54 26.12.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    9 0 Отговор
    Този няма не е завършил нито банково дело, нито финанси!

    Стига сте го представяли за "банкер" и "финансист"!

    То е все едно бай Киро касапина от кварталната месарница да ни го представят за пръв хирург на републиката!

    10:57 26.12.2025

  • 11 Големия въпрос

    9 0 Отговор
    Как от химик в Кремиковци се събуди като банкер???А напоследък ни досажда по всякакви въпроси нон стоп по телевизиите!

    10:57 26.12.2025

  • 12 Ото фон Бломберг

    5 0 Отговор
    Поредният глупак дето се мисли за важен и умен

    11:00 26.12.2025

  • 13 Артиста

    0 3 Отговор
    Жив и здрав, и да почерпи!

    11:02 26.12.2025

  • 14 Този е Химик

    6 0 Отговор
    Какъв банкер!!!!!!!!!
    Аз пък съм с 3 члена!!!!!
    Твърди!
    В обора химика е банкер, сладкаря е адвокат, адвоката е строител, лелята от градината на детето е танцьорка на пилон, готвача е заварчик.
    Всичко е мармалад и голям майтап!
    Всеки се прави на всеки!😂🤣😂🤣😂Комедия смях и сълзи!

    Коментиран от #18

    11:03 26.12.2025

  • 15 Много поздрави

    5 0 Отговор
    от баба Пена и дядо Хасан, които по неговите думи били прости.

    11:07 26.12.2025

  • 16 Памперсцупян празнува рожден днес

    4 0 Отговор
    амче елче ходи да го зарадваш с нещо си
    щом теб те интересува
    а нас не

    11:09 26.12.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Дано да му е последният!🕌🤣🥳🖕

    11:15 26.12.2025

  • 18 миш-маш

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Този е Химик":

    Той и Тодор Живков накрая констатира,че социализЪма бил едно недоносче и нищо не се получава от него.Но това не му попречи да ни управлява 35 години.

    11:18 26.12.2025

  • 19 откраднал си ги е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "крадец":

    с честен труд

    11:20 26.12.2025

  • 20 Тома

    2 0 Отговор
    Сега на рождения си ден ще отнесе най много псувни и то заслужени.

    11:22 26.12.2025

  • 21 Е и кво

    0 0 Отговор
    На кого му пука????

    11:25 26.12.2025

  • 22 1234

    2 0 Отговор
    Трудно е да се говори за „морален авторитет“ и „публичен интелектуалец“, когато биографията съдържа класически пример за конфликт на интереси. Да участваш като заместник-министър във властта в периода на приватизация, включително при решения за съдбата на Булбанк, а впоследствие да се окажеш начело на същата институция, не е „естествен кариерен път“, а симптом на модела „власт -> актив -> управление“. Това не е модерно банкиране, а добре позната схема от прехода, при която едни и същи хора първо разпределят публични активи, а после ги управляват като частни. В такъв контекст лекциите за морал, пазар и отговорност звучат по-скоро като самореклама, отколкото като принципна позиция.

    11:26 26.12.2025

  • 23 хаха

    0 0 Отговор
    Призовавам да спрат да представят Левон Хампарцумян като „банкер“, „финансист“ или дори „икономист“. Хампарцумян е инженер-химик.

    Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.

    Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.

    Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.

    След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.

    Аз съм започнал трудовия си стаж преди 30 години като репортер във в.“Банкеръ“. Оттогава досега наблюдавам банковия сектор. И опитните банкови мениджъри като напуснат от някъде, веднага ги „лапват“ някъде другаде. Можете да им видите досиетата. Минали са през няколко банки.
    Хампарцумян никой не го търси, въпреки чутовното му досие на „главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк-България“. Т.е. това е един бездарен политик, изкарал известно време на сладка банкова длъжност и после – изгонен от нея.

    Добри Божилов

    Коментиран от #24

    11:29 26.12.2025

  • 24 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    В момента се представя като „бизнесмен-практик“, но никой не знае какъв е бизнесът му. Този субект НЕ Е ГРАМОТЕН И КВАЛИФИЦИРАН да коментира икономически въпроси.

    Знам, че в профила ми има бивши и настоящи банкери. Знам, че са консервативни и не правят публични изказвания – това е част от тази дейност, не им се сърдя. Но ще съм им благодарен ако поне за мен – в лично съобщение, направят оценка на това ми изказване…

    11:30 26.12.2025