Ким Кардашиян разкри кое е довело до развода с Кание Уест (ВИДЕО)

Риалити звездата Ким Кардашиян заяви, че липсата на емоционална и финансова сигурност е сред основните мотиви тя да приключи брака си с Кание Уест след осем години заедно. В епизод на подкаста Call Her Daddy водещата Алекс Купър попита кая е била „последната капка“, а Ким Кардашиян определи брака като „токсичен“ в определени моменти.

„Имаше много неща, с които просто не можех да се справя,“ каза тя и добави, че не е приемала когато се говори лошо за нейните деца и за техните баба и лели — „ако някой се чувства така, значи не трябва да сме заедно.“ Според нея Кание е разкривал публично лични ситуации, включително когато е споменал, че са обмисляли аборт по време на бременността ѝ с дъщеря им Норт.

Ким посочи „липсата на усещане за сигурност – емоционална и финансова“ като трети ключов фактор в решението ѝ да подаде молба за развод. Тя разказа, че се е прибирала вкъщи и е откривала, че двете или пет Ламборгинита са били подарени от Кание на негови познати в рамките на „епизод“. „Когато се събудиш, не знаеш какво ще бъде — това е много тревожно усещане,“ каза 44-годишната звезда, подчертавайки, че нестабилността е била сериозен проблем.

В разговора Кардашиян призна, че се страхувала да бъде изключена от модния и артистичния свят, до който я въвел Кание Уест след развода им. Все пак тя отбеляза, че много от най-големите ѝ проекти стартирали именно след раздялата. „Това беше вселената, която ми показа, че вървя в правилната посока. Нямам угризения,“ каза тя, добавяйки, че със сигурност се гордее с четирите си деца.

Бракът между Ким Кардашиян и Кание Уест бе обект на редица публични конфликти и документиран в сериала Keeping Up With the Kardashians, както и в документалния филм In Whose Name? В една сцена, звездата се разплаква, след като Кание признава, че е прекратил приема на медикаментите си. Той, от своя страна, заявява, че се е почувствал подринат от критики и че семейството не поема отговорност за хоспитализацията му.

Кание от години се бори с проблеми с психичното си здраве, като от известно време е диагностициран с биполярно разстройство, но последващи консултации с психолог показали, че е аутист. В друга сцена той избухва срещу майката на Ким – Крис Дженър, настоявайки, че „всички от семейството“ са го накарали да се чувства нищожество, защото са го репресирали да взема медикаменти.

Ким и Кание се ожениха през 2014 г. и имат четири деца — дъщеря Норт (12 г.), син Сейнт (9 г.), дъщеря Чикаго (7 г.) и син Псалм (6 г.). Тя подаде молба за развод през 2021 г., а разводът бе финализиран през 2022 г. Оттогава Ким контролира основната грижа за децата, като според самата нея възпитанието ѝ се затруднява, когато психичното ѝ здраве е засегнато — „ако не мога да бъда фокусирана и присъстваща, не мога да бъда родител“, заяви тя.

Ким Кардашиян също отрече твърдения, че е ограничила посещенията на децата при Кание, посочвайки, че винаги е реагирала, когато той е поискал да бъде с тях. Тя подчерта, че се стреми да запази стабилност и рутина за децата, въпреки че по думите ѝ „съвместното родителство“ не е лесно.

Интервюто излезе на фона на засилен медиен интерес и спорове около поведението на Кание Уест, както и ролята на психичното му здраве в разпадането на брака им. Анализатори в шоубизнеса посочват, че публичното разкриване на тези детайли е част от дългосрочната стратегия на Ким Кардашиян да контролира наратива около собствената си история, както и да защити репутацията си и имиджа си.