Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си след 19 години брак

7 Януари, 2026 13:29 429 1

Романсът помежду им започва през 2005 г.

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си след 19 години брак - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Никол Кидман и кънтри певецът Кийт Ърбан официално са разведени и вече са юридически необвързани, с което приключва 19-годишният им брак, предаде Асошиейтед прес.

Съдия Стефани Дж. Уилямс от Нашвил, Тенеси, се произнесе за разтрогването на брака на отличената с награда „Оскар“ актриса и четирикратния носител на „Грами“ на заседание, проведено на 6 януари. Съдът счита, че постигнатите между Кидман и Ърбан споразумения относно разпределението на имуществото и определянето на попечителството над децата са изчерпателни, предава БТА.

Съдията отбеляза, че „между страните съществуват непреодолими различия, които правят продължаването на брачните отношения непрактично и невъзможно“. Самите Никол Кидман и Кийт Ърбан не присъстваха на заседанието.

Звездната двойка е разделена от началото на лятото, а актрисата подаде молба за развод през септември 2025 г. Всички правни въпроси, свързани с разпределението на имуществото и попечителството над децата, бяха уредени и подписани още в деня на подаването на молбата за развод. Законодателството на щата Тенеси изисква 90-дневен период на изчакване за двойки с непълнолетни деца, преди разводът да влезе в сила. Звездите са родители на две дъщери - Фейт Маргарет и Съндей Роуз, които са в тийнейджърска възраст, припомня Асошиейтед прес.

Подписаното споразумение предвижда Никол Кидман да бъде основният родител, с когото ще живеят децата. Семейството остава в Нашвил, както досега. В документа се отбелязва, че нито един от родителите няма да дължи издръжка за децата или съпружеска издръжка, а имуществото им ще бъде разделено приблизително поравно.

Никол Кидман и Кийт Ърбан, и двамата на по 58 години, започват да се срещат в Лос Анджелис през 2005 г. Те се ожениха в Сидни през следващата година. Бракът бе първи за певеца и втори за актрисата, която беше омъжена за Том Круз от 1990 до 2001 г., с когото са родители на две по-големи деца.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Тия герои от Холивуд, защо ли се женят, като непрекъснато се развеждат и пълнят световните медии с пошли и скучни новини. Едва ли някой се интересува от техните безкрайни любовни романи и романтични изживявания.

    13:35 07.01.2026