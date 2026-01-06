Дони и Нети празнуват 25-а годишнина с хумор (ВИДЕО)

Днес Дони и Нети отбелязват 25 години семеен живот. За целта двойката сподели забавно клипче в Instagram, в което разиграват интересна семейна сцена.

На кадрите Нети се обърна към Дони и попита каква е тайната за щастливия семеен живот. Той отвръща: "Приемам те такава, каквато си." За това получава целувка от Нети, която се отдалечава. Но след секунда Дони казва: "И съответните успокоителни", след което получава възглавница, с която Нети го е замерила.

Скечът разсмя феновете им, които им честитиха важната годишнина и им пожелаха да бъдат все така влюбени един в друг, забавни и чаровни, а смеещите се реакции в мрежата вече са хиляди.