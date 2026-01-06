Новини
Дони и Нети празнуват 25-а годишнина с хумор (ВИДЕО)

6 Януари, 2026 16:01 474 6

  • дони-
  • дони и нети-
  • нети-
  • двойка-
  • годишнина-
  • брак

Двойката пусна забавно видео в мрежата

Дони и Нети празнуват 25-а годишнина с хумор (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Дони и Нети отбелязват 25 години семеен живот. За целта двойката сподели забавно клипче в Instagram, в което разиграват интересна семейна сцена.

На кадрите Нети се обърна към Дони и попита каква е тайната за щастливия семеен живот. Той отвръща: "Приемам те такава, каквато си." За това получава целувка от Нети, която се отдалечава. Но след секунда Дони казва: "И съответните успокоителни", след което получава възглавница, с която Нети го е замерила.

Скечът разсмя феновете им, които им честитиха важната годишнина и им пожелаха да бъдат все така влюбени един в друг, забавни и чаровни, а смеещите се реакции в мрежата вече са хиляди.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Тея психари ядат само марули и ряпа.🦧🥳🤣🖕

    16:04 06.01.2026

  • 2 n√Варна

    2 0 Отговор
    И двамата са с дамски имена!
    Или да са Нети и Доню, или Нетю и Дони.

    16:09 06.01.2026

  • 3 Георги

    2 1 Отговор
    Нети като иска да накара Дони да се моли, отива и затяга капачките на всички буркани с трушия.

    16:10 06.01.2026

  • 4 Тъпанар като баща си

    2 0 Отговор
    Той поне си казваше а този си трае
    Къде я прибра такава нахална

    16:10 06.01.2026

  • 5 Кво ни интересуват тия работи!?

    1 0 Отговор
    Само битовизми и prostotii и то докато измират и изчезват като племе

    16:14 06.01.2026

  • 6 Звездите ми го говорят

    0 0 Отговор
    Като ги видя тези и винаги нахлуват мнооого мръсни мисли в подсъзнанието ми. Защо ли винаги така ми действат ? Дали Cuckold, Treesome, Gang Bang или Group не знам, но 6-тото ми чувство никога не ме лъже.

    16:17 06.01.2026