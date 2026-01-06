Новини
Рени посвети емоционална песен на синовете си, сподели реакцията им (ВИДЕО)

6 Януари, 2026 12:57

Певицата разказа подробности от живота на синовете си

Рени посвети емоционална песен на синовете си, сподели реакцията им (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк певицата от зората на жанра Рени направи емоционална изповед за синовете си Аспарух и Борис. Изпълнителката наскоро пусна песен, която е посветена на тях, а видеото е с архивни кадри от детството им, пише Хот Арена.

"Много са ми мили тези кадри. Всеки път, когато ги гледам, се вълнувам. В началото синовете ми не бяха съгласни да ги пускам, но успях да ги убедя", признава в предаването на бТВ "Тази събота и неделя" Рени.

Неотдавна певицата разкри, че не е виждала сина си от дълго време, след като той напуснал семейното жилище и започнал самостоятелен живот с подкрепата на баща си. Рени премина през сериозни изпитания, свързани с него, тъй като той бе поел неблагоприятен път. Но изглежда, че всичко вече е зад гърба им. Фолк звездата вече спокойно говори за децата си, въпреки че признава:

"Аз и с първата, и с втората ми бременност винаги съм искала да имам момиче. Впоследствие реших, че е по-добре, че Господ ми е дал момчета. По-лесно се гледат, не им трепериш чак толкова много", откровена е изпълнителката.


