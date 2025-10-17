Новини
Златка Райкова подкрепи мъжа си Карен в съда (СНИМКИ)

17 Октомври, 2025 10:56 1 370 7

  • златка райкова-
  • карен хачатрян-
  • съд-
  • дело-
  • обвинение-
  • черно тото

Срещу мъжа на бившата плеймейтка има 6 повдигнати обвинения

Златка Райкова подкрепи мъжа си Карен в съда (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram/ Пламен Кодров
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Златка Райкова пристигна в съда през вчерашния ден във видимо притеснен вид заради любимия си Карен Хачатрян. Бившият тенисист е обвинен в участие в престъпна група за манипулиране на мачове и пране на пари във Франция. Повдигнати са му общо 6 обвинения.

При вида на Карен в съдебната зала с белезници, Златка не сдържала сълзите си, предава "България днес".

Съдия Мила Лазарова отчете, че на Карен са му повдигнати обвинения за множество тежки престъпления в редица държави като Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция. Според разследващите групата е действала от началото на 2018 г. до края на септември 2023 г.

В съдебната зала Карен уточни, че се е отказал от арменското си гражданство, но въпреки това съдът реши, че може да се укрие заради корените и родствените си връзки в Армения.

"Искам по-лека мярка, заради условията, при които пребивавам", примоли се Хачатрян на Темида, но беше порязан. Една от причините е справка на антимафиотите за многобройни негови задгранични пътувания, от която съдът заключи, че е доста мобилен.

Защитата на Карен заяви пред магистратите, че европейската заповед от Франция е непълна и немотивирана, но съдът прецени, че тя е с достатъчно данни и валидна.

След като се разбра, че Карен се връща при дървениците в ареста, Златка го докосна на излизане от залата и му каза "Обичам те".

По-рано тя присъства и на мярката за неотклонение на брата на Карен - Юри, който също се оказа част от групата с черното тото. На сметката му във Франция също висят 6 обвинения. Съдия Иван Коев прецени, че най-тежката му мярка съответства на обществената опасност на разследваните престъпления. Решенията за мерките на братя Хачатрян не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Софийския апелативен съд, предава Труд.


Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 Маани

    19 0 Отговор
    Я тая! Обича да се прави на мутреса и да се влачи по такива мероприятия. За истинска подкрепа, акъл нема!

    11:00 17.10.2025

  • 2 Торашко

    16 0 Отговор
    Скъпи коли, мутрафонки да помпи. Не става на заплата. Сега вече всичко ще си дойде на местото.

    11:05 17.10.2025

  • 3 Офанзивен дефанзиф

    10 0 Отговор
    Плакала, като го видяла с белезници?!
    "Ага яде кифтетата не рива, а?!"

    11:18 17.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 0 Отговор
    Идоромски романси -2 сезон епизод 3245

    11:22 17.10.2025

  • 5 123456

    8 0 Отговор
    Брееее , мнооо голяма бозска , бе ! На съдията са му се напукали лупите на очилата от тия зрЪна кат маслини МАМУТ ! Мале , колко мило - Карен спи с дървеници - досега с една , а сега с много !

    11:22 17.10.2025

  • 6 Изпращай те

    3 0 Отговор
    Го във Франция ,там афротата ще го посветят във френската либов

    11:34 17.10.2025

  • 7 ха ха

    1 0 Отговор
    ....Златка Райкова пристигна в съда през вчерашния ден ...а видно е,че гумените и цици и джуки са пристигнали преди вчерашния ден.Каква гротеска се е направила тази плейЛейка.Не и ли е неудобно поне от собствените и деца.

    11:59 17.10.2025