След ареста и обвиненията срещу него: Карен изгонил Златка Райкова и децата, продал си Lamborghini-то

След ареста и обвиненията срещу него: Карен изгонил Златка Райкова и децата, продал си Lamborghini-то

22 Декември, 2025 14:18 2 166 26

Атрактивната блондинка споделяла, че буквално е съсипана от поведението на мъжа си, който напълно се променил след престоя в затвора

След ареста и обвиненията срещу него: Карен изгонил Златка Райкова и децата, продал си Lamborghini-то - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Спряганият като бос на черното тото Карен Хачатрян е изгонил жена си – Русата Златка, и двете им деца, разкри пред „Уикенд“ близък до блондинката от Пазарджик. Семейните проблеми между Златка Райкова и арменския ѝ съпруг се отприщили непосредствено след ареста на Карен.

Хачатрян бе прибран в затвора в средата на октомври и изкара в килията над 3 седмици. Закопчаха го антимафиоти заради издадена европейска заповед за арест от прокуратурата в Марсилия. Френските власти разследват организирана престъпна група за корупция и манипулиране на спортни срещи основно в тениса. У нас по аферата с т.нар. черно тото са задържани Карен, брат му Юри Хачатрян, Анжел Янев и Дилян Янев. Във връзка с разследването са арестувани още 8 души в няколко държави.

След като в началото на ноември мъжът на Златка Райкова бе пуснат под гаранция, преди дни съдът постанови същото решение и за по-малкия му брат. Карен и Юри са бивши тенисисти, макар и без значими успехи на корта. Според прокуратурата братята са действали с черното тото от територията на България с двама съучастници, единият от които вече се е съгласил да бъде предаден на Франция.

В България засега срещу двамата няма повдигнати обвинения, но срещу Карен и половинката му Златка Райкова тече разследване от ГДБОП за пране на пари.

Според източници на „Уикенд“ проблемите на Хачатрян с правосъдието вече рефлектират и на личния му живот. Бившата плеймейтка Златка Райкова стоеше неотлъчно до любимия си на мерките му за неотклонение в съдебна зала. Сега обаче двамата са разделени, като причина за драмата е нестабилното поведение на арменеца. Изнервеният тарикат натирил бившата си съпруга и децата – по-голямото е плод на любовта ѝ с Благо Джийзъса, по-малкото е от Карен и носи неговото име.

Затова и в момента русото изкушение търси нов дом за себе си и двете момчета. Пред приятелки атрактивната блондинка споделяла, че буквално е съсипана от поведението на мъжа си, който напълно се променил след престоя в затвора. Райкова силно ограничила всякакви публични изяви, за последно бе забелязана сама да посещава медийно събитие.

Междувременно Карен не спира да обикаля тузарските заведения в столицата и продължава да демонстрира завиден стандарт. Той често е забелязван в модерен столичен ресторант в полите на Витоша в компания на популярни красавици и пазен от охранители.

Играчът не дава вид да е притеснен от проблемите с правосъдието, но източници на "Уикенд" обясниха, че скоро това ще се промени, защото облаците над главата на Хачатрян се сгъстяват. След задържането му „бизнесът” буквално е блокирал, защото никой букмейкър не желаел да приема негови залози под страх от проблеми с полицията.

„Карен в момента е силно задлъжнял и се крие от хората, на които дължи пари”, твърдят запознати със случващото се в софийския ъндърграунд. Намалелите финанси принудили арменеца трескаво да разпродава дори автопарка си, така тузарското му Lamborghini вече имало с нов собственик.

Делата по екстрадицията на двамата братя Хачатрян продължават в през януари 2026-а. Поне дотогава Карен и Юрий ще се радват на свободата си.


