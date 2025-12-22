След ареста и обвиненията срещу него: Карен изгонил Златка Райкова и децата, продал си Lamborghini-то

Спряганият като бос на черното тото Карен Хачатрян е изгонил жена си – Русата Златка, и двете им деца, разкри пред „Уикенд“ близък до блондинката от Пазарджик. Семейните проблеми между Златка Райкова и арменския ѝ съпруг се отприщили непосредствено след ареста на Карен.
Хачатрян бе прибран в затвора в средата на октомври и изкара в килията над 3 седмици. Закопчаха го антимафиоти заради издадена европейска заповед за арест от прокуратурата в Марсилия. Френските власти разследват организирана престъпна група за корупция и манипулиране на спортни срещи основно в тениса. У нас по аферата с т.нар. черно тото са задържани Карен, брат му Юри Хачатрян, Анжел Янев и Дилян Янев. Във връзка с разследването са арестувани още 8 души в няколко държави.
След като в началото на ноември мъжът на Златка Райкова бе пуснат под гаранция, преди дни съдът постанови същото решение и за по-малкия му брат. Карен и Юри са бивши тенисисти, макар и без значими успехи на корта. Според прокуратурата братята са действали с черното тото от територията на България с двама съучастници, единият от които вече се е съгласил да бъде предаден на Франция.
В България засега срещу двамата няма повдигнати обвинения, но срещу Карен и половинката му Златка Райкова тече разследване от ГДБОП за пране на пари.
Според източници на „Уикенд“ проблемите на Хачатрян с правосъдието вече рефлектират и на личния му живот. Бившата плеймейтка Златка Райкова стоеше неотлъчно до любимия си на мерките му за неотклонение в съдебна зала. Сега обаче двамата са разделени, като причина за драмата е нестабилното поведение на арменеца. Изнервеният тарикат натирил бившата си съпруга и децата – по-голямото е плод на любовта ѝ с Благо Джийзъса, по-малкото е от Карен и носи неговото име.
Затова и в момента русото изкушение търси нов дом за себе си и двете момчета. Пред приятелки атрактивната блондинка споделяла, че буквално е съсипана от поведението на мъжа си, който напълно се променил след престоя в затвора. Райкова силно ограничила всякакви публични изяви, за последно бе забелязана сама да посещава медийно събитие.
Междувременно Карен не спира да обикаля тузарските заведения в столицата и продължава да демонстрира завиден стандарт. Той често е забелязван в модерен столичен ресторант в полите на Витоша в компания на популярни красавици и пазен от охранители.
Играчът не дава вид да е притеснен от проблемите с правосъдието, но източници на "Уикенд" обясниха, че скоро това ще се промени, защото облаците над главата на Хачатрян се сгъстяват. След задържането му „бизнесът” буквално е блокирал, защото никой букмейкър не желаел да приема негови залози под страх от проблеми с полицията.
„Карен в момента е силно задлъжнял и се крие от хората, на които дължи пари”, твърдят запознати със случващото се в софийския ъндърграунд. Намалелите финанси принудили арменеца трескаво да разпродава дори автопарка си, така тузарското му Lamborghini вече имало с нов собственик.
Делата по екстрадицията на двамата братя Хачатрян продължават в през януари 2026-а. Поне дотогава Карен и Юрий ще се радват на свободата си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #14
14:21 22.12.2025
2 таксиджия 🚖
Коментиран от #5
14:23 22.12.2025
3 осдъвка
14:26 22.12.2025
4 За пореден път
14:28 22.12.2025
5 Разбира се
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":никога не съм го чел по друг начин.
14:32 22.12.2025
6 Сила
14:33 22.12.2025
7 Богат мъж
14:34 22.12.2025
8 Поредния
14:34 22.12.2025
9 Днес
14:34 22.12.2025
10 Редник
14:35 22.12.2025
11 Бай Ставри
14:39 22.12.2025
12 Ами
14:39 22.12.2025
13 Данко Харсъзина
14:39 22.12.2025
14 Набеза според обслужването
До коментар #1 от "Гост":Какво по-убаво че ЗлатитУ пак е на пазара?
Коментиран от #16
14:40 22.12.2025
15 В "Уйкенд "
14:40 22.12.2025
16 Какъв
До коментар #14 от "Набеза според обслужването":Пазар бе?! Ти като идеш на пазара , агнешко ли ще си купиш , или овче ?! Пари даваш , ей! Мисли!
Коментиран от #24
14:44 22.12.2025
17 Евгени от Алфапласт
14:51 22.12.2025
18 123456
14:51 22.12.2025
19 утайките пишат за утайки
14:54 22.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 здраво мислещ
14:59 22.12.2025
22 разпродажба
15:02 22.12.2025
23 само питам
че си търся нещо стегнато
15:09 22.12.2025
24 злобен по душа СИРОМАХ
До коментар #16 от "Какъв":Той може и да не яде агнешко кво се чудиш
15:15 22.12.2025
25 Счетоводителя
15:22 22.12.2025
26 Айде по така
15:23 22.12.2025