Млад мъж обвини Йоргос Мазонакис в сексуален тормоз

21-годишен мъж съди гръцката звезда Йоргос Мазонакис за сексуален тормоз. Съдът е дал старт на делото днес сутринта, като певецът е обвинен в "неподходящи" сексуални посегателства върху младия мъж на работното му място. Твърди се, че инцидентът е станал през март.

Адвокатът на Мазонакис отхвърли обвиненията като "неверни и необосновани", като по думите му звездата е жертва на "организиран заговор за изнудване", който включва предишни опити за опетняване на репутацията му в очевиден опит да бъде принуден да направи парично споразумение, съобщава "Труд" като се позовава на гръцкото издание Kathimerini.

В средата на август Йоргос Мазонакис беше приет в държавна психиатрична клиника. В изявление, разпространено и изготвено от адвоката му, певецът коментира обстоятелствата около настаняването му в болница. Мазонакис твърди, че вкарването му в психиатрия е било организирано без негово знание и със съгласие от членове на семейството му, с които е в продължаващ правен спор.