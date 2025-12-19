Новини
Млад мъж обвини Йоргос Мазонакис в сексуален тормоз

Млад мъж обвини Йоргос Мазонакис в сексуален тормоз

19 Декември, 2025

В иска се твърди, че инцидентът се е случил през март

Млад мъж обвини Йоргос Мазонакис в сексуален тормоз - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21-годишен мъж съди гръцката звезда Йоргос Мазонакис за сексуален тормоз. Съдът е дал старт на делото днес сутринта, като певецът е обвинен в "неподходящи" сексуални посегателства върху младия мъж на работното му място. Твърди се, че инцидентът е станал през март.

Адвокатът на Мазонакис отхвърли обвиненията като "неверни и необосновани", като по думите му звездата е жертва на "организиран заговор за изнудване", който включва предишни опити за опетняване на репутацията му в очевиден опит да бъде принуден да направи парично споразумение, съобщава "Труд" като се позовава на гръцкото издание Kathimerini.

В средата на август Йоргос Мазонакис беше приет в държавна психиатрична клиника. В изявление, разпространено и изготвено от адвоката му, певецът коментира обстоятелствата около настаняването му в болница. Мазонакис твърди, че вкарването му в психиатрия е било организирано без негово знание и със съгласие от членове на семейството му, с които е в продължаващ правен спор.


  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Още древните гърци са практикували мъжката любов за удоволствие,а женската за разплод.

    16:34 19.12.2025

  • 2 Любопитно

    4 0 Отговор
    Една хубава гъркиня (!?) която буквално работеше като любовница на няколко, ми разказа, че предимно я ползват като за парад и много много не се сещат да и искат.

    17:18 19.12.2025

  • 3 Еййййй всичко гейвропейско

    1 0 Отговор
    С обратна резба......

    17:24 19.12.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Отдавна се знае, че Йоргос обича да лапа пищови...

    17:42 19.12.2025