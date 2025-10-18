Испанската полиция разследва изчезването на картина на Пикасо на стойност 600 000 евро

Испанските власти започнаха разследване след изчезването на картина на Пабло Пикасо по време на транспортиране от Мадрид до Гранада, където творбата трябваше да бъде показана, съобщи АФП, като цитира полицейски източници, предава Vesti.bg.

Все още не е предоставена допълнителна информация за случая.

Според местни медии, в южния испански град Гранада картината Nature morte à la guitare, нарисувана в началото на XX век, е трябвало да бъде изложена миналата седмица във Фондация „Каха Гранада“. Творбата се оценява на около 600 000 евро, отбелязва АФП.

Всички произведения, представени в Гранада, са от частни колекции, уточняват организаторите.

Творбите на Пикасо често са мишена на крадци. През 1976 г. над 100 картини на художника бяха откраднати в Авиньон, Франция, но впоследствие всички бяха намерени, припомня АФП.

Пабло Пикасо (1881–1973), роден в Малага и починал във френския Мужен, се счита за един от най-великите художници в историята.