МВР връща 100 000 лева на Константин заради разграбено Ауди

27 Ноември, 2025 13:31 2 389 20

Чисто нова кола била разграбена, докато стои на държавен паркинг

МВР връща 100 000 лева на Константин заради разграбено Ауди - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Константин прибира 100 000 лв. от МВР. Причината е задържаната му кола, която е разграбена, докато седи на държавен паркинг. Това реши Софийски градски съд.

„Помня, че беше голяма болка и нерви да гледам как чисто новото ми „Ауди А8“ се разграбва и нищо не мога да направя. Разколачиха цялата кола от МВР.

Крадци уж я били обрали, но всички знаем каква е истината. Колата струваше много пари, чисто нова е взета, но в същото време реших да забравя за това нещо. Да не се нервирам, защото в крайна сметка живота трябва да го живеем щастливи. Не да се нервираме с някакви неща. Затова оставих всичко в ръцете на съдружника ми“, казва изпълнителят, който гледа да е позитивен въпреки пречките и перипетиите.

Злополучният автомобил се води на фирмата на Константин, в която той е съдружник с друг човек. Източници на „България Днес“ в съда разказаха, че Коцето е получил обезщетението, което иска, а то се базира на извършени експертизи. Те сочат, че щетите, нанесени на возилото, са на стойност 80 хилядарки. Темида се оказва благосклонна и дава на Коцето именно толкова, като останалите пари са за адвокатски разноски. Певецът обаче ще получи доста повече с начислените лихви, които ще са доста сериозни, защото текат години наред.

Певецът не претендира и за повече и е доволен, въпреки че страни от казуса, защото тежко преживява разграбването на чисто новото си возило. Но историята е далеч от приключена, защото институциите, забъркани в случая, а те не са хич малко, ще обжалват това решение пред апелативните магистрати.

При положение че колата струва 250 бона, сумата от 80 хиляди лева е напълно приемлива. По принцип адекватната реакция би следвало да е да бъде купена чисто нова кола, но тук говорим за доказуеми щети, които според експертизи досега са за 80 хиляди лева“ разказва адвокат Людмил Петков пред „България Днес“.

Очаква се обаче институциите да се борят да платят по-малко и делото да се проточи още няколко години.

Цялата сага започва преди над 13 години, когато скъпото возило е иззето. Това се случва на 17 септември 2012 г., като криминалистите съставят протокол за оглед на автомобила и го вписват като веществено доказателство. Остава неясно по повод на какво престъпление е иззета колата, тъй като от прокуратурата мълчат и до ден днешен. Оправдават се с това, че по случая се води разследване, но за какво е това разследване, от правната институция не дават каквато и да е била информация.

Аудито, което струва 250 бона, престоява повече от 5 г. на наказателния паркинг. Когато Коцето отива да си го вземе, онемява. Той заварва колата разграбена. Липсват гумите с джантите, външни капаци, компютрите от интериора и всичко, което са могли да пренесат на ръце автоджамбазите. Как това се случва на охраняван паркинг на полицията, можем само да гадаем.

Адвокат Петков е категоричен, че колата не е свързана с незаконна дейност.

Няма доказателства, че с автомобила е носено нещо. Нито е била част от някакво ПТП. Просто така са решили, че и него трябва да изземат. Факт е, че автомобилът е ошушкан напълно“ разкрива Петков.

По думите му се е наложило да бъде извикан репатрак, който да отнесе автомобила от наказателния паркинг, намиращ се на територията на столичното Осмо районно управление. На мястото са извикани и криминалистите, за да съставят протокол за оглед на местопроизшествие от 3 октомври 2017 г. Тогава по случая е образувано досъдебно производство. Впоследствие Константин и съдружникът му решават, че няма да оставят нещата така, и завеждат иск за увреждане на автомобила, като претендират за липса на интериорни и екстериорни елементи от колата. Делото започва същата година в Софийския районен съд, но е прекратено.

Фирмата на певеца се обръща за обезщетение към Софийския градски съд. Там процесът се точи от 2017 г., а основният проблем е, че институциите спорят чий е паркингът и кой трябва да носи отговорност за причинените щети по колата.

„Не можем да кажем как точно, кога и кой е ошушкал автомобила, само знаем, че не са си свършили работата да го опазят. Главният казус е на кой е наказателният паркинг -дали е на ГДБОП, на ДАНС, на МВР или на жандармерията. Едните казват - „да, паркингът е наш, но тази площадка (даденото паркомясто) е отделена и не е наша. Вътрешноведомствените институции си прехвърлят топката всички тези години“, пояснява адвокат Людмил Петков пред вестника.

В момента се очаква делото да продължи пред Апелативния съд в София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мда

    47 0 Отговор
    същото мвр което ще взима коледни бонуси 400

    13:33 27.11.2025

  • 2 Много хубаво

    40 0 Отговор
    МВР -то си я разграбиха, а парите идват от народа. Ми то тъй много готино се живее бе.

    13:36 27.11.2025

  • 3 Ехаааа

    38 0 Отговор
    Сега какво става,вдигнаха им заплатите,окрадоха човека, народа ще плаща още и 100 000 вместо крадците

    13:36 27.11.2025

  • 4 Не ги дава МВР

    38 0 Отговор
    А данъкоплатецът

    13:37 27.11.2025

  • 5 Яжте, пийте

    31 0 Отговор
    Народът черпи

    13:37 27.11.2025

  • 6 Пич

    32 0 Отговор
    Браво на Коцето ! Всички трябва да се научат да процедират по този начин срещу такива беззакония ! Съд до дупка !!!

    Коментиран от #10

    13:37 27.11.2025

  • 7 Георги

    20 0 Отговор
    какво е това разследване 13 години? Иначе софтуерно е разграбено за да не намерят пакети с пудра захар за мекици

    13:38 27.11.2025

  • 8 Мдаа

    15 0 Отговор
    Сигурно на банкянския джамбазин хората с удобното съдействие на еничарите.

    13:41 27.11.2025

  • 9 Плащат

    23 0 Отговор
    данъкоплатците за "добре свършената им работа" , а мафията им бърка пък в джоба с по 400 лева за всеки милиционер Коледни добавки......

    13:44 27.11.2025

  • 10 Утопия

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ако всички, чиито коли са разграбени на паркингите на МВР си поискат и получат парите, то служителите в системата ще трябва да си плащат, за да работят, а не да получават премии и повишения.

    Коментиран от #14

    13:46 27.11.2025

  • 11 Асен от Сливен,но не съм циганин

    8 0 Отговор
    Къи са тия цени е бате

    13:50 27.11.2025

  • 12 ...не било пудра захар

    10 0 Отговор
    Платиха му 6елото

    13:52 27.11.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Същото се случва с всички ОТКРАДНАТИ ОТ ЗАПТИЕТАТА автомобили попаднали в ръцете им след фалшивите им тестове. Само че повечето хора не са "Коцета" и нямат по 20 бона за адвокати...

    13:54 27.11.2025

  • 14 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Утопия":

    Редно е това пълно беззаконие да не се оставя без последствия ! И българите трябва да се научат да искат !!! Това ще дисциплина всички институции. След едно мое осъждане на едно министерство , министерството си смени законите ! Това наистина работи !

    14:00 27.11.2025

  • 15 Хубава държава, а?

    6 0 Отговор
    Как да не влезе в клуба на богатите, как? Че, те там умират за такова мвр като нашето, за такъв съд и прокуратура!

    14:07 27.11.2025

  • 16 123456

    3 0 Отговор
    След такива писания почвам да се чудя колко струва един автомат ...

    14:31 27.11.2025

  • 17 Васил

    1 0 Отговор
    До дупка Коце, накажи ги ушаците смарагясани. Мафиоти с униформи.

    14:44 27.11.2025

  • 18 БеГемот

    0 0 Отговор
    Чи от де МВР има пари да плаща.....шапка ли пущат в РПУ то...

    14:53 27.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.