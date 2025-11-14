Новини
Козметичен бос продава шедьовър на Климт за $150 милиона

14 Ноември, 2025 08:16

Колекцията на Лаудер включва две други произведения на Климт, оценени на над 70 милиона и 80 милиона долара

Козметичен бос продава шедьовър на Климт за $150 милиона - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Творба на австрийския художник-символист Густав Климт, озаглавена „Портрет на Елизабет Ледерер“, ще бъде продадена на търг в Sotheby's следващата седмица, съобщи CNN.

Според аукционната къща картината е оценена на над 150 милиона долара и е била най-големият лот в продажбата на колекцията на Леонард Алън Лаудер, наследник на американската марка за козметика и парфюми Estée Lauder. Портретът изобразява дъщерята на най-богатите покровители на Климт. Момичето е облечено в лека, шарена роба. Художникът я е създал две години преди смъртта си.

Козметичен бос продава шедьовър на Климт за 0 милиона
Снимка: Интернет

Колекцията на Лаудер включва две други произведения на Климт, оценени на над 70 милиона и 80 милиона долара. Стойността на картините, които е събрал и които са на търга, може да надхвърли 400 милиона долара.

През 2023 г. друга творба на художника, „Дама с ветрило“, счупи рекорда му на търг, продавайки се за 108 милиона долара.

Густав Климт е известен австрийски художник и един от основателите на стила Ар Нуво. Той е един от основателите (1897 г.) и президент на художественото дружество „Виенски сецесион“. Най-известните му картини са „Целувката“, „Юдит и Олоферн“ и „Портрет на Адел Блох-Бауер“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж мечта

    2 3 Отговор
    Кой балък ще ги купи тия намацани плътна 😀🤣😂🤭🥳

    Коментиран от #2

    08:32 14.11.2025

  • 2 04321

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж мечта":

    Вземи блокчето и боичките на внучето и опитай да я възпроизведеш...
    Ще се изненадаш!

    Коментиран от #3

    08:34 14.11.2025

  • 3 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "04321":

    За мен в картините на Климт се усеща тежка и негативна енергия ! Без пари не бих си закачил негова картина !

    Коментиран от #4, #7

    08:43 14.11.2025

  • 4 04321

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Нашият Иван Милев е тръгнал в подобна посока, ама много рано си е отишъл, иначе щеше да е по-добър от австриеца!

    Коментиран от #6

    08:49 14.11.2025

  • 5 Буха ха

    0 1 Отговор
    Лот не беше ли уред за измерване на дълбочина?

    09:14 14.11.2025

  • 6 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "04321":

    Моят номер едно за негативен творец е Светлин Русев ! Направо мрак се носи от творбите му!

    09:14 14.11.2025

  • 7 Пенчо доктора

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Лудите художници са почит.Да залепиш с тиксо банан се смята за върховно постижение на планетата на маймуните.

    09:27 14.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.