Козметичен бос продава шедьовър на Климт за $150 милиона

Творба на австрийския художник-символист Густав Климт, озаглавена „Портрет на Елизабет Ледерер“, ще бъде продадена на търг в Sotheby's следващата седмица, съобщи CNN.
Според аукционната къща картината е оценена на над 150 милиона долара и е била най-големият лот в продажбата на колекцията на Леонард Алън Лаудер, наследник на американската марка за козметика и парфюми Estée Lauder. Портретът изобразява дъщерята на най-богатите покровители на Климт. Момичето е облечено в лека, шарена роба. Художникът я е създал две години преди смъртта си.
Колекцията на Лаудер включва две други произведения на Климт, оценени на над 70 милиона и 80 милиона долара. Стойността на картините, които е събрал и които са на търга, може да надхвърли 400 милиона долара.
През 2023 г. друга творба на художника, „Дама с ветрило“, счупи рекорда му на търг, продавайки се за 108 милиона долара.
Густав Климт е известен австрийски художник и един от основателите на стила Ар Нуво. Той е един от основателите (1897 г.) и президент на художественото дружество „Виенски сецесион“. Най-известните му картини са „Целувката“, „Юдит и Олоферн“ и „Портрет на Адел Блох-Бауер“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж мечта
Коментиран от #2
08:32 14.11.2025
2 04321
До коментар #1 от "Мъж мечта":Вземи блокчето и боичките на внучето и опитай да я възпроизведеш...
Ще се изненадаш!
Коментиран от #3
08:34 14.11.2025
3 Пич
До коментар #2 от "04321":За мен в картините на Климт се усеща тежка и негативна енергия ! Без пари не бих си закачил негова картина !
Коментиран от #4, #7
08:43 14.11.2025
4 04321
До коментар #3 от "Пич":Нашият Иван Милев е тръгнал в подобна посока, ама много рано си е отишъл, иначе щеше да е по-добър от австриеца!
Коментиран от #6
08:49 14.11.2025
5 Буха ха
09:14 14.11.2025
6 Пич
До коментар #4 от "04321":Моят номер едно за негативен творец е Светлин Русев ! Направо мрак се носи от творбите му!
09:14 14.11.2025
7 Пенчо доктора
До коментар #3 от "Пич":Лудите художници са почит.Да залепиш с тиксо банан се смята за върховно постижение на планетата на маймуните.
09:27 14.11.2025
