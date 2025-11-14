Козметичен бос продава шедьовър на Климт за $150 милиона

Творба на австрийския художник-символист Густав Климт, озаглавена „Портрет на Елизабет Ледерер“, ще бъде продадена на търг в Sotheby's следващата седмица, съобщи CNN.

Според аукционната къща картината е оценена на над 150 милиона долара и е била най-големият лот в продажбата на колекцията на Леонард Алън Лаудер, наследник на американската марка за козметика и парфюми Estée Lauder. Портретът изобразява дъщерята на най-богатите покровители на Климт. Момичето е облечено в лека, шарена роба. Художникът я е създал две години преди смъртта си.

Колекцията на Лаудер включва две други произведения на Климт, оценени на над 70 милиона и 80 милиона долара. Стойността на картините, които е събрал и които са на търга, може да надхвърли 400 милиона долара.

През 2023 г. друга творба на художника, „Дама с ветрило“, счупи рекорда му на търг, продавайки се за 108 милиона долара.

Густав Климт е известен австрийски художник и един от основателите на стила Ар Нуво. Той е един от основателите (1897 г.) и президент на художественото дружество „Виенски сецесион“. Най-известните му картини са „Целувката“, „Юдит и Олоферн“ и „Портрет на Адел Блох-Бауер“.