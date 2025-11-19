Нова гавра с Лувъра: Белгийски пранкери окачиха свой портрет в залата с Джокондата СНИМКА

Белгийските пранкери Нийл Ремери и Сене Хавербеке внесли тайно свой портрет в Лувъра и го окачили в залата „Мона Лиза“. Това става няколко седмици след нашумелия обир в музея, съобщава Cybernews.
Шегаджиите избрали стая 711 на Лувъра, известна още като „Стаята на Джокондата“. Освен „Мона Лиза“, тя съхранява картини на Веронезе, Тинторето, Тициан и други венециански художници от 16-ти век. Картина, стилизирана като италианска, изобразяваща двамата шегаджии, се появила на стената без никаква намеса от охраната или музейните служители.
Музейните правила строго забраняват внасянето на каквито и да е произведения на изкуството или антики в Лувъра. На входа на музея всеки посетител се проверява с металотърсачи, а охраната проверява съдържанието на чантите и раниците. Шегаджиите обаче успели да избегнат въпросите на охраната. Те изработили рамка за картината от Лего и просто внесли сгънатото изображение в музея.
Действията на белгийските шегаджии привлякоха вниманието на фона на дискусията за проблеми със сигурността на музея. В публикация се твърди, че паролата за сървърите за видеонаблюдение съвпада с името на музея – „LOUVRE“.
Белгийските шегаджии Нийл Ремери и Сене Хавербеке станаха известни през юни 2025 г., когато прекараха 27 часа в тоалетна на стадион, за да влязат на финала на Шампионската лига. Те проникнаха в „Алианц Арена“ в Мюнхен ден преди мача, преоблечени като работници, носещи светлоотразителни жилетки. След това се отправиха към трибуните и намериха две празни места сред феновете на Пари Сен Жермен. Други зрители похарчиха стотици долари за пътуване, билети и настаняване, за да видят финала на Шампионската лига на УЕФА.
Лувърът отвори отново за посетители три дни след обира. Галерия „Аполон“, от която крадците откраднаха бижутата, обаче остава затворена. Счупеният по време на обира прозорец на Лувъра се превърна в нова туристическа атракция.
Източник: RBC Life
