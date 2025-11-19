Новини
Любопитно »
Нова гавра с Лувъра: Белгийски пранкери окачиха свой портрет в залата с Джокондата СНИМКА

Нова гавра с Лувъра: Белгийски пранкери окачиха свой портрет в залата с Джокондата СНИМКА

19 Ноември, 2025 17:11, обновена 19 Ноември, 2025 17:39 2 018 24

  • лувър-
  • музей-
  • картина-
  • джоконда-
  • пранкери

Нийл Ремери и Сене Хавербеке внесли платното с образите си навито на руло и сглобили рамката от Лего

Нова гавра с Лувъра: Белгийски пранкери окачиха свой портрет в залата с Джокондата СНИМКА - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгийските пранкери Нийл Ремери и Сене Хавербеке внесли тайно свой портрет в Лувъра и го окачили в залата „Мона Лиза“. Това става няколко седмици след нашумелия обир в музея, съобщава Cybernews.

Шегаджиите избрали стая 711 на Лувъра, известна още като „Стаята на Джокондата“. Освен „Мона Лиза“, тя съхранява картини на Веронезе, Тинторето, Тициан и други венециански художници от 16-ти век. Картина, стилизирана като италианска, изобразяваща двамата шегаджии, се появила на стената без никаква намеса от охраната или музейните служители.

Музейните правила строго забраняват внасянето на каквито и да е произведения на изкуството или антики в Лувъра. На входа на музея всеки посетител се проверява с металотърсачи, а охраната проверява съдържанието на чантите и раниците. Шегаджиите обаче успели да избегнат въпросите на охраната. Те изработили рамка за картината от Лего и просто внесли сгънатото изображение в музея.

Действията на белгийските шегаджии привлякоха вниманието на фона на дискусията за проблеми със сигурността на музея. В публикация се твърди, че паролата за сървърите за видеонаблюдение съвпада с името на музея – „LOUVRE“.

Белгийските шегаджии Нийл Ремери и Сене Хавербеке станаха известни през юни 2025 г., когато прекараха 27 часа в тоалетна на стадион, за да влязат на финала на Шампионската лига. Те проникнаха в „Алианц Арена“ в Мюнхен ден преди мача, преоблечени като работници, носещи светлоотразителни жилетки. След това се отправиха към трибуните и намериха две празни места сред феновете на Пари Сен Жермен. Други зрители похарчиха стотици долари за пътуване, билети и настаняване, за да видят финала на Шампионската лига на УЕФА.

Лувърът отвори отново за посетители три дни след обира. Галерия „Аполон“, от която крадците откраднаха бижутата, обаче остава затворена. Счупеният по време на обира прозорец на Лувъра се превърна в нова туристическа атракция.

Източник: RBC Life


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 19 Отговор
    Гавра е да разнасят някакво Панагюрско "съкровище" по света и да го представят за оригинал.

    17:33 19.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    15 3 Отговор
    Трябвало е портрет на патока Тръмп.
    Него петлетата няма да смеят да пипнат.

    17:34 19.11.2025

  • 3 1488

    45 1 Отговор
    какво е "пранкер" ?
    същото като "жендьр" ли ?

    Коментиран от #22

    17:34 19.11.2025

  • 4 Опааа

    40 0 Отговор
    Ганееееев! Мисиркоооо! Какво е това “пранкери” бе мисирко неграмотна?!?

    17:36 19.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тома

    34 1 Отговор
    За първи път чувам на г.ейовете да им викат пранкери

    17:39 19.11.2025

  • 7 нннн

    14 1 Отговор
    Пранкер и...т ли значи?

    17:39 19.11.2025

  • 8 1488

    6 25 Отговор
    За първи път чувам на ко.пейките да им викат пранкери

    Коментиран от #18, #19

    17:44 19.11.2025

  • 9 1488

    5 21 Отговор
    За първи път чувам на ко.пейките да им викат пранкери

    Коментиран от #20

    17:50 19.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ......па

    15 0 Отговор
    ,,Пранкери,,-обикновени хулигани който 100 тояги на гол гръб ги вкарват в прави път.

    18:01 19.11.2025

  • 12 Ако се вгледате колко са женствени

    10 3 Отговор
    И аз имам невероятно желание да съм между тях и да получа невероятната амброзия на еврохейската чистота която получавам всяка вечер в нощните клубове на Студентски град София. Невероятно красиви балони и дребни лакомства привличат вашите деца. Да ви е красива еврохейтърската чистота.

    18:04 19.11.2025

  • 13 Цвете

    12 1 Отговор
    ГАВРАТА Е ОТВРАТИТЕЛНА.САМО КОЙТО НЕ Е ПОСЕТИЛ " ЛУВЪРА " МОЖЕ ИСТИНСКИ ДА СЪЖАЛЯВА .ЩО ЛИ СЕ ЗАНИМАВАТ С ТАКИВА КРЕТЕНИ. ТЕ СА СИ ДИРЕКТНО ЗА ЗАТВОРА.

    18:20 19.11.2025

  • 14 защо

    15 2 Отговор
    Сега на пранкерите по едни пранги за 5 години и после ще са омъжени. С нови фамилии.

    18:31 19.11.2025

  • 15 Буха ха

    17 1 Отговор
    Картината се казва "Семейство на двама татковци"

    18:31 19.11.2025

  • 16 МхтоМхто

    18 0 Отговор
    Гавра е и заглавието на статията. Що е то " пранкери" на български език? Защо никой не следи за тези откровени гаври с нашата писменост. Дали сме четмо и писмо на цялата славянска общност и сега езикът ни се поглъща от най-елементарният възможен.

    18:58 19.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 потърси помощ

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    лекувай се имаш сериозна нужда…

    19:31 19.11.2025

  • 19 баба

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Май не се справяш с компа?

    20:07 19.11.2025

  • 20 баба

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Май не се справяш с компа?

    20:08 19.11.2025

  • 21 Факт

    5 0 Отговор
    Ръцете нещо на са както трябва!

    20:15 19.11.2025

  • 22 СЗО

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Пранкер....това звучи гордо.

    21:33 19.11.2025

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 1 Отговор
    Какви са тези педеранкери, че за първи път ги чувам...

    22:29 19.11.2025

  • 24 на село

    3 0 Отговор
    Пранкери означава шегаджии.

    07:27 20.11.2025