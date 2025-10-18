Аштън Къчър: Красивият външен вид ми е коствал роли в Холивуд

Аштън Къчър, на 47 години, сподели на панел за предстоящия му сериал по FX „The Beauty“ на New York Comic Con на 11 октомври, че външният му вид често е определял дали получава определени роли, пише People.

Панелът беше модериран от създателя на шоуто Райън Мърфи и включваше още актьорите Евън Питърс, Антъни Рамос, Джеръми Поп и Ребека Хол. Попитан за опита си да изиграе „забавен суперзлодей“ в сериала, Къчър заяви:

„Всеки път, когато получаваш роля, част от нея зависи от външния ти вид. Това е голяма част от това, което носиш като персонаж. Има роли, които получавам заради външния си вид, и такива, които пропускам.“

Актьорът обясни, че понякога е било разочароващо да бъде пренебрегван за герои „down on your luck“ заради атрактивния си външен вид. Въпреки това, работата му като продуцент му е помогнала да разбере причините зад някои кастинг решения.

„Опитваш се да разкажеш история чрез визуални образи, а те трябва да предадат усещане на публиката“, добави Къчър, като подчерта, че „The Beauty“ му предлага ново предизвикателство като актьор.

„Почти всеки от нас играе нюансирани роли, където по някакъв начин изразяваме нещо от себе си или нещо, което не сме. Това дава възможност да въплътим скрити несигурности, които обикновено криеш от света“, обясни той.

Къчър похвали Мърфи за предоставянето на възможност да изиграе сложен герой: „Днес често получаваш само една роля и нищо повече, защото обществото налага ограничения върху това какви персонажи трябва да играем. В този сериал можем да изиграем многопластови герои. Това е истинско удоволствие за мен.“

„The Beauty“ е международен трилър, създаден от Райън Мърфи и Матю Ходжсън, базиран на комикс серията на Джеръми Хаун и Джейсън А. Хърли. Сюжетът разказва за сексуално предавана вирусна инфекция, която „прави хората по-красиви, но с фатални последствия“. Премиерата е планирана за Hulu в началото на 2026 г.

Къчър разкри повече за персонажа си: „Той е добър човек. Трябва да се научиш да не съдиш героите си. Много хора правят неща, които изглеждат несправедливи, но смятат, че постъпват правилно. Моят герой осъзнава, че хората съдират другите за козметични подобрения, но постепенно това осъждане намалява.“

Актьорът отбеляза, че двойните стандарти за естетичните подобрения все още съществуват: „Хората могат да си оправят зъбите без осъждане, но ако някой направи ринопластика, реакцията е различна.“

„Този слой на обществено осъждане постепенно се разчупва“, добави Къчър, обяснявайки концепцията за „усъвършенстващото лекарство“ в сериала.

Аштън Къчър е известен с ролята на Майкъл Келсо в „That ’70s Show“ от 1998 до 2006 г. и с водещи роли в „Two and a Half Men“ и „The Ranch“, както и с шоуто „Punk’d“. На големия екран той участва в романтични комедии като „Coming Soon“, „No Strings Attached“, „New Year's Eve“ и „Your Place or Mine“.