Заплашват Мики Рурк с изгонване от дома му, той изглежда неузнаваем (СНИМКИ)

Холивудският актьор Мики Рурк, който от години насам рядко се появява в публичното пространство, беше забелязан на Нова година, като външният му вид определено привлече внимание, тъй като трудно можеше да бъде разпознат.

73-годишният актьор е бил заснет в четвъртък пред дома си в Лос Анджелис, докато излиза за кратко, за да вземе доставки с храна. Първоначално той е приел поръчка от Taco Bell, а след това и няколко хартиени торби с хранителни продукти от супермаркет. На кадрите Мики Рурк е с обръсната глава и облечен в многоцветен раиран пуловер, лилави спортни панталони и бели чорапи. Визията му е допълнена с мънистено колие с кръст и шал на точки около врата.

Mickey Rourke had one tough 2025 ... and it sure seems to have taken a toll on him, judging by recent snaps of the one-time Hollywood heartthrob.



Появата му идва дни след като в американските медии се появи информация, че актьорът е изправен пред възможно изгонване от жилището си заради натрупани задължения. Според съдебни документи Рурк е получил тридневно предизвестие да изплати дължимия наем или да освободи имота, след като не е покрил плащанията си до 18 декември. Посочва се, че месечният наем е достигнал 7 000 долара, а общата сума на задълженията му възлиза на 59 100 долара към момента на издаване на уведомлението.

Документите сочат, че предизвестието е било поставено на имота и изпратено по пощата, след като не е било намерено лице с подходяща възраст и отговорност на адреса. Жилището е описано като испанско бунгало с три спални и две бани и половина, построено през 1926 г. и реновирано през годините.

Мики Рурк добива популярност в Холивуд през 80-те години с участия във филми като „Heaven’s Gate“, „Body Heat“ и „Diner“. След ролите си в „9½ Weeks“, „Angel Heart“, „Barfly“ и „The Pope of Greenwich Village“ той се утвърждава като водещ актьор, но в началото на 90-те години временно напуска киното, за да се посвети на професионалния бокс.

Завръщането му на големия екран през 2008 г. с ролята на залязващ боец във филма „The Wrestler“ му носи „Златен глобус“ и номинация за „Оскар“. През април тази година Рурк участва в британското риалити шоу „Celebrity Big Brother UK“, но бе отстранен преждевременно заради поведение, определено от продуцентите като заплашително и агресивно. По-късно актьорът публично поднесе извинения на аудиторията и останалите съквартиранти.