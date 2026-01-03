Актьорът Пол Мескал изчезва от екрана до следващата си роля на Пол Маккартни през 2028 г.

Актьорът Пол Мескал загатна, че възнамерява временно да се оттегли от публичното пространство, докато се подготвя за ролята на сър Пол Маккартни в предстоящия мащабен биографичен проект за „Бийтълс“, чиито премиери са планирани за 2028 г.

По-рано тази година Sony официално потвърди актьорския състав на четирите дългоочаквани филма, които ще излязат едновременно през април 2028 г. Мескал ще изиграе Пол Маккартни, докато Харис Дикинсън ще се превъплъти в Джон Ленън, Бари Кийгън ще влезе в ролята на Ринго Стар, а Джоузеф Куин ще изиграе Джордж Харисън.

В интервю за The Guardian, дадено по време на промоцията на филма „The History of Sound“ и паралелно с участието му в проекта „Hamnet“ на Клои Жао, Мескал призна, че обмисля пауза. „Хората ще си починат от мен, а и аз от тях през следващите няколко години“, заяви актьорът, като допълни, че макар да се чувства изключително благодарен за развитието на кариерата си, не смята, че може да поддържа същото темпо дългосрочно.

29-годишният ирландец отбеляза, че работата по независими филми, като „The History of Sound“, в който си партнира с Джош О’Конър в история за двама мъже, пътуващи из САЩ през 20-те години на миналия век, е по-изтощителна, отколкото често се предполага.

Въпреки намеренията си за по-ограничени публични изяви, Пол Мескал остава ангажиран с няколко големи проекта, включително четирите филма за „Бийтълс“ и дългосрочната продукция „Merrily We Roll Along“ на Ричард Линклейтър.

Филмите за легендарната британска група ще бъдат заснети в емблематичното Abbey Road Studios, като снимките стартираха през ноември миналата година. Въпреки първоначалните информации за административни пречки, от Уестминстърския съвет потвърдиха, че съдействат на продукцията, включително за временно затваряне на прочутата пешеходна пътека, използвана за пресъздаване на обложката на албума „Abbey Road“ от 1969 г.

Проектът, озаглавен „The Beatles: A Four-Film Cinematic Event“, е режисиран от Сам Мендес и ще разкаже историята на групата през гледната точка на всеки от четиримата членове – от ранните им години в Ливърпул до разпадането на бандата през 1970 г. Това е първият път, когато оцелелите членове на „Бийтълс“ и семействата на покойните Ленън и Харисън предоставят права за пълнометражни игрални филми.

Във филмите ще участват и актриси, които ще изиграят съпругите на музикантите: Ейми Лу Ууд като Пати Бойд, Сърша Ронан като Линда Маккартни, Ана Савай като Йоко Оно и Миа Маккена-Брус като Морийн Кокс. Мендес определи тези жени като „ключови и самостоятелно значими фигури“, чиито истории са съществена част от разказа за най-известната група в историята на популярната музика.