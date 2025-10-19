Исландия между огън и лед: Грайндавик - градът, в който времето спря

През 2023 г. вулканично изригване принуждава 3700 жители да напуснат домовете си. Днес посетителите могат да се върнат – но само като участници в организирани турове из града-призрак, за да видят отблизо следите, които природната стихия е оставила, пише Lifestyle.bg.

Трудно е човек да остане безразличен. Дълбоки разломи прорязват някогашните гладки паркинги, къщи с напукани бетонни стени стоят зад редици от оранжеви знаменца и метални огради. В празната детска площадка люлките се поклащат сами от вятъра. През ноември 2023 г. този някогашен рибарски град е евакуиран за една нощ. Днес времето в него е спряло.

На паркинга пред изоставен супермаркет е разположена голяма открита фотоизложба на Сигурдюр Олафур Сигурдсон. Тя разказва историята на бедствието – от първото спешно събрание в спортната зала, когато земята започва да се тресе, до появата на огромните пукнатини и последвалото изригване на вулкана. Лавата бавно поглъща къщи, улиците се разместват, а земята се издига и спуска под тежестта на магмата.

Снимките на Сигурдсон улавят всички лица на катастрофата – спасителни екипи в защитно облекло сред огън и дим; мъж, който стои до съпругата си в разрушената им кухня, избърсвайки сълза. Изригването е най-голямото природно бедствие в Исландия от повече от половин век. Един журналист го описва така: „сякаш портите на ада се отвориха.“

След почти година пълна забрана, Грайндавик отново отваря врати през октомври 2024 г. – но само за шепа хора, които отказват да живеят другаде, въпреки предупрежденията на властите. За останалите градът е само спомен.

Днес, с помощта на гидове, любопитните могат да се разходят из мястото, където времето е спряло. Сред тях е Кристин Мария Биргисдотир – родена и израснала в Грайндавик, която сега води турове из собствения си бивш дом.

„Хората питат какво беше, как се промени и как ни се отрази,“ казва тя. „Всички признават, че не е същото като по телевизията. Тук има друго усещане – смесица от удивление и тъга. Когато видиш как цял град е бил евакуиран заради природата – това е друга история.“

Да се разхождаш тук е като да надничаш в чужд, замръзнал живот – прозорци без пердета, мебели, които никой няма да докосне отново. Но Биргисдотир приема това спокойно:

„Когато живееш върху тектонични плочи, знаеш, че един ден магмата ще се появи. Просто не знаеш кога. Дори експертите не могат да предвидят точно.“

Плановете за бъдещето на Грайндавик не носят оптимизъм. Десетки домове ще бъдат съборени, а високорисковите зони ще останат забранени за обитаване. Единственото място, което не се е разместило при изригването, е пристанището.

Полуостровът Рейкянес е една от най-активните вулканични зони в света. От 2018 г. насам тук са регистрирани над 800 земетресения и поне пет големи изригвания. Земята е толкова динамична, че само седмици преди моето посещение нова лава отново се е появила на повърхността, а Исландската метеорологична служба предупреждава за още изригвания до края на годината, пише BBC.

Малко извън града, при Фаградалсфятл, посетителите могат безопасно да видят вкамененото лава поле. От долината то изглежда като река от застинала вода – вълни от черна, лъскава лава, спрели в движение, сякаш природата е натиснала пауза. Тази лава се е стичала от планината през 2021 и 2022 г., напомняйки, че тук земята никога не спи.