И Исландия бойкотира "Евровизия 2026" заради участието на Израел

И Исландия бойкотира "Евровизия 2026" заради участието на Израел

11 Декември, 2025 18:31

Исландия беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел

И Исландия бойкотира "Евровизия 2026" заради участието на Израел - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Исландия няма да участва в песенния конкурс "Евровизия 2026", съобщи държавната телевизия RUV, след като миналата седмица организаторът - Европейският съюз за радио и телевизия, одобри участието на Израел, предаде Ройтерс.

Решението да се позволи на Израел да участва в следващото издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май 2026 г., доведе до оттеглянето на Испания, Нидерландия, Ирландия и Словения в знак на протест, като те посочиха като причина войната в Газа, пише БТА.

"От обществения дебат в страната и реакцията на решението на Европейския съюз за радио и телевизия миналата седмица става ясно, че няма да има нито радост, нито мир по отношение на участието на RUV", каза в изявление генералният директор на исландската телевизия Стефан Ейриксон.

Исландия беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел. Европейският съюз за радио и телевизия обаче реши да не провежда гласуване, като каза, че вместо това е приел нови правила, целящи да попречат на правителствата да влияят на "Евровизия".

Исландия никога не е печелила песенния конкурс, но е заемала второ място през 1999 и 2009 г. Конкурсът "Евровизия" датира от 1956 г. и всяка година привлича около 160 милиона зрители.

За сметка на това България реши да се завърне във форума след тригодишно отсъствие. Българската национална телевизия започва национална селекция за песенния конкурс "Евровизия 2026".


