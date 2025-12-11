И Исландия бойкотира "Евровизия 2026" заради участието на Израел

Исландия няма да участва в песенния конкурс "Евровизия 2026", съобщи държавната телевизия RUV, след като миналата седмица организаторът - Европейският съюз за радио и телевизия, одобри участието на Израел, предаде Ройтерс.
Решението да се позволи на Израел да участва в следващото издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май 2026 г., доведе до оттеглянето на Испания, Нидерландия, Ирландия и Словения в знак на протест, като те посочиха като причина войната в Газа, пише БТА.
"От обществения дебат в страната и реакцията на решението на Европейския съюз за радио и телевизия миналата седмица става ясно, че няма да има нито радост, нито мир по отношение на участието на RUV", каза в изявление генералният директор на исландската телевизия Стефан Ейриксон.
Исландия беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел. Европейският съюз за радио и телевизия обаче реши да не провежда гласуване, като каза, че вместо това е приел нови правила, целящи да попречат на правителствата да влияят на "Евровизия".
Исландия никога не е печелила песенния конкурс, но е заемала второ място през 1999 и 2009 г. Конкурсът "Евровизия" датира от 1956 г. и всяка година привлича около 160 милиона зрители.
За сметка на това България реши да се завърне във форума след тригодишно отсъствие. Българската национална телевизия започва национална селекция за песенния конкурс "Евровизия 2026".
1 честен ционист
Коментиран от #2
18:32 11.12.2025
2 Феникс
До коментар #1 от "честен ционист":НИ познЪ бе ЧиФУТЯ!
Коментиран от #5, #8
18:33 11.12.2025
3 Авитохол
Исландия е.
Политиката измести географията.
18:35 11.12.2025
4 Атлас
18:35 11.12.2025
5 честен ционист
До коментар #2 от "Феникс":Сега ще те изтрият за антисемитизъм.
Коментиран от #6
18:35 11.12.2025
6 Феникс
До коментар #5 от "честен ционист":Защо бе аз много уБИчъМ евреите , но под формата на сапунче!
Коментиран от #7, #9
18:38 11.12.2025
7 честен ционист
До коментар #6 от "Феникс":Трябва да те е трах само дори и да си помислиш, да изричаш дума започваща с евреи.
Коментиран от #11
18:40 11.12.2025
8 гой дорогой
До коментар #2 от "Феникс":пак ще си офса
18:41 11.12.2025
9 левитите
До коментар #6 от "Феникс":могат да те проверят колко си феникс 🤡
18:42 11.12.2025
10 И те са тук
18:43 11.12.2025
11 Феникс
До коментар #7 от "честен ционист":Виж сега, никой здрав организъм не обича туморите, те или ще убият гостоприемника или няма да позволят на здравият организъм да съществува нормално! Да попитаме ли стотиците народи прокудили ционистите или пък най - новият пример - палестинците!
18:46 11.12.2025
12 Опааа
18:54 11.12.2025