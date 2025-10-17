Новини
Любопитно »
В Иран се събуди "зомби" вулкан, "умрял" преди 710 хиляди години

В Иран се събуди "зомби" вулкан, "умрял" преди 710 хиляди години

17 Октомври, 2025 20:31 928 1

  • вулкан-
  • зомби-
  • иран-
  • реактивиране-
  • тафтан

Внезапното реактивиране на Тафтан може да се дължи на натрупването на горещи течности и газове под върха или на проникването на магма дълбоко под повърхността

В Иран се събуди "зомби" вулкан, "умрял" преди 710 хиляди години - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тафтан, „зомби“ вулкан в югоизточен Иран, за който се смята, че е изгаснал преди 710 000 години, се е реактивирал. Върхът на гиганта се е издигнал с девет сантиметра за 10 месеца, пише Daily Mail.

Терминът „зомби“ описва вулкани, считани за изгаснали или неактивни, но показващи признаци на живот, предизвиквайки земетресения, емисии на газ или деформиране на повърхността. Учените смятат, че внезапното реактивиране на Тафтан може да се дължи на натрупването на горещи течности и газове под върха или на проникването на магма дълбоко под повърхността. През 2024 г. са наблюдавани и емисии на дим и пепел.

Вулканологът Пабло Гонзалес отбеляза, че Тафтан трябва да се счита за спящ вулкан, а не за изгаснал. Той отбеляза, че подземното налягане продължава да се увеличава и може да доведе до слабо или значително освобождаване на енергия в бъдеще. Вулканът в момента отделя приблизително 20 тона серен диоксид дневно, както и сероводород, флуороводород и водна пара. Няма обаче признаци за предстоящо изригване.


  • 1 редник

    9 0 Отговор
    /Вулканът в момента отделя приблизително 20 тона серен диоксид дневно, както и сероводород, флуороводород и водна пара. /

    Веднага да се затапи и да се обяви за нискоемисионна зона... 😁

    20:38 17.10.2025