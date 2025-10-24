Новини
Загадъчни облаци надвиснаха над вулкан в Камчатка

24 Октомври, 2025 09:16 808 7

  • облаци-
  • камчатка-
  • вулкан-
  • ключевской

Лещовидните облаци имат необичайна форма, напомняща летящи чинии или лещи

Загадъчни облаци надвиснаха над вулкан в Камчатка - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мистериозни лещовидни облаци са забелязани над вулкана Ключевской в ​​Камчатка. Изображенията са публикувани в Telegram канала на Института по вулканология и сеизмология към Далекоизточния клон на Руската академия на науките.

Вулканологът и ръководител на станцията на вулкана Ключевской, Юрий Демянчук, е автор на снимката на това рядко природно явление. Лещовидните облаци имат необичайна форма, напомняща летящи чинии или лещи. За разлика от други видове облаци, те са напълно неподвижни.

Последното изригване на вулкана Ключевской беше на 15 август.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Боб и леща

    6 0 Отговор
    Не че облаците приличат на летящи чинии, а по скоро зад такива облаци е възможно да се крият НЛО - та.

    Коментиран от #3

    09:24 24.10.2025

  • 2 ганди

    1 3 Отговор
    Тръм намеква на Путин, какво следва да се очаква.

    09:30 24.10.2025

  • 3 Много

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боб и леща":

    Кадри в Нета показват НЛО които се маскират като облаци , или създават облаци около тях ! Но когато има силен вятър и ги раздуха , истинския силует и дори въртенето му стават много видими!

    09:30 24.10.2025

  • 4 майстор

    0 0 Отговор
    Ексратерестриъл-ците от НЛО-та са си врътнали ключа и толкоз. Ще се върнат по-късно.

    09:36 24.10.2025

  • 5 муцунка

    1 0 Отговор
    Бобчева,Лещова и Грахчева облачност.

    09:38 24.10.2025

  • 6 Бреееееей,

    1 0 Отговор
    че загадъчно…

    09:53 24.10.2025

  • 7 ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЗА АЛУМИНИЯ

    0 1 Отговор
    ПРЪСКАН В АТМОСФЕРАТА. ТОВА Е АЛУМИНИИ НО КОНЦЕНТРИРАН ОТ НАМАГНИТИЗРАНЕТО ЗАРАДИ УДАРНИ ВЪЛНИ ОТ ХАРП ПРЕДИЗВИКВАЩИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ....ХАРПСА СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ИЬПИЧАНЕ НА АТМОСФЕРАТА ЗА ДА СТАНЕ ПУСТИНЯ ДАДЕНО МЯСТО ПОЛЗВА СЕ И ЗА ,,ОПИТОМЯВАНЕ,, НА ПОПУЛАЦИЯТА. ПЪОСТО ЗА СВКО НЕЩО СЕ ИЗЛЪЧВА НА РАЗЛИЧНА ЧЕСТОТА И РАЗЛИЧЕН ИНТЕЗИТЕТ.......

    10:19 24.10.2025