Загадъчни облаци надвиснаха над вулкан в Камчатка

Мистериозни лещовидни облаци са забелязани над вулкана Ключевской в Камчатка. Изображенията са публикувани в Telegram канала на Института по вулканология и сеизмология към Далекоизточния клон на Руската академия на науките.
Вулканологът и ръководител на станцията на вулкана Ключевской, Юрий Демянчук, е автор на снимката на това рядко природно явление. Лещовидните облаци имат необичайна форма, напомняща летящи чинии или лещи. За разлика от други видове облаци, те са напълно неподвижни.
Последното изригване на вулкана Ключевской беше на 15 август.
1 Боб и леща
Коментиран от #3
09:24 24.10.2025
2 ганди
09:30 24.10.2025
3 Много
До коментар #1 от "Боб и леща":Кадри в Нета показват НЛО които се маскират като облаци , или създават облаци около тях ! Но когато има силен вятър и ги раздуха , истинския силует и дори въртенето му стават много видими!
09:30 24.10.2025
4 майстор
09:36 24.10.2025
5 муцунка
09:38 24.10.2025
6 Бреееееей,
09:53 24.10.2025
7 ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЗА АЛУМИНИЯ
10:19 24.10.2025