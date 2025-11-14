Рецепта на деня: Десерт "Шоколадов вулкан"

Необходими продукти:
За шоколадовото тесто:
- 2 яйца
- 8 супени лъжици захар
- 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия (или 1 пакетче ванилова захар)
- 1 щипка сол
- 8 супени лъжици олио
- 8 супени лъжици прясно мляко
- 1 супена лъжица разтворимо кафе
- 8 пълни супени лъжици брашно
- 1 супена лъжица бакпулвер
- 1 пълна супена лъжица какао на прах
За ваниловия крем (пълнежа):
- 3 супени лъжици царевично нишесте
- 3 супени лъжици захар
- 1 жълтък
- 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия
- 500 мл прясно мляко
- 20 г краве масло
За шоколадовия ганаш (заливка):
100 г шоколад (млечен или натурален)
50 мл гореща течна сметана (готварска или сладкарска)
Начин на приготвяне:
Стъпка 1: Приготвяне на шоколадовото тесто
В дълбока купа разбийте яйцата заедно със захарта, ванилията и щипката сол. Използвайте миксер или тел за бъркане, докато сместа стане пухкава и „побелее“.
Налейте олиото и разбъркайте до пълното му усвояване.
В малка чаша смесете прясното мляко и разтворимото кафе. Разбъркайте, докато кафето се разтвори напълно, и след това добавете течността към яйчената смес.
В отделен съд пресейте сухите съставки: брашното, бакпулвера и пълната лъжица какао.
Добавете сухите съставки към течните на няколко пъти, като бъркате бавно само до получаване на гладка, еднородна смес (без бучки).
Стъпка 2: Подготовка на формата
Вземете форма за печене с диаметър 20 см. Намажете я обилно с малко краве масло (извън изброените продукти).
Поръсете дъното и стените с 1 супена лъжица какао на прах (това е втората лъжица какао от оригиналния списък). Разклатете формата, за да се разпредели равномерно и изтръскайте излишното. Тази стъпка гарантира, че сладкишът няма да залепне и ще има наситен шоколадов ръб.
Изсипете готовото шоколадово тесто във формата и загладете повърхността.
Стъпка 3: Приготвяне на ваниловия крем
В малка тенджера сипете нишестето, захарта, жълтъка и ванилията.
Налейте прясното мляко и разбъркайте много добре с тел, за да няма бучки, преди да я сложите на котлона.
Сложете тенджерата на слаб огън и варете, като бъркате непрекъснато, докато сместа се сгъсти и започне да ври (подобно на пудинг).
Щом кремът е готов, дръпнете го веднага от котлона и добавете кубчето краве масло. Бъркайте енергично, докато маслото се разтопи и кремът поеме цялата мазнина.
Стъпка 4: Магията на „Вулкана“ и печене
Докато кремът е все още горещ, изсипете го бавно и внимателно точно в центъра на суровото шоколадово тесто във формата. Не го разпределяйте – просто го оставете да се оформи като „езеро“ по средата.
Поставете тавата в предварително загрята фурна на 175 градуса по Целзий.
Печете за около 35-40 минути. Сладкишът е готов, когато клечка, забодена в края на блата (не в крема!), излезе суха. Кремът в средата трябва да остане леко трептящ.
Извадете готовия сладкиш и го оставете да се охлади напълно в тавата, преди да го извадите. Това е важно, за да стегне кремът.
Стъпка 5: Финализиране с шоколадов ганаш
След като сладкишът е напълно охладен, внимателно го извадете от формата и го поставете в чиния или съд за сервиране.
Пригответе ганаша: в малка купа начупете шоколада на дребни парченца.
Залейте го с горещата течна сметана. Изчакайте 1-2 минути и след това разбъркайте бавно, докато се получи гладка и лъскава смес.
Полейте десерта с топлия ганаш, като позволите да се стече апетитно по страните.
Оставете сладкиша на хладно място (но не в хладилник, освен ако не бързате) за поне 30 минути, за да стегне леко заливката.
Преди сервиране може да поръсите с още малко настърган шоколад или какао, пише flagman.bg.
