Рецепта на деня: Десерт "Шоколадов вулкан"

Необходими продукти:

За шоколадовото тесто:

2 яйца

8 супени лъжици захар

1 чаена лъжичка екстракт от ванилия (или 1 пакетче ванилова захар)

1 щипка сол

8 супени лъжици олио

8 супени лъжици прясно мляко

1 супена лъжица разтворимо кафе

8 пълни супени лъжици брашно

1 супена лъжица бакпулвер

1 пълна супена лъжица какао на прах

За ваниловия крем (пълнежа):

3 супени лъжици царевично нишесте

3 супени лъжици захар

1 жълтък

1 чаена лъжичка екстракт от ванилия

500 мл прясно мляко

20 г краве масло

За шоколадовия ганаш (заливка):

100 г шоколад (млечен или натурален)

50 мл гореща течна сметана (готварска или сладкарска)

Начин на приготвяне:

Стъпка 1: Приготвяне на шоколадовото тесто

В дълбока купа разбийте яйцата заедно със захарта, ванилията и щипката сол. Използвайте миксер или тел за бъркане, докато сместа стане пухкава и „побелее“.

Налейте олиото и разбъркайте до пълното му усвояване.

В малка чаша смесете прясното мляко и разтворимото кафе. Разбъркайте, докато кафето се разтвори напълно, и след това добавете течността към яйчената смес.

В отделен съд пресейте сухите съставки: брашното, бакпулвера и пълната лъжица какао.

Добавете сухите съставки към течните на няколко пъти, като бъркате бавно само до получаване на гладка, еднородна смес (без бучки).

Стъпка 2: Подготовка на формата

Вземете форма за печене с диаметър 20 см. Намажете я обилно с малко краве масло (извън изброените продукти).

Поръсете дъното и стените с 1 супена лъжица какао на прах (това е втората лъжица какао от оригиналния списък). Разклатете формата, за да се разпредели равномерно и изтръскайте излишното. Тази стъпка гарантира, че сладкишът няма да залепне и ще има наситен шоколадов ръб.

Изсипете готовото шоколадово тесто във формата и загладете повърхността.

Стъпка 3: Приготвяне на ваниловия крем

В малка тенджера сипете нишестето, захарта, жълтъка и ванилията.

Налейте прясното мляко и разбъркайте много добре с тел, за да няма бучки, преди да я сложите на котлона.

Сложете тенджерата на слаб огън и варете, като бъркате непрекъснато, докато сместа се сгъсти и започне да ври (подобно на пудинг).

Щом кремът е готов, дръпнете го веднага от котлона и добавете кубчето краве масло. Бъркайте енергично, докато маслото се разтопи и кремът поеме цялата мазнина.

Стъпка 4: Магията на „Вулкана“ и печене

Докато кремът е все още горещ, изсипете го бавно и внимателно точно в центъра на суровото шоколадово тесто във формата. Не го разпределяйте – просто го оставете да се оформи като „езеро“ по средата.

Поставете тавата в предварително загрята фурна на 175 градуса по Целзий.

Печете за около 35-40 минути. Сладкишът е готов, когато клечка, забодена в края на блата (не в крема!), излезе суха. Кремът в средата трябва да остане леко трептящ.

Извадете готовия сладкиш и го оставете да се охлади напълно в тавата, преди да го извадите. Това е важно, за да стегне кремът.

Стъпка 5: Финализиране с шоколадов ганаш

След като сладкишът е напълно охладен, внимателно го извадете от формата и го поставете в чиния или съд за сервиране.

Пригответе ганаша: в малка купа начупете шоколада на дребни парченца.

Залейте го с горещата течна сметана. Изчакайте 1-2 минути и след това разбъркайте бавно, докато се получи гладка и лъскава смес.

Полейте десерта с топлия ганаш, като позволите да се стече апетитно по страните.

Оставете сладкиша на хладно място (но не в хладилник, освен ако не бързате) за поне 30 минути, за да стегне леко заливката.

Преди сервиране може да поръсите с още малко настърган шоколад или какао, пише flagman.bg.