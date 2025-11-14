Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Десерт "Шоколадов вулкан"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Десерт "Шоколадов вулкан"

14 Ноември, 2025 10:05 716 9

  • десерт-
  • шоколад-
  • ганаш-
  • вулкан-
  • какво да сготвя

Перфектна хармония от вкусове и текстури, покрита с лъскав шоколадов ганаш

Рецепта на деня: Десерт "Шоколадов вулкан" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За шоколадовото тесто:

  • 2 яйца
  • 8 супени лъжици захар
  • 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия (или 1 пакетче ванилова захар)
  • 1 щипка сол
  • 8 супени лъжици олио
  • 8 супени лъжици прясно мляко
  • 1 супена лъжица разтворимо кафе
  • 8 пълни супени лъжици брашно
  • 1 супена лъжица бакпулвер
  • 1 пълна супена лъжица какао на прах

За ваниловия крем (пълнежа):

  • 3 супени лъжици царевично нишесте
  • 3 супени лъжици захар
  • 1 жълтък
  • 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия
  • 500 мл прясно мляко
  • 20 г краве масло

За шоколадовия ганаш (заливка):

100 г шоколад (млечен или натурален)
50 мл гореща течна сметана (готварска или сладкарска)

Начин на приготвяне:

Стъпка 1: Приготвяне на шоколадовото тесто
В дълбока купа разбийте яйцата заедно със захарта, ванилията и щипката сол. Използвайте миксер или тел за бъркане, докато сместа стане пухкава и „побелее“.
Налейте олиото и разбъркайте до пълното му усвояване.
В малка чаша смесете прясното мляко и разтворимото кафе. Разбъркайте, докато кафето се разтвори напълно, и след това добавете течността към яйчената смес.
В отделен съд пресейте сухите съставки: брашното, бакпулвера и пълната лъжица какао.
Добавете сухите съставки към течните на няколко пъти, като бъркате бавно само до получаване на гладка, еднородна смес (без бучки).

Стъпка 2: Подготовка на формата
Вземете форма за печене с диаметър 20 см. Намажете я обилно с малко краве масло (извън изброените продукти).
Поръсете дъното и стените с 1 супена лъжица какао на прах (това е втората лъжица какао от оригиналния списък). Разклатете формата, за да се разпредели равномерно и изтръскайте излишното. Тази стъпка гарантира, че сладкишът няма да залепне и ще има наситен шоколадов ръб.
Изсипете готовото шоколадово тесто във формата и загладете повърхността.

Стъпка 3: Приготвяне на ваниловия крем
В малка тенджера сипете нишестето, захарта, жълтъка и ванилията.
Налейте прясното мляко и разбъркайте много добре с тел, за да няма бучки, преди да я сложите на котлона.
Сложете тенджерата на слаб огън и варете, като бъркате непрекъснато, докато сместа се сгъсти и започне да ври (подобно на пудинг).
Щом кремът е готов, дръпнете го веднага от котлона и добавете кубчето краве масло. Бъркайте енергично, докато маслото се разтопи и кремът поеме цялата мазнина.

Стъпка 4: Магията на „Вулкана“ и печене
Докато кремът е все още горещ, изсипете го бавно и внимателно точно в центъра на суровото шоколадово тесто във формата. Не го разпределяйте – просто го оставете да се оформи като „езеро“ по средата.
Поставете тавата в предварително загрята фурна на 175 градуса по Целзий.
Печете за около 35-40 минути. Сладкишът е готов, когато клечка, забодена в края на блата (не в крема!), излезе суха. Кремът в средата трябва да остане леко трептящ.
Извадете готовия сладкиш и го оставете да се охлади напълно в тавата, преди да го извадите. Това е важно, за да стегне кремът.

Стъпка 5: Финализиране с шоколадов ганаш
След като сладкишът е напълно охладен, внимателно го извадете от формата и го поставете в чиния или съд за сервиране.
Пригответе ганаша: в малка купа начупете шоколада на дребни парченца.
Залейте го с горещата течна сметана. Изчакайте 1-2 минути и след това разбъркайте бавно, докато се получи гладка и лъскава смес.
Полейте десерта с топлия ганаш, като позволите да се стече апетитно по страните.
Оставете сладкиша на хладно място (но не в хладилник, освен ако не бързате) за поне 30 минути, за да стегне леко заливката.

Преди сервиране може да поръсите с още малко настърган шоколад или какао, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    6 1 Отговор
    Сладкото отдавна го зарязах ! Ако ми се прияде два три пъти в годината - на сладкарница !

    10:11 14.11.2025

  • 3 Някой

    1 1 Отговор
    Ми беше обещал специален десет!

    Коментиран от #9

    10:18 14.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Простотията

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "майор Михов":

    По хората ходи, не по животните.

    Коментиран от #6

    10:23 14.11.2025

  • 6 майор Михов

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Простотията":

    Бон апети, Простотийо.

    Коментиран от #7

    10:30 14.11.2025

  • 7 Неща

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "майор Михов":

    Нито нещо от тебе, нито от цеха ти, който си предлагаш на всеки!

    Коментиран от #8

    10:38 14.11.2025

  • 8 рекло

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Неща":

    кучето и се облизало под опашката

    10:40 14.11.2025

  • 9 Не и

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Вярвайте, тя е лъжкиня!

    11:44 14.11.2025