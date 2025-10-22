Климатичните промени: Комари се заселиха за първи път в Исландия

За първи път в историята на научните наблюдения в Исландия е потвърдено наличието на комари — насекоми, които до този момент никога не са имали постоянна популация в северноатлантическата държава. Според изследователи това е пореден знак за дълбоките екологични промени, предизвикани от глобалното затопляне.

Досега Исландия бе сред малкото места на планетата, свободни от комари, наред с Антарктида. Сега обаче учените от Исландския институт по естествени науки (Náttúrufræðistofnun Íslands) потвърдиха откриването на три екземпляра от вида Culiseta annulata — вид студоустойчив комар, широко разпространен в северна Европа.

„Откритието е научно значимо, защото показва, че климатът в Исландия вече е достатъчно благоприятен, за да позволи на някои видове да преживяват зимата“, заяви ентомологът Матиас Алфредсон, който идентифицирал насекомите след сигнал от местен изследовател. По думите му, видът може да оцелява, като се укрива през студените месеци в мазета, хамбари и други защитени места.

Екземплярите са открити в Кидафел, Кьос — район в югозападната част на страната, където са били уловени в капани с червено вино, поставени за наблюдение на пеперуди. Насекомите са били две женски и един мъжки.

Първият, който забелязал комарите, е Бьорн Хялтасон, любител-ентомолог, публикувал снимки и подробности в популярната Facebook група Insects of Iceland. „На 16 октомври видях странна муха върху лентата с вино. Усъмних се веднага и я запазих за анализ. Оказа се женски комар“, споделя той.

Според The Guardian, учените отдавна са предупреждавали, че затоплянето на климата може да направи Исландия гостоприемна за комари. Температурите на острова през последните десетилетия се покачват четири пъти по-бързо от средните за северното полукълбо, а разтопяването на ледниците и промяната на екосистемите вече позволяват разпространението на видове, които преди това не са могли да оцелеят.

„Исландия се превръща в лаборатория на живо за изследване на климатичните промени“, коментира климатологът д-р Хелга Гудмундсдотир от Исландския метеорологичен институт, цитирана от Reuters. „Вече наблюдаваме поява на видове риби като скумрия в северните води, както и промени в поведението на птиците и насекомите. Комарите са само последното звено в тази верига.“

Откритието в Исландия идва на фона на тревожни данни за разширяване на ареала на комарите в Европа. По данни на European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) през 2024 г. във Великобритания са регистрирани яйца на египетски комар (Aedes aegypti), а в графство Кент е засечен азиатски тигров комар (Aedes albopictus) — вид, пренасящ тропически болести като денга, чикунгуня и вируса Зика.

Експерти предупреждават, че макар Исландия все още да не е изложена на подобни рискове, присъствието на устойчиви видове като Culiseta annulata може да е предвестник на по-сериозни екологични промени.

Според National Geographic, следващата стъпка за исландските учени ще бъде мониторинг на потенциалното размножаване на новооткритите комари през следващото лято. Ако насекомите успеят да преживеят зимата и се размножат, това ще потвърди, че в Исландия вече се формира устойчива популация.

„Това е малко, но изключително показателно откритие,“ обобщава проф. Алфредсон. „Видовете не чакат. Те се адаптират — и климатът им помага.“