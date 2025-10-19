Новини
От Демет Йоздемир до Джансу Дере - актриси, в чиито вени тече и българска кръв

19 Октомври, 2025 09:37 705 5

  • демет йоздемир-
  • турски актриси-
  • български корени

От Балканите до Босфора – актриси, чиито съдби доказват, че талантът няма граници.

От Демет Йоздемир до Джансу Дере - актриси, в чиито вени тече и българска кръв - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турската телевизионна индустрия превърна редица актьори в истински звезди – популярни не само в страната си, но и далеч извън нейните граници. В България тези имена отдавна имат огромна фенска армия, а още по-голям интерес предизвикват онези, които – оказва се – имат български корени.
И не става дума само за обичания у нас Чаатай Улусой – сред най-ярките звезди на Турция има и актриси, в чиито вени тече българска кръв.

Демет Йоздемир

Една от най-популярните актриси в Турция, родена през 1992 г. в Измир. Бабата на Демет по майчина линия е имигрант от България. Детството ѝ не е лесно – родителите ѝ се развеждат, когато тя е едва на осем години.
Въпреки това, Йоздемир следва мечтите си – първо като танцьорка, а по-късно като актриса. Бързо печели популярност с участията си в романтични комедии и сериали като „Ягодова любов“.
В личен план има един брак зад гърба си – с певеца Огузхан Коч, приключил през 2024 г. Преди това е имала връзка с харизматичния актьор Джан Яман.

Гювен Хокна

Българската публика я познава най-вече от култовия сериал „Листопад“, където влиза в ролята на Хайрие Текин – вечно страдащата майка.
Родена през 1946 г., Гювен е потомка на семейство, живяло по Българското Черноморие, близо до границата с Румъния. Семейството притежавало солници, но след Втората световна война се преселва в Турция.
Хокна завършва Държавната консерватория в Анкара през 1967 г. и повече от 35 години работи в Държавния театър, като участва и в множество телевизионни продукции.

Гюлсим Али

Родена в Русе през 1995 г., Гюлсим израства в България и започва кариерата си като модел. Печели титлата „Супермодел на България“, но скоро след това напуска страната, за да опита късмета си в Истанбул.
Първата ѝ роля е в сериала „Последното лято на Балканите“ (2012), където си партнира с Хазал Кая. Истинският пробив идва с драмата „Планинско сърце“, която я превръща в една от най-обичаните млади актриси в Турция.

Джансу Дере

Родена през 1980 г. в Анкара, Джансу има български и гръцки корени. Преди да се посвети на актьорството, учи археология и участва в конкурси за красота.
Зрителите я познават от сериалите „Завръщане“ и „Майка“, както и от третия сезон на „Великолепният век“, където влиза в ролята на персийската принцеса Ферузе.
Джансу е сред най-високоплатените актриси в Турция. Дълго време има връзка с актьора Джем Йълмаз, но двамата така и не стигат до брак. В последните години актрисата предпочита да запази личния си живот далеч от публичното пространство.

Алина Боз

Родена през 1998 г. в Москва, но израснала в Турция, където семейството ѝ се премества заради работата на баща ѝ – български мюсюлманин.
Алина започва да учи актьорско майсторство едва на деветгодишна възраст и днес е сред най-търсените млади звезди. Българската публика я познава като Хазал от сериала „Твоят мой живот“.
В личен план през годините има връзки с актьора Бурак Йорук и певеца Митхан Озер. През 2023 г. се омъжва за кинематографиста Умут Евирген, след само половин година връзка.

Тези актриси не просто споделят български произход – те са пример за това как културите могат да се преплитат, създавайки нещо по-богато и по-универсално.
Турската телевизия може да е родното им място на успеха, но във вените им тече и част от духа на България.

Източник: Ladyzone.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Тук на балканите ( без Гърция ) са най хубавите жени на света ! Това включва и Турция ! Като видиш някоя Словенка или Чехкиня с два метра крака , тя е подходяща за закачане на дрехи върху нея по модните подиуми ! Там изглежда добре , на живо толкова дълги крака са несъразмерни като на насекомо !

    09:43 19.10.2025

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    09:46 19.10.2025

  • 3 Пенчо доктора

    4 0 Отговор
    Той и росенчо е с български корени и даже построи водопад в центъра на София.

    09:47 19.10.2025

  • 4 Българин

    0 0 Отговор
    То нашата кръв си е изцяло турска! Като се пусне един кючек и караката на мало и голямо сами тръгват. Няма значение Премиери, президенти и трактористи! Всички го обичат! Не случайно Азис е идола в Правослвна България, която тачи традиционните цености!

    10:00 19.10.2025

  • 5 Ццц

    0 0 Отговор
    Преди да дойдат да съжителстват мирно по нашите земи не е имало и една синеока туркиня. Такива се появяват в резултат на доброволните връзки, които са били толкова чести, че днес в европейската част на Турция почти не се виждат мургавели. Така политически коректен ли ми е коментара? Преди колонизацията на НАТО нямаше такъв израз и учехме историята по друг начин.

    10:00 19.10.2025