От Демет Йоздемир до Джансу Дере - актриси, в чиито вени тече и българска кръв

Турската телевизионна индустрия превърна редица актьори в истински звезди – популярни не само в страната си, но и далеч извън нейните граници. В България тези имена отдавна имат огромна фенска армия, а още по-голям интерес предизвикват онези, които – оказва се – имат български корени.

И не става дума само за обичания у нас Чаатай Улусой – сред най-ярките звезди на Турция има и актриси, в чиито вени тече българска кръв.

Демет Йоздемир

Една от най-популярните актриси в Турция, родена през 1992 г. в Измир. Бабата на Демет по майчина линия е имигрант от България. Детството ѝ не е лесно – родителите ѝ се развеждат, когато тя е едва на осем години.

Въпреки това, Йоздемир следва мечтите си – първо като танцьорка, а по-късно като актриса. Бързо печели популярност с участията си в романтични комедии и сериали като „Ягодова любов“.

В личен план има един брак зад гърба си – с певеца Огузхан Коч, приключил през 2024 г. Преди това е имала връзка с харизматичния актьор Джан Яман.

Гювен Хокна

Българската публика я познава най-вече от култовия сериал „Листопад“, където влиза в ролята на Хайрие Текин – вечно страдащата майка.

Родена през 1946 г., Гювен е потомка на семейство, живяло по Българското Черноморие, близо до границата с Румъния. Семейството притежавало солници, но след Втората световна война се преселва в Турция.

Хокна завършва Държавната консерватория в Анкара през 1967 г. и повече от 35 години работи в Държавния театър, като участва и в множество телевизионни продукции.

Гюлсим Али

Родена в Русе през 1995 г., Гюлсим израства в България и започва кариерата си като модел. Печели титлата „Супермодел на България“, но скоро след това напуска страната, за да опита късмета си в Истанбул.

Първата ѝ роля е в сериала „Последното лято на Балканите“ (2012), където си партнира с Хазал Кая. Истинският пробив идва с драмата „Планинско сърце“, която я превръща в една от най-обичаните млади актриси в Турция.

Джансу Дере

Родена през 1980 г. в Анкара, Джансу има български и гръцки корени. Преди да се посвети на актьорството, учи археология и участва в конкурси за красота.

Зрителите я познават от сериалите „Завръщане“ и „Майка“, както и от третия сезон на „Великолепният век“, където влиза в ролята на персийската принцеса Ферузе.

Джансу е сред най-високоплатените актриси в Турция. Дълго време има връзка с актьора Джем Йълмаз, но двамата така и не стигат до брак. В последните години актрисата предпочита да запази личния си живот далеч от публичното пространство.

Алина Боз

Родена през 1998 г. в Москва, но израснала в Турция, където семейството ѝ се премества заради работата на баща ѝ – български мюсюлманин.

Алина започва да учи актьорско майсторство едва на деветгодишна възраст и днес е сред най-търсените млади звезди. Българската публика я познава като Хазал от сериала „Твоят мой живот“.

В личен план през годините има връзки с актьора Бурак Йорук и певеца Митхан Озер. През 2023 г. се омъжва за кинематографиста Умут Евирген, след само половин година връзка.

Тези актриси не просто споделят български произход – те са пример за това как културите могат да се преплитат, създавайки нещо по-богато и по-универсално.

Турската телевизия може да е родното им място на успеха, но във вените им тече и част от духа на България.

Източник: Ladyzone.bg.