Чаатай Улусой и Демет Йоздемир покориха червения килим в Кан

18 Октомври, 2025 09:45 756 1

Двете турски звезди представиха новия си сериал „Мечтата на Ешреф“ на престижния фестивал MIPCOM и отново доказаха световната сила на турското кино

Чаатай Улусой и Демет Йоздемир покориха червения килим в Кан - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярните турски актьори Чаатай Улусой и Демет Йоздемир блеснаха на MIPCOM – едно от най-значимите международни събития за телевизионната индустрия, което се провежда ежегодно през октомври в Кан, Франция, предава Ladyzone.bg.

Двамата посетиха фестивала, за да представят най-новия си сериал – „Eşref Rüya“ („Мечтата на Ешреф“), който само за броени дни се превърна в една от най-коментираните турски продукции на годината.

На червения килим Чаатай и Демет веднага привлякоха вниманието на световните медии със своята харизма, стил и уверено присъствие. Улусой избра елегантен черен костюм, докато Йоздемир изглеждаше впечатляващо в дълга рокля в наситен бордо, оценена от турските модни издания на над 7 000 евро.

Освен представянето на сериала, тяхната поява се превърна и в поредно доказателство за растящата популярност на турските сериали по света, които продължават да покоряват нови пазари и публика.

На едва 33 години Демет Йоздемир е сред най-търсените актриси в Турция. Кариерата ѝ започва с танци, но истинската слава идва с участията ѝ в романтични комедии и драми, като популярния сериал „Ягодова любов“ (2015 г.).

View this post on Instagram

A post shared by Demet Özdemir (@demetozdemir)


Освен с актьорския си талант, Демет е известна с нежния си чар и излъчване, което ѝ печели милиони фенове по света. Зад гърба си има един брак – с певеца Огузхан Коч, приключил през 2024 г., както и връзка с актьора Джан Яман.

34-годишният Чаатай Улусой е добре познат и на българската публика с ролите си в сериалите „Огледален свят“ и „Кварталът на богатите“. Малко известен факт е, че актьорът има български корени по бащина линия, а от няколко месеца е и официално български гражданин.

За него това е емоционално завръщане към земите на предците му, което той неведнъж е определял като особено значимо. „Винаги съм чувствал връзка с България“, споделя Улусой в свои интервюта.


