Бен Стилър разкрива тайни от миналото в емоционален филм за родителите си

Бен Стилър разкрива тайни от миналото в емоционален филм за родителите си

19 Октомври, 2025 13:36 549 4

Актьорът признава, че не е мислил как близките му ще реагират на откровения документален проект за родителите му

Бен Стилър разкрива тайни от миналото в емоционален филм за родителите си - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бен Стилър признава, че не се е замислял как семейството му ще приеме дълбоко личния документален филм „Стилър и Меара: Нищо не е изгубено“ (Stiller and Meara: Nothing is Lost) - поне не докато не го е завършил, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Всъщност беше нещо като постфактум момент – едва след като филмът беше готов, започнах да си мисля какво ще стане, когато го покажа на света, и трябваше да изясня това за себе си“, споделя актьорът пред Ройтерс.

Той допълва, че често си задавал въпроса как биха реагирали родителите му, ако можеха да видят подобен проект.

Филмът е посветен на неговите родители – легендарното комедийно дуо Джери Стилър и Ан Меара. Чрез него Бен отдава почит към тяхната любов, партньорство и наследство в шоубизнеса. Премиерата в кината в САЩ е насрочена за петък.

Джери Стилър и Ан Меара стават популярни през 60-те години след участието си в „Шоуто на Ед Съливан“ (1963). Двамата изграждат дълга и успешна кариера както на сцената, така и на екрана, с участия в сериали като „Rhoda“ и „Царят на квартала“ (The King of Queens).

Меара умира през 2015 г. на 85-годишна възраст, след като двойката е прекарала 61 години заедно.

Бен Стилър признава, че дори израстването в холивудско семейство не го е подготвило напълно за собствената му роля като родител.

„В началото исках да бъда баща, който не повтаря грешките на своите родители. Разбира се, накрая допускаш всички други грешки. Такъв е животът“, споделя 59-годишният актьор с усмивка.

Той си припомня как като дете често е бил спиран по улиците заедно с родителите си от техни почитатели.

„Беше нещо постоянно – когато си дете, зависиш от това кого ще срещнат родителите ти, което може да бъде малко дезориентиращо“, казва той. „И, разбира се, моите деца по-късно преживяха същото с мен.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Запознай се нашите

    13:41 19.10.2025

  • 2 хаберих

    2 1 Отговор
    Не е „Царят на квартала“ (The King of Queens),а е "Кралят на кралиците" Поне така показва преводачът на системата.

    Коментиран от #3

    13:54 19.10.2025

  • 3 ☢️☢️☢️☢️

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "хаберих":

    По точно краля на куйнс квартал в Ню йорк. А другия превод е направен грешно и така преставаха сериала.

    14:51 19.10.2025

  • 4 Прекалено късо име

    3 0 Отговор
    Голям противняк е тоя.

    15:09 19.10.2025